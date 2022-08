Samsung Galaxy Watch 5 Pro: precio y primeras impresiones del mejor smartwatch de Samsung

Análisis en un minuto

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: análisis en un minuto

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro es el último, y posiblemente el mejor, smartwatch de Samsung. Tal y como ese nuevo sufijo “Pro” da a entender, el reloj es más grande y mejor que el resto de la gama Watch 5 (opens in new tab), con una batería más grande, capacidades más potentes y características exclusivas.

En general, este smartwatch utiliza esta nueva potencia para añadir más características de fitness, con funciones de GPS adicionales, incluyendo nuevos generadores de rutas para los entrenamientos de resistencia, y una carcasa reforzada que garantiza que el 5 Pro llame la atención de los aventureros y atletas.

Por lo demás, el reloj conserva todas las funciones de salud típicas de su hermano menor, incluido el seguimiento del sueño y de la composición corporal mejorados, junto con una gran funcionalidad inteligente gracias al sistema Wear OS, a la recepción de llamadas, a los controles de música y un chip dual-core Exynos W920 construido sobre 5nm que lo mueve todo. Parece que el nuevo Galaxy Watch 5 Pro tiene todo lo que puedes desear de un smartwatch Wear OS orientado al fitness.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: precio y disponibilidad

El Galaxy Watch 5 Pro ya se puede reservar en la página web de Samsung (opens in new tab). El precio es de 429.91€ si optas por la variante Bluetooth, o 519.90€ si prefieres conectividad LTE. Sea como sea, como puedes ver, este smartwatch Pro cuesta un buen pico más que el Galaxy Watch 5, que parte de 299€.

Por cierto, si pre-compras ya el Galaxy Watch 5 Pro te llevas de regalo unos Galaxy Buds Live valorados en 179.90€.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: diseño

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro es un dispositivo muy atractivo y bonito. Lo primero que salta a la vista es la pantalla: es nítida, brillante y nos pareció realmente fluida a la hora de deslizar el dedo para controlarla. Es una gran pantalla de 1.36 pulgadas rodeada por un marco elevado en la carcasa de titanio para proteger el reloj de los impactos. Ciertamente, ocupa mucho espacio en la muñeca, pero si estás acostumbrado a llevar otros relojes como los de Garmin, que son muy voluminosos, no te resultará molesto. El cristal de zafiro y la carcasa de titanio son dos veces más resistentes que el Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab), lo que demuestra que este reloj está equipado para afrontar una buena aventura.

Muy en concordancia al tratarse del smartwatch más resistente de Samsung, el bisel elevado le da una sensación añadida de robustez. La correa de silicona con hebilla en forma de D que tiene es exclusiva para este modelo Galaxy Watch 5 Pro, ya que no está disponible para el Watch 5 estándar. Esta correa se ve muy elegante a juego con el reloj de color titanio negro que pusimos a prueba, pero estamos seguros de que sacarán correas de cuero para ocasiones más sociales en un futuro cercano.

El Watch 5 Pro es resistente al agua y viene con certificación IP68, por lo que puede sumergirse durante más de 30 minutos a profundidades superiores a un metro. Esto es un paso adelante con respecto a muchos otros smartwatches del mercado, y ayuda para darle credibilidad a este reloj como uno enfocado al fitness. Tanto los Garmin, los Amazfit, e incluso los relojes digitales de Casio, deberían ser capaces de soportar el agua del mar, tanto si intentas hacer tu primer triatlón como si vas a surfear con unos amigos durante una hora, y el Watch 5 Pro es capaz de estar a la altura.

El diseño de la interfaz de usuario también es satisfactorio. El reloj viene con una gran variedad de opciones para su carátula, unos anillos en forma de corazón similares a los anillos de actividad de Apple Watch que te muestran distintas métricas, e incluso perfiles de actividad que ofrecen pequeñas animaciones cuando se seleccionan, lo cual es un toque muy gracioso. Por ejemplo, hay una pequeña figura que corre cuando se selecciona el perfil de "correr", y se pone a nadar cuando se pasa al siguiente tipo de actividad. Los dos botones del lateral del reloj no solo están ahí para imitar a Garmin, sino que también actúan como sensores, mediante los cuales se pueden realizar escaneos de análisis de impedancia bioeléctrica presionando los dedos sobre ellos durante un minuto (a continuación profundizaremos más en esto).

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: funciones y características

El Watch 5 Pro ofrece una gran variedad de funciones enfocadas a la salud, más que el modelo estándar. La función GPS de entrenamiento en ruta, exclusiva del Pro, te permite planificar tu ruta (y la puedes compartir con tus amigos para correr juntos la misma ruta en diferentes momentos, permitiendo así comparar los tiempos como si hubierais salido al mismo tiempo a modo competición).

