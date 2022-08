Samsung Galaxy Buds 2 Pro: precio, características y todo la información sobre los nuevos auriculares

En el gran evento de lanzamiento de Samsung del 10 de agosto hemos podido conocer muchos nuevos dispositivos de la compañía: los nuevos auriculares con cancelación de ruido de la compañía, los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, los nuevos móviles plegables Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y los nuevos smartwatches Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y Watch 5 Pro (opens in new tab).

En este artículo os traemos toda la información sobre los nuevos auriculares: los Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: características clave - Sonido Hi-Fi de 24 bits

- Resistencia al agua IPX7

- Woofer de 10mm y tweeter de 5.4mm. Altavoces de dos vías

- Cancelación de ruido inteligente con Voice Detect

- Bluetooth 5.3 con Bluetooth LE

- Duración justa de la batería

Los nuevos Galaxy Buds 2 Pro son los nuevos auriculares insignia de Samsung, y pretenden enfrentarse a Apple, Sennheiser, Sony y otros para convertirse en los mejores auriculares inalámbricos del mercado (opens in new tab), con una serie de mejoras de gama alta respecto a los Samsung Galaxy Buds Pro (opens in new tab) originales.

Por supuesto, esto significa que los Samsung Galaxy Buds 2 Pro tratarán de destronar a los AirPods Pro (opens in new tab) de Apple como los mejores auriculares con cancelación de ruido.

Con este fin, verás que varias de las especificaciones de los nuevos auriculares de Samsung parecen copias de las que encontrarás en los AirPods Pro, incluyendo el "Audio 360" (que es la versión de Samsung del Audio Espacial de Apple) y el cambio automático de emparejamiento entre dispositivos. Pero Samsung no se ha querido parar ahí, y ha conseguido superar a los auriculares Pro de Apple en varios aspectos, y te vamos a contar todos a continuación.

Pronto publicaremos nuestro análisis en profundidad de los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, cuando hayamos tenido más tiempo para probarlos, pero de momento, como verás ahora cuando te expliquemos las características, parece que los nuevos auriculares Pro de Samsung van a por todas y quieren convertirse en unos de los mejores del mercado.

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro son un 15% más pequeños que sus predecesores, y se sienten cómodos (Image credit: TechRadar )

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: precio y fecha de lanzamiento

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: precio y fecha de lanzamiento

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro cuestan en España 239.89€. Ya los puedes precomprar en la web oficial de Samsung (opens in new tab), y los envíos comienzan el 13 de agosto.

Esto significa que los nuevos auriculares Pro de Samsung cuestan menos que los AirPods Pro de Apple, que tienen ahora mismo un precio oficial de 279€ (opens in new tab).

Lo mismo pasa con otros de los mejores auriculares del mercado, los Sony WF-1000XM4 (opens in new tab), que se lanzaron por 280€, aunque cabe señalar que los puedes encontrar ahora ya rebajados en ciertos vendedores, por ejemplo en Amazon por 179€ (opens in new tab).

Por otro lado, el precio de lanzamiento de los Galaxy Buds Pro originales (opens in new tab), que se lanzaron en enero de 2021, en España fue exactamente el mismo.

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro tienen un estuche de carga cuadrado igual que el de sus predecesores, pero vienen con muchas más características (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: características

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: características y funciones

El mayor reclamo de entre todas las especificaciones de los Galaxy Buds 2 Pro es la compatibilidad de extremo a extremo con música de 24 bits cuando se utilizan con dispositivos Samsung compatibles, es decir, que ofrecen audio de alta resolución. Todo esto es gracias al Bluetooth 5.3 y al nuevo "Samsung Seamless Codec".

Aunque el potencial total de este códec sigue siendo un misterio, sabemos que el códec escalable de Samsung es capaz de gestionar la transmisión de audio a 24 bits/96 kHz, con tasas de bits de hasta 512 kbps, y este nuevo estándar se construye a partir de aquí. Por lo tanto, las ofertas sin pérdidas de Tidal y Apple Music (transmisiones que por cierto, todavía no pueden disfrutarse a plena resolución en ningunos AirPods) pueden, en teoría, aprovecharse en los Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Más allá de esto, el cambio automático entre los diferentes dispositivos Samsung en los que has iniciado sesión sigue siendo compatible, pero además, ahora incluye tus modelos de Samsung TV y Galaxy Book.

Tal y como no podía ser de otra manera al llamarse "Pro", los nuevos Galaxy Buds 2 Pro cuentan con cancelación de ruido activa (ANC), y aunque todavía no sabemos si los tres micrófonos en cada auricular que tienen estos auriculares permitirán una mejor cancelación del ruido, es de esperar que así sea. Por otro lado, nos alegra ver que han mantenido una gran función de los Galaxy Buds Pro originales: la llamada "Voice Detect", es decir, la detección de voz. Si empiezas a hablar con alguien, los auriculares cambiarán automáticamente al modo Ambiente, sin necesidad de que tengas que activarlo manualmente al iniciar una conversación.

¿Te preguntas qué es lo que menos nos gusta de estos auriculares? Pues la duración de la batería. Está claro que las 5 horas de duración que ofrecen con la cancelación de ruido activada, y las 18 horas totales que se consiguen aprovechando la carga del estuche, no es algo que vaya a admirar nadie.

Por comparar, los AirPods Pro ofrecen oficialmente 4.5 horas con la batería de los auriculares, pero si sumas la carga del estuche aguantan hasta 24 horas. Por lo que hablamos de una diferencia de 6 horas respecto a los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Y claro, nadie va a negar que una de las cosas más irritantes que hay es meter los auriculares en su estuche para cargarlos y darte cuenta de que te quedarás sin música antes de poder conectar el estuche a la corriente...

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: diseño

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: diseño

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro son un 15% más pequeños que los Galaxy Buds Pro originales, lo que debería hacerlos más cómodos durante largos periodos de tiempo, y en un principio, por lo que pudimos probar brevemente, el ajuste y la comodidad parecen buenos.

Los auriculares también vienen con una tecnología de flujo de aire mejorada que ayuda a reducir la presión en el oído. Por supuesto, pondremos esto también a prueba en nuestro análisis en profundidad y te contaremos todo con detalle.

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro cuentan con un diseño de altavoces de dos vías, compuesto por un woofer de 10mm y un tweeter de 5.4mm. Es algo poco habitual en auriculares true wireless, aunque los Bowers & Wilkins PI7 y los Honor Earbuds 3 Pro cuentan también con diseños de dos vías, y ambos modelos nos parecieron que sonaban de forma excelente cuando los pusimos a prueba.

Los Galaxy Buds 2 Pro cuentan con certificación de resistencia al agua IPX7, superando a la escasa certificación IPX4 que ofrecen los AirPods Pro, que solo te protege frente a salpicaduras. IPX7 significa que los auriculares pueden sumergirse en el agua a una profundidad de hasta un metro, durante un máximo de 30 minutos, y sobrevivir a ello... eso es impresionante, aunque los Galaxy Buds Pro originales ofrecían lo mismo.

Respecto a los colores, puedes elegir entre grafito (gris muy oscuro), blanco y el Bora Purple (morado) que han lanzado para el Galaxy S22 recientemente (opens in new tab).

En conclusión, estamos deseando poner a prueba a conciencia los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro para ver si se convierten en unos de los mejores auriculares inalámbricos (opens in new tab) con cancelación de ruido del mercado, pero de momento, la cosa pinta muy bien.

Aquí tienes toda la información de todos los dispositivos que ha lanzado Samsung en el evento: