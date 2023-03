Los mejores auriculares true wireless: las mejores alternativas del mercado a los AirPods

(opens in new tab)

Nota de la editora: marzo 2023 Tanto si estás buscando los mejores auriculares inalámbricos que existen o unos que no te cuesten demasiado para llevarte de viaje, estás en el lugar adecuado. Los Sony WF-1000XM4 siguen encabezando nuestra lista, pero se les han unido un montón de rivales más económicos que están genial. Más recientemente, los Earfun Air Pro 3 se han unido a nuestro ranking. ¿Quieres buena cancelación de ruido y un ajuste cómodo por menos de 100€? Entonces échales un vistazo. Sigue leyendo y prepárate para disfrutar de una experiencia de audio nueva y muy versátil.

Los mejores auriculares true wireless del mercado vienen equipados con la tecnología de audio más avanzada, además de venir con características de alta gama. Lo mejor es que ya no es necesario sacrificar la calidad del sonido, la duración de la batería o la fantástica cancelación activa del ruido para poder prescindir de los cables.

Los auriculares true wireless, también conocidos como TWS o auriculares verdaderamente inalámbricos, no tienen absolutamente ningún cable, ni siquiera uno que conecte ambos auriculares entre sí. Algunas personas prefieren este estilo porque es cómodo y flexible, pero hace que sea más fácil perder los auriculares, así que tenlo en cuenta cuando estés de viaje.

Hemos analizado cientos de los mejores auriculares y hemos aprovechado esa experiencia para elaborar este ranking y ayudarte a encontrar los que se ajusten mejor a tu presupuesto y a tus necesidades. Algunos de los auriculares de esta lista tienen un precio de gama alta que se corresponde con sus características de primera calidad, pero también hemos incluido modelos más baratos disponibles con un sonido y características fantásticos.

Los auriculares true wireless que te presentamos a continuación ofrecen muchas funciones excelentes, como cancelación activa del ruido, control de voz manos libres y compatibilidad con códecs de audio de alta resolución, como aptX, aptX HD y aptX de Baja Latencia. Algunos de estos auriculares también rivalizan con los mejores auriculares de diadema (opens in new tab) en cuanto a calidad de audio, y todo ello en un paquete pequeño, compacto y realmente inalámbrico.

Lo mejor de todo es que hemos incluido nuestra herramienta de comparación de precios, para que puedas encontrar los auriculares que te interesen al mejor precio.

Mejores auriculares true wireless en 2023: el ranking

(Image credit: TechRadar)

Sony es en gran parte responsable del alto nivel de tecnología de cancelación de ruido en auriculares true wireless presente en el mercado, y con los WF-1000XM4, la compañía ha combinado rendimiento, ergonomía y calidad de construcción de manera más efectiva que nunca.

En comparación con sus predecesores, los Sony WF-1000XM3, el nuevo modelo ofrece mejoras suficientes como para que merezca la pena actualizarlos, e igualmente el incremento en el precio que pagarás por ellos.

Mientras que otros auriculares true wireless superan a los Sony WF-1000XM4 en algunas áreas concretas, entre ellas la cancelación de ruido, no hay ningún otro modelo que ofrezca la misma excelente calidad en general. Por esos los nuevos Sony WF-1000XM4 son los mejores auriculares true wireless, también conocidos como totalmente inalámbricos, que puedes comprar hoy en día.

Análisis en profundidad de los nuevos Sony WF-1000XM4

(Image credit: TechRadar)

2. Cambridge Audio Melomania 1+ Los mejores auriculares inalámbricos asequibles Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 9.2g Respuesta en frecuencia: 20-20,000Hz Drivers: 5.8mm Duración de la batería: 9 horas (en los auriculares), 41 horas (con el estuche de carga) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Calidad de audio excepcional + App fantástica + Controles fáciles de usar Contras - No tienen cancelación de ruido activa

La compañía Cambridge Audio es muy conocida por sus equipos de sonido de alta gama.

Su primer modelo de auriculares true wireless, los Cambridge Audio Melomania 1, están entre los mejores del mercado, gracias a su increíble calidad de sonido. Ahora han sacado los Cambridge Audio Melomania 1+, y la actualización sin dudas merece la pena, ya que su rendimiento de audio, la duración de su batería y su facilidad de uso son tan excepcionales que dejan por los suelos a la competencia.