La función de entrenamiento en ruta ofrece navegación paso a paso guiada por voz o por vibración, para que no tengas que mirar el reloj durante las carreras, y la función Rastreo evitará que te pierdas ya que te guía de vuelta al punto de partida por la ruta más segura posible.

Todo esto suena muy Garmin, que es probablemente la mejor marca de relojes deportivos, y nos encanta ver cómo estas funciones llegan a un reloj con Wear OS. Obviamente, no tuvimos la oportunidad de probar estas funciones durante nuestra breve experiencia con el reloj, así que estamos deseando poner a prueba el Watch 5 Pro y ver lo bien que funcionan estas funciones.

Lo que sí que tuvimos tiempo de probar durante el tiempo que estuvimos usando el Galaxy Watch 5 Pro fue la función de composición corporal que tiene, que la compañía afirma que ha sido mejorada desde que debutó con el Watch 4. Estamos hablando del análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) que hemos comentado antes, que es el mismo método que utilizan las básculas inteligentes para determinar la composición corporal.

Basta con colocar los dedos en los botones e iniciar la función en el teléfono, y se enviará una corriente eléctrica que viaja por el cuerpo, moviéndose a diferentes velocidades a través de la grasa, el músculo y el hueso. La corriente calcula estas velocidades y estima la proporción de grasa, músculo y hueso de tu cuerpo. Además, ahora puedes establecer objetivos de composición corporal, y el reloj te ayudará a mantenerte motivado y a alcanzar esos objetivos mediante recordatorios de movimiento, seguimiento de la actividad y pruebas BIA periódicas. El sensor BIA nos ha parecido muy fácil de usar y nos dio una lectura de forma muy rápida. Resultará muy interesante comparar los resultados con algunas básculas inteligentes para poder comprobar la precisión de esta función del Galaxy Watch 5 Pro.

Tanto el Watch 5 como el Watch 5 Pro llegan con un seguimiento del sueño mejorado: como es habitual en la mayoría de los smartwatches enfocados al fitness, tanto el Watch 5 como el Pro monitorizan tu sueño midiendo cuánto tiempo pasas despierto, en fase de sueño REM, ligero y profundo, y te ofrecen una "puntuación final de sueño". Ambos relojes también miden los niveles regulares de oxígeno en sangre y controlan tus ronquidos.

Sin embargo, lo que más nos ha impresionado es que, a diferencia de muchos de los otros smartwatches similares del mercado, Samsung te ayuda y te orienta realmente para mejorar tu sueño, en vez de simplemente sobrecargarte con datos. Asignándote un perfil de sueño representado por un animal monísimo, Samsung te ofrecerá programas de entrenamiento del sueño de 28 días con "misiones diarias", utilizando tu informe de análisis del sueño para guiarte a través de distintos procesos para mejorar tu sueño.

Personalmente, ya en el pasado me había preguntado más de una vez cuál era la utilidad de todos esos datos de seguimiento del sueño, si luego no nos dan consejos prácticos para mejorar nuestro sueño, y por eso me parece que esto es un gran paso adelante. Eso sí, todavía no se sabe en qué consisten las "misiones de sueño" exactamente, más allá de ajustar las horas en las que debemos acostarnos y levantarnos. Ya lo veremos.

Por lo demás, el reloj ofrece todas las funciones habituales, como notificaciones, la recepción de llamadas e incluso detección automática de caídas. Las aplicaciones de terceros son accesibles a través de la Play Store con bastante facilidad, y el Watch 5 Pro tiene hasta 16GB de RAM que son suficientes para almacenar un montón de música.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: duración de la batería

El Galaxy Watch 5 Pro viene con una batería un 60% más grande que la del Watch 4. Tiene una capacidad de 590mah (frente a los 410mah del nuevo Watch 5). Todavía no sabemos exactamente cuánto más durará la batería en la práctica gracias a esto, pero no dudéis que os lo contaremos cuando hayamos podido poner a prueba con tiempo el nuevo Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: veredicto inicial

De momento no hemos podido poner a prueba a conciencia el Samsung Galaxy Watch 5 Pro el tiempo suficiente como para deciros si debéis comprarlo o no. Pero por lo que hemos podido probar hasta ahora, parece que se va a convertir en el mejor reloj para fitness (opens in new tab) con Weor OS del mercado, aunque no es barato. Está claro que tiene la potencia y las habilidades necesarias para superar a todos sus contemporáneos y enfrentarse al Apple Watch en términos de rendimiento, aunque no de estilo.

Con los rumores que hay de que habrá un modelo de Apple Watch 8 (opens in new tab) especialmente robusto este año, nos parece muy inteligente que Samsung se haya adelantado con este Galaxy Watch 5 Pro centrado en la aventura. Pero, ¿será lo suficientemente bueno como para que los entusiastas de las actividades al aire libre opten por este modelo en vez de por sus smartwatch de la marca Suunto o Garmin y se pasen a Wear OS? Tendremos que pasar más tiempo con este reloj para averiguarlo.