Samsung Galaxy Watch 4: análisis

Análisis de dos minutos

El Samsung Galaxy Watch 4 es una secuela de uno de nuestros smartwatches favoritos, y es la primera vez en mucho tiempo que vemos a la compañía adoptar el software Wear OS. Sin embargo, no es el típico reloj Wear OS; la capa se llama One UI Watch 3 y fue creada por Samsung con la ayuda de Google.

Sobre el papel, la actualización en general no es gran cosa, pero el Watch 4 puede gustar a cualquiera que busque un smartwatch de gama alta que pueda hacer el seguimiento de los entrenamientos, además de ofrecer muchas otras funciones smart que muchos dispositivos de la competencia no tienen.

Dicho esto, la compatibilidad del Galaxy Watch 4 no es tan variada como la de los relojes Samsung anteriores. Si tienes un iPhone, no te funcionará con él y, si bien es compatible con todos los teléfonos Android modernos, deberás tener un smartphone Samsung para acceder a algunas funciones, como la presión arterial o los electrocardiogramas.

Es probable que eso sea decepcionante para muchos, ya que los smartwatches anteriores de Samsung son algunos de los mejores en cuanto a compatibilidad. Así y todo, aún diríamos que el Watch 4 vale la pena aunque tengas un teléfono Android que no sea Samsung, pero debes tener en cuenta las limitaciones.

Tiene un bisel giratorio virtual, una función que viene del Samsung Galaxy Watch Active 2 y que, junto con dos botones en el lado derecho, permite una navegación sencilla por los menús del reloj. Algunos pueden echar de menos el bisel giratorio físico, pero como alternativa no está mal.

Las funciones de fitness que incorpora no son muy diferentes de las que hemos visto antes, pero hay una nueva herramienta de composición corporal que te da una idea aproximada de tu porcentaje de grasa corporal. Hemos comprobado que el GPS, el seguimiento de la frecuencia cardíaca y otras funciones de fitness están bien implementadas en el Galaxy Watch 4.

La duración de la batería no es un problema en el Galaxy Watch 4, pero no es el smartwatch más duradero que hemos visto. Durará alrededor de dos días con un uso normal o intensivo, y alrededor de tres si no haces ejercicio o no usas funciones como el GPS.

Presentado junto con el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3, el Galaxy Watch 4 se presentó junto con el Samsung Galaxy Watch 4 Classic; dale un vistazo a ese smartwatch si quieres un bisel giratorio físico, que es la principal diferencia entre los dos dispositivos.

En general, el Galaxy Watch 4 es una excelente opción para cualquier persona que tenga un smartphone Galaxy. Si tienes un teléfono Android diferente, aún será una buena opción como tu próximo smartwatch, pero existen las limitaciones que hemos comentado en algunas funciones.

Samsung Galaxy Watch 4: precio y fecha de lanzamiento

El Samsung Galaxy Watch 4 está disponible en España desde el 27 de agosto a partir de 269€. Ese precio es para el modelo de 40mm, con un precio que aumenta a 299€ en uno con LTE. Si prefieres un modelo de 44 mm, te costará 279€, o 329€ si quieres también 4G. Es un precio mucho más económico en comparación con la etiqueta que tenía el Galaxy Watch 3 cuando salió.

Si quieres un smartwatch más grande con un bisel giratorio físico, puedes optar por el Galaxy Watch 4 Classic. Esa es una línea de productos separada este año, aunque muchas de las especificaciones son similares entre ese dispositivo y este.

Diseño y pantalla

El Samsung Galaxy Watch 4 es un smartwatch fino y ligero con un diseño que se adapta cómodamente a tu muñeca. Como hemos comentado, si estás buscando algo un poco más grueso, échale un vistazo al Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Para aquellos que buscan un diseño más liviano, el Galaxy Watch 4 ofrece justo eso, con dos botones en el lado derecho y poco más, para mantenerlo sencillo y no restar valor a su elegante apariencia. Viene en dos modelos, uno con una esfera de reloj de 40 mm y otro de 44 mm.

Ambos modelos están fabricados en aluminio. Las dimensiones del modelo de 40 mm son 40,4 x 39,3 x 9,8mm con un peso de 25,9g, mientras que el de 44mm es de 44,4 x 43,3 x 9,8mm y pesa 30,3g. Hemos usado ambos modelos, y nos parece que ambos tienen un ajuste cómodo sin que notemos peso en nuestra muñeca.

Hemos utilizado el modelo de 44 mm durante más tiempo que el modelo más pequeño, y creemos que tiene un tamaño adecuado (ten en cuenta que la muñeca de quien escribe es de hombre adulto). Es cómodo de usar durante todo el día, aunque puede que no sea el mejor ajuste para usar por la noche y hacer el seguimiento del sueño.