Aunque el diseño no ha cambiado mucho respecto a sus predecesores, la calidad del audio ha sido claramente mejorada, y ofrece unos niveles de detalle y claridad que rivalizan incluso con los mejores auriculares de diadema (opens in new tab).

Por si fuera poco, su fantástica app, sus controles fáciles de usar y su excelente conectividad hacen que estos auriculares sean todavía mejores. El único inconveniente es que no cuentan con cancelación de ruido activa, pero sin ninguna duda lo compensan con la calidad de sonido que ofrecen.

(Image credit: TechRadar)

3. Apple AirPods Pro 2 Los mejores auriculares de Apple Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 5.3g Respuesta en frecuencia: No lo concretan Drivers: Diseño personalizado de Apple Duración de la batería: 6 horas (auriculares) 30 horas (con estuche de carga) Las mejores ofertas de hoy Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en alternate ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Fantástica cancelación activa del ruido + Calidad de audio muy potente + Excelentes funciones cuando se utiliza con el iPhone Contras - Duración de batería de la media - No tiene soporte de audio sin pérdidas

Los AirPods Pro 2 de Apple son unos auriculares excelentes, que ofrecen un rendimiento de audio mejorado y una fantástica cancelación de ruido (ANC) en el cómodo y familiar diseño de los AirPods de Apple. Pero son una opción mucho mejor si tienes un iPhone que si no lo tienes.

Los Pro 2 suponen una mejora significativa con respecto a los AirPods Pro originales. Los cambios de diseño son sutiles, pero el rendimiento de audio se ha mejorado con nuevos controladores y amplificadores. Durante nuestras pruebas, calificamos el sonido que ofrecen los Pro 2 como excelente: hay un audio rico en todos los géneros y un escenario sonoro amplio y expansivo.

La cancelación de ruido activa también se ha mejorado y funciona notablemente bien, bloqueando casi todos los ruidos externos. El modo Transparencia es ahora más útil porque es adaptativo, lo que te permite mantener conversaciones cuando no quieres quitarte los auriculares.

La duración de la batería ha mejorado. Los auriculares duran 6 horas con ANC activado y 30 horas con el estuche de carga, que ahora es resistente al agua IPX4 (por lo que sobrevive a duchas ligeras y el sudor) y tiene un altavoz, muy útil si los pierdes, ya que puedes activar la función de "Buscar" y encontrarlos.

Seguimos valorando los AirPods Pro originales si puedes encontrarlos a un precio más bajo, pero los Pro 2 son sólidos aspirantes a la corona de los mejores auriculares. La cancelación de ruido es de primer nivel y, si eres usuario de iPhone, incluso recomendaríamos los Pro 2 sobre los Sony WF-1000XM4. Al igual que los Sony, son unos excelentes auriculares polivalentes, con un sonido y un estilo fantásticos y además podrías llevarlos todo el día.

Aquí tienes más detalles de los Apple AirPods Pro 2

(Image credit: TechRadar)

4. JLab Go Air Pop Los mejores auriculares true wireless súper baratos Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 3.7g por auricular Respuesta en frecuencia: 20HZ-20kHZ Drivers: 6mm drivers Duración de la batería: 32 en total (8 horas sin aprovechar el estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Diseño ligero, pequeños y cómodos + Controles fiables en la oreja + Suenan mejor que cualquier otro producto de este precio Contras - No es ofrecen la mayor brillantez sónica que existe

Estos auriculares son la prueba de que es posible comprar unos auriculares económicos sin sacrificar la experiencia auditiva. Los JLab Go Air Pop son una excelente opción barata que permite a los exigentes disfrutar de un sonido sólido a un precio asequible.

No sólo superan en sonido a cualquier otro producto de su gama, sino que suenan mucho mejor de lo que cabría esperar por su bajo precio. Cuando pusimos a prueba estos auriculares inalámbricos vimos que las voces se manejan relativamente bien a través de los medios, los graves se manejan con sensatez y el escenario sonoro es relativamente amplio.

Puede que no superen a buques insignia de la talla de Sony, Apple o Sennheiser, pero sin duda están por encima de su peso en audio y características. Además, cuentan con una conectividad Bluetooth fiable, una batería de larga duración, unos auriculares ligeros y un ajuste cómodo.

El inconveniente son los códecs: utilizan SBC, el tipo de audio Bluetooth menos bueno; no son compatibles con aptX, LDAC o similares. Sin embargo, sirven perfectamente para audiolibros y podcasts, y aunque no sean tan claramente musicales como sus rivales más caros, tampoco están nada mal.

(Image credit: TechRadar)

5. Bose QuietComfort Earbuds 2 Los mejores auriculares true wireless para cancelación de ruido Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 6.2g (cada auricular); 59.8g (con estuche de carga) Respuesta en frecuencia: Sin especificar Drivers: Dinámicos de rango completo de 9.3mm Duración de la batería: 6 horas (auriculares) 18 horas (con estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Bose (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Pros + Diseño más pequeño y cómodo + Cancelación de ruido de primera + Sonido fantástico Contras - La calidad de las llamadas podría ser mejor - No son compatibles con códecs inalámbricos de alta definición - Sin carga inalámbrica

Los Bose QuietComfort Earbuds 2 son probablemente los mejores auriculares inalámbricos que se pueden comprar hoy en día si nos fijáramos sólo en la cancelación del ruido. Son una actualización de los auriculares QuietComfort originales de Bose y este rediseño ha mejorado considerablemente la cancelación del ruido, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta que los originales ya eran excelentes. Al ponerlos a prueba nos pareció que el sonido está muy bien equilibrado, con una gran cantidad de detalles y texturas. Y si aún así necesitas retocarlo, puedes hacerlo a través del ecualizador de la aplicación.

Pero aunque la cancelación de ruido activa y el sonido son geniales, estos auriculares no ocupan uno de los primeros puestos de nuestra lista porque les faltan algunas especificaciones. Por ejemplo, la duración de la batería es de sólo 6 horas con los auriculares y 3 con la funda. No son compatibles con códecs inalámbricos de alta definición, lo que resulta decepcionante por su elevado precio.

Sin embargo, si puedes permitirte el lujo de gastar más y quieres un sonido envolvente y cancelación de ruido por encima de todo, son una opción excelente.

(Image credit: Future/Techradar)

6. Earfun Air Pro 3 Los mejores auriculares baratos con cancelación de ruido activa Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 52g (auriculares + estuche) Respuesta en frecuencia: Sin especificar Drivers: Transductores dinámicos compuestos de lana de 11mm Duración de la batería: 9 horas (auriculares) 36 horas (estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Fantásticos en general + Excelente duración de la batería + Cancelación de ruido activa Contras - No hay sensores que detecten que los llevas puestos - El sonido es divertido pero no fantástico - El diseño del tallo no es para todos

Si buscas unos auriculares inalámbricos de bajo coste con cancelación de ruido integrada, te recomendamos los Earfun Air Pro 3.

En el momento escribir esto, los auriculares sólo cuestan 79,99€, lo que los convierte en una excelente opción teniendo en cuenta que son muy completos. Ofrecen cancelación de ruido activa, buen sonido, un ajuste cómodo y 45 horas de batería. No se nos ocurre ningún modelo tan barato que ofrezca tantas prestaciones. Los Cambridge Melomania 1+ que encontrarás al principio de este ranking cuestan menos dinero, pero carecen de cancelación de ruido activa. Por otro lado, los JBL Live Pro 2 que aparecen a continuación tienen las mismas prestaciones, pero son más caros.

Más allá de las características, nos parece bien que a este precio el diseño sea minimalista. Aunque vale la pena mencionar que tienen un diseño de tallo largo. Nos parecieron cómodos de llevar y con un buen sellado (algo vital para la cancelación de ruido), pero se nos cayeron un par de veces debido al tallo.

Estos auriculares también son compatibles con el nuevo estándar inalámbrico Bluetooth, Bluetooth LE Audio.

(Image credit: Future)

7. JBL Live Pro 2 Los mejores auriculares asequibles con cancelación de ruido activa Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 4.8g (cada auricular) Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz Drivers : 11mm Duración de la batería: 10 horas (auriculares) 40 horas (estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en MediaMarkt ES (opens in new tab) Ver en MediaMarkt ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Cancelación de ruido fantástica + Sonido potente y con plenitud de bajos + Buen precio Contras - Controles no totalmente personalizables - No es una opción audiófila - Las llamadas se pueden amortiguar

JBL es famoso por sus productos de audio de gama media que rivalizan, incluso superan, a sus rivales el doble de caros, y los JBL Live Pro 2 no son una excepción. Los JBL Live Pro 2 son unos fantásticos auriculares todoterreno. Gracias a sus transductores dinámicos de 11 mm, el sonido es potente, claro y con plenitud de graves. Durante nuestras pruebas, nos gustó que se pueda ajustar el sonido de estos auriculares con un ecualizador en la aplicación y hay un montón de preajustes para elegir.

Tienen una clasificación IPX5, lo que significa que son resistentes al agua y aguantan algo de sudor, pero no son totalmente impermeables y no deberías tirarlos a la bañera y esperar que acaben bien. Aunque los JBL Live Pro 2 no se comercializan específicamente para fitness, dado que son seguros y tienen una clasificación IPX5, decidimos probarlos en diferentes situaciones. Se mantuvieron en su sitio durante una clase de yoga y un trote ligero de 30 minutos. Puede que no sean ideales para entrenamientos intensos (el sellado que crean en el canal auditivo podría verse afectado si sudas mucho), pero se comportaron bien durante nuestras pruebas.

Estos auriculares inalámbricos tienen un diseño minimalista y unas varillas planas con un panel capacitivo para el control por gestos. Nos parecieron cómodos, con una selección de puntas de silicona pequeñas, medianas y grandes que crean un sello para que la cancelación de ruido brille realmente. Cuando los probamos, se mantuvieron firmes en su sitio, incluso haciendo ejercicio. Los que dispongan de un presupuesto más elevado podrían optar por unos auriculares con un rendimiento sonoro mejorado junto con la cancelación de ruido, pero tendrían que pagar mucho más para obtener mejoras notables.

(Image credit: Future)

8. Audio-Technica ATH-SQ1TW Los mejores auriculares inalámbricos económicos con estilo Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 5.2g por auricular Respuesta en frecuencia: 20-20,000Hz Drivers: 5.8mm dinámico Duración de la batería: 6.5 horas (auriculares), 20 horas (con el estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Elegantes auriculares con control de volumen en la oreja + Útiles modos de baja latencia/audición + Suenan mucho mejor que la mayoría a este precio Contras - Sin aplicación complementaria - Sin cancelación activa del ruido

Estos auriculares Audio-Technica ATH-SQ1TW tienen una forma cuadrada, especial y muy diferente a los demás, son geniales y son la prueba evidente de que Audio-Technica es una compañía muy segura en sí misma. ¿Y por qué no? No hay que desdeñar 60 años de herencia en alta fidelidad y Audio-Technica se ha ganado el derecho a seguir su propio camino.

No han intentado imitar a otros auriculares de marcas competidoras y eso nos encanta. Estos auriculares están disponibles en muchos fantásticos colores y ofrecen Bluetooth 5.0, además podrás disfrutar de 20 horas de batería, un producto bonito que se ajusta cómodamente, controles en la oreja que funcionan bien (incluido el volumen), un modo de baja latencia, una función de escucha directa y un sonido más amplio, claro y, en general, mejor que cualquier otra cosa que se pueda comprar por este precio.

Siempre que la falta de una aplicación complementaria y la cancelación activa del ruido no sean un impedimento para ti, estos auriculares asequibles deberían estar en tu lista de candidatos, y no solo por su aspecto: el sonido es muy, muy bueno por su precio.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

9. Samsung Galaxy Buds 2 Pro Los mejores auriculares para los que tengan un móvil Samsung Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 5.5g Respuesta en frecuencia: 20-20,000Hz Drivers: Coaxial 2-vías Personalizado Duración de la batería: 5 horas (auriculares) 18 horas (estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en alternate ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Calidad de sonido de alta resolución muy mejorada + Buena cancelación de ruido activa + Diseño y acabado elegantes y cómodos Contras - Duración de batería de la media

Dada la formidable reputación de Samsung en el ámbito de los móviles y las tablets, nos ha sorprendido durante mucho tiempo que los auriculares Galaxy Buds de la compañía nunca diera en el clavo. Pero eso por fin ha cambiado con este modelo.

Apple, Sony, Bose y Sennheiser tienen que fijarse en lo que ha hecho Samsung con los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Porque son buenos, de verdad, muy buenos.

Lo más destacado, si tienes un dispositivo Samsung Galaxy (y, por tanto, acceso a la aplicación complementaria Samsung Wearable y al widget de la pantalla de inicio), es el audio 360 con seguimiento opcional de la cabeza, que te permite utilizar el teléfono como punto focal para dirigir ese nuevo audio de alta resolución de 24 bits de extremo a extremo a la oreja que prefieras.

Estos auriculares más pequeños y más cómodos están repletos de ventajas útiles, como una excelente cancelación de ruido activa, detección de voz, detección de usuario y controles personalizables en la oreja (todos los cuales funcionan muy bien, tal y como hemos podido comprobar), además de protección IPX7 contra la entrada de agua. En definitiva, un gran acierto de Samsung, sólo empañado por la decepcionante autonomía de cinco horas de la batería.

Aquí tienes más información de los Galaxy Buds 2 Pro

(Image credit: TechRadar)

10. Honor Earbuds 3 Pro Los mejores auriculares para trabajar con Android Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 5.1g por auricular Respuesta en frecuencia: N/A Drivers: Coaxial: bobina móvil de 11 mm + tweeter cerámico de alta resolución Duración de la batería: 6 horas sin aprovechar el estuche (cancelación de ruido apagada) Las mejores ofertas de hoy Ver en Gomibo ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Phone House ES (opens in new tab) Pros + Sonido detallado, espacioso y exuberante + Muchas funciones similares a las de los AirPods para los usuarios de Honor + Aplicación Android intuitiva y bien diseñada Contras - Sin aplicación para iOS - Sin función "Buscar" para localizarlos - Sin los sensores de temperatura prometidos

Sí, estos auriculares se parecen mucho a los AirPods Pro de Apple. Pero en lugar de unirse al creciente montón de imitaciones pobres, Honor ha cogido prestada la forma de los AirPods Pro y ha añadido control de volumen en el dispositivo a las patillas, una experiencia de cancelación de ruido más personalizable y agradable, una nueva aplicación fácil y sencilla (siempre que no tengas un iPhone, ya que sólo está disponible para Android) y, lo que es más importante, unos graves más carnosos, un escenario sonoro más amplio y una experiencia sonora mejor y más detallada en general.

Y todo ello a un precio más asequible que la alternativa Pro de Apple. A pesar de que los Honor Earbuds 3 Pro tienen un exterior familiar, Honor se ha atrevido con el primer diseño de doble driver coaxial del mundo, con un driver dinámico de 11 mm y un tweeter cerámico piezoeléctrico. Básicamente, las dos unidades de accionamiento individuales están construidas concéntricamente para que irradien sonido desde el mismo punto. Y podría haber sido un desastre. Pero es todo lo contrario. Es un triunfo rotundo, y Apple debería estar preocupada.

El mayor punto flojo es la duración de la batería. Aunque con el estuche de carga se obtienen 16 horas de cancelación de ruido, los auriculares sólo duran cuatro horas con el ANC activado. Por lo demás, todo lo demás de estos auriculares es excelente, y el precio también es bueno.

(Image credit: Future)

11. Beats Fit Pro Los mejores para hacer ejercicio Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 5.6g (cada auricular) 55,1g (estuche) Respuesta en frecuencia: N/A Drivers: 9.5mm Duración de la batería: 6 horas (en los auriculares); 18 horas (estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Gomibo ES (opens in new tab) Ver en MediaMarkt ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Cancelación de ruido activa + Audio espacial en Apple Music + Mejor duración de la batería + Chip H1 para Siri en manos libres Contras - La cancelación de ruido activa podría ser mejor - Más caros que los Studio Buds - Pueden resultar incómodos - Los usuarios de Android echarán de menos algunas funciones

Con los Beats Pro Fit, Apple ha tomado un favorito del público y lo ha convertido en uno de los mejores auriculares inalámbricos para entrenar que hemos probado. Estos auriculares aprovechan el rendimiento de los Airpods Pro y los hacen aptos para el entrenamiento con puntas en forma de ala que los mantienen en su sitio y un transductor diseñado a medida para un sonido más grave.

Estos auriculares Beats presentan un nuevo perfil de sonido con agudos y graves elevados, así como una buena claridad general. Cuando los pusimos a prueba, vimos que ofrecían una línea de graves contundente seguida de una pista vocal que se mueve en función de hacia dónde estés mirando, compatible con Dolby Atmos de Apple Music. Si quieres disfrutar de la experiencia de un concierto mientras corres o durante el día de entrenamiento, estos son los mejores auriculares para entrenar.

No admiten carga inalámbrica como los AirPods Pro. Pero lo compensan con unas 6 horas por carga y 18 horas en el estuche de carga con el ANC activado.

(Image credit: Future)

12. Sony LinkBuds S Los mejores auriculares para los que tengan orejas más pequeñas Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 9.6g Respuesta en frecuencia: 2.4000–2.4835 GHz Drivers: 5.08mm Duración de la batería: 6 horas (auriculares) 14 horas (estuche) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en MediaMarkt ES (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Pros + Compactos, ligeros y cómodos de llevar + Sonido agradable + Gran aplicación de control Contras - Podría sonar más firme - Su aspecto y tacto no son nada especiales

No te dejes engañar por el aspecto de los Sony LinkBuds S. Tienen un aspecto un tanto aburrido que podría hacer que los pasaras por alto, pero lo cierto es que al probarlos nos parecieron sorprendentemente cómodos de llevar, sobre todo para los que tengan las orejas más pequeñas.

No hay que confundirlos con los Sony LinkBuds, que tienen un diseño "abierto" poco habitual. Los LinkBuds S ofrecen un buen ajuste y son muy ligeros, con sólo 4,8g por auricular. Esto los convierte en una buena opción para llevarlos puestos todo el día.

Suenan bien y creemos que deberían servir para la mayoría de los propósitos a lo largo del día. Aunque durante las pruebas encontramos que su escasez de ataque sónico los deja un poco cortos de satisfacción por el precio, siguen siendo buenos en general.

Con esto en mente, creemos que estos auriculares son ideales si has tenido problemas para encontrar unos auriculares con cancelación de ruido que se ajusten bien y sean ligeros y cómodos. Estos auriculares son ideales para oídos pequeños y para aquellos a los que otros auriculares hacen que les duelan los conductos auditivos después de unas horas de uso. Sin embargo, si quieres un sonido fantástico por poco más, echa un vistazo a los Sony WF-1000XM4 que encabezan este ranking.

(Image credit: Bang & Olufsen)

13. Bang & Olufsen Beoplay EQ Los mejores auriculares true wireless para los amantes del lujo Our expert review: Especificaciones Diseño acústico: Cerrado Peso: 8g Respuesta en frecuencia: 20-20,000Hz Drivers: 6.8mm Duración de la batería: 7.5 horas (en los auriculares), 20 horas (base de carga) Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Construcción de lujo + Sonido detallado Contras - No hay control por voz - Hay alternativas más económicas

Los Beoplay EQ tiene un diseño y un acabado maravillosos. Los ecualizadores, además de polímero y silicona, están hechos de aluminio, y como no podía ser de otra manera tratándose de esta compañía, Bang & Olufsen, el aluminio es de "nivel de nave espacial".

Además, la sensación en la mano, junto con su acabado de calidad, está totalmente a la altura de lo que esperarías si pagas este precio, con controles táctiles fáciles de usar en los auriculares.

Por dentro, el ecualizador utiliza un par de drivers de rango completo electrodinámicos de 6.8mm. La conexión inalámbrica va a través de Bluetooth 5.2 (que es el mejor), con cobertura para SBC, AAC y códecs aptX Adaptive, gracias a lo cual la sincronización entre audio y vídeo está asegurada.

Hay un total de seis micrófonos en los auriculares, que se encargan de la calidad de llamada y de la cancelación de ruido activa, pero no encontrarás asistente de voz en los Bang & Olufsen Beoplay EQ.

Diríamos que la cancelación de ruido es buena, aunque no excelente. El ecualizador hace su papel con el ruido externo, pero no llegan al nivel impresionante de los auriculares Bose QuietComfort.

Si bien su gran construcción y su precio igualmente alto no son cosa para cualquiera, aunque ahora ya los puedes encontrar bastante rebajados, los BeoPlay EQ son unos auriculares que no se puede negar que tienen buenas especificaciones, y su acabado de alta calidad los hace destacar entre los otros modelos de esta guía.

Preguntas frecuentes sobre los auriculares true wireless

Cómo elegir los mejores auriculares true wireless para ti

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor para usted. Obtenga más información sobre cómo probamos.

Si has llegado a la conclusión de que realmente necesitas o quieres unos auriculares inalámbricos (en lugar de unos de diadema o incluso unos con cable), ya has determinado un elemento clave del proceso de compra.

El siguiente paso es que pensar en cómo piensas utilizarlos. Algunos de los auriculares de este ranking se adaptan mejor a la oreja cuando haces ejercicio, mientras que otros son más adecuados para llevarlos durante el trayecto al trabajo o cuando estás sentado en casa.

También merece la pena pensar en tus prioridades. ¿Quieres unos auriculares con cancelación activa del ruido que te mantengan concentrado mientras viajas? ¿O te apasiona más una gran calidad de audio mientras estás sentado en casa escuchando un nuevo álbum?

La necesidad de funciones adicionales, como controles de asistente de voz o una aplicación para modificarlos, también depende del uso que vayas a darles. No todo el mundo necesita poder ajustar un ecualizador por sí mismo, pero si ese es tu caso, fíjate en que los auriculares que elijas ofrezcan esa opción de personalización.

Por último, pero muy importante, piensa en tu presupuesto. Muchos de los auriculares inalámbricos que aparecen en esta lista tienen precios variados y es importante no gastar más de lo que puedes permitirte, pero tampoco pecar de tacaño. Sólo tú sabes cuánto los vas a utilizar y si merece la pena invertir una buena cantidad de dinero en unos nuevos auriculares inalámbricos o no.

Cómo probamos los auriculares inalámbricos

Hemos analizado cientos auriculares true wireless, incluidos todos los que encontrarás en este ranking. En cada caso, damos al producto un montón de tiempo en una serie de entornos antes de evaluar su calidad de sonido a través de una variedad de géneros musicales, juegos, películas y podcasts, de varias fuentes, y los comparamos con los mejores modelos del mercado de cada categoría. En TechRadar, la calidad del sonido es, y debería ser siempre, una prioridad a la hora de escuchar música fuera de casa.

También tenemos en cuenta lo cómodo y seguro que resulta el diseño durante largos periodos de tiempo, las situaciones a las que mejor se adapta el producto (correr, jugar, escucha audiófila de alta resolución), junto con cualquier característica extra o inusual que ofrezca.

En cuanto a las funciones adicionales, nos fijamos en la integración del asistente de voz, los controles táctiles en el dispositivo, lo completa que es la aplicación complementaria, la eficacia de la cancelación de ruido y cualquier otra cosa que ofrezca cada par de auriculares.

También evaluamos la duración de la batería, tanto de los auriculares como del estuche de carga, para asegurarnos de poder dar una opinión precisa sobre cuánto durarán con un uso normal.

True wireless vs wireless: ¿Cuál es la diferencia? Auriculares inalámbricos de diadema (o cascos): son los auriculares de diadema tradicionales, pero sin necesidad de conectar un cable a tu dispositivo. Encontramos dos tipos: los over-ear y los on-ear, según cómo se ajusta la almohadilla en la oreja. Echa un vistazo a nuestra guía de los mejores cascos inalámbricos (opens in new tab). Earbuds o auriculares in-ear wireless: llevan ya bastante tiempo en el mercado, básicamente desde que inventaron el Bluetooth. Si bien se alimentan de una batería propia y no es necesario conectarlos por cable a tu dispositivo, sí que llevan una banda o cable que une ambos auriculares, y que muchas veces se apoya en el cuello. Cabe señalar que a día de hoy es cada vez más raro encontrarlos. Aquí puedes consultar los mejores earbuds inalámbricos (opens in new tab). Earbuds (o auriculares) true wireless: Son el objetivo de esta guía. No tienen absolutamente ningún cable. Son los más discretos, ya que realmente es como llevar simplemente un botón en cada oído. Son, por tanto, los que ofrecen mayor libertad de movimiento.

¿Por qué dura tan poco la batería de los auriculares inalámbricos? Si has estado mirando cascos (o auriculares de diadema), te habrás dado cuenta de que la duración de la batería es mucho mejor que en los auriculares inalámbricos. Es una cuestión de tamaño. Los auriculares de diadema pesan más y son más grandes, por lo que tienen más espacio para una batería potente. Los auriculares intraurales son pequeños y, por tanto, su batería también es más pequeña. Dependen en gran medida de sus estuches de carga para garantizar que no te quedes sin batería mientras estás fuera de casa, pero claro, eso no siempre es conveniente si necesitas usarlos a la vez que se cargan. Afortunadamente, la duración de la batería de los auriculares está mejorando constantemente, por lo que la mayoría de los usuarios podrán utilizarlos incluso en viajes largos sin necesidad de recargarlos tan a menudo como en el pasado. Si la batería es importante para ti, fíjate en que hemos indicado la duración de batería de los distintos modelos de este ranking en su lista de especificaciones.