Las pantallas de ambos modelos Galaxy Watch 4 son brillantes y bien iluminadas, las encontramos fáciles de leer. La resolución también es impresionante, con el reloj de 40 mm con una resolución de 396 x 396 y el modelo de 44 mm que lo lleva a 450 x 450. Eso son 330 píxeles por pulgada para ambos modelos.

Una característica única del Galaxy Watch 4 en comparación con otros smartwatches es su función de bisel giratorio "virtual". Aquí no tenemos un bisel giratorio físico; pero tiene el Watch 4 Classic si realmente lo nocesitas, pero puedes pasar el dedo por el bisel negro de la pantalla para navegar a través de los menús y acceder a diferentes funciones.

Ambos modelos también son resistentes al agua y al polvo, con certificación IP68, lo que significa que puedes bañarte con ellos hasta los cinco metros de profundidad. Sin embargo, hay algo a comentar sobre la correa que viene de casa: está hecha de un nuevo material que puede no ser el mejor para entrenamientos intensos y sudor, ya que nos dejó un pequeño sarpullido en la muñeca.

Es posible que quieras gastar algo más en una correa de otro material si usas tu reloj a menudo en el gimnasio.

Las opciones de color también varían entre los modelos. El Watch 4 de 40mm viene en negro, dorado y plateado, mientras que el modelo de 44mm viene en negro, verde y plateado. Todos estos son colores nos son demasiado chillones, pero tienes la opción de comprar otra correa si quieres un tono más atrevido en su muñeca.

Rendimiento y software

El Watch 4 cuenta con el chipset Exynos W920 de la propia Samsung y 1,5GB de RAM. A lo largo de nuestro período de prueba, descubrimos que es suficiente potencia para ejecutar varias aplicaciones sin problema y sin que se ralentice en absoluto. Este es uno de los smartwatches más rápidos que hemos usado.

Esta velocidad no es tan notable como podría ser en un móvil o en un ordenador, pero se nota en comparación con otros smartwatches y te permite usar muchas otras aplicaciones mientras las funciones de GPS están funcionando, por ejemplo.

Tienes 16GB de almacenamiento en ambos modelos del Galaxy Watch 4, aunque aproximadamente 8 GB son para el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas, lo que te deja con otros 8GB para tus propias apps y tu música.

El software es donde el Galaxy Watch 4 destaca. Samsung no está usando su propio software de wearables Tizen aquí, sino que está volviendo a adoptar el sistema operativo Wear de Google, aunque con su propio estilo.

No te preocupes si te has quedado un poco confundido. Tizen ha sido donde Samsung más se ha esforzado por mejorar el software en los últimos años, y el software que se ejecuta en el Galaxy Watch 4 se parece a este.

En cambio, este es Wear OS 3 pero con la propia capa de Samsung, llamada One UI Watch 3. Incluye muchas de aplicaciones de Samsung a las que estarás acostumbrado si has tenido un Galaxy Watch antes, pero al final es el Wear OS de siempre.

Queremos decir que, por ejemplo, tienes acceso a Google Play Store, y aunque Wear OS no es la plataforma con mejor soporte en cuanto a aplicaciones, tienes todas las opciones que tienes también en Tizen. Aun así, en el diseño todavía se nota la mano de Samsung.

El software del Galaxy Watch 4 tiene buena pinta y funciona sin problemas; además, encontrarás que todas las aplicaciones disponibles en Google Play Store están listas para ser instaladas. Este es un mejor enfoque que el de Tizen, pero conserva todos los puntos positivos que hicieron que el software Tizen fuera excelente.

Fitness

El Samsung Galaxy Watch 4 viene con cantidad de funciones de salud y fitness, que incluyen GPS para monitorizar carreras, un sensor óptico de frecuencia cardíaca y electrocardiograma.

Los grandes cambios en el fitness vienen en forma de un nuevo sensor bioactivo 3 en 1 que permite al reloj controlar la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre y la composición corporal. La última de esas es la única característica nueva, pero esta es la primera vez que se combinan los sensores.

Samsung afirma que sus herramientas para la medición de la composición corporal le permiten ver métricas concretas de aptitud física. Estos escaneos son sencillos de llevar a cabo, aunque tendrás que quedarte quieto para que salgan bien.

Las estadísticas que obtendrás incluyen un porcentaje de grasa corporal, masa muscular, densidad ósea, agua en el organismo y el índice de masa corporal. También te darán una idea aproximada de los parámetros en los que deberías estar para una buena saludo, según tu sexo, peso y altura.

Es difícil saber cómo de precisas son todas esas mediciones, pero nos pareció útil tener al menos una idea aproximada de ellas, y podrás hacer un seguimiento de ellas durante un período de tiempo para ver si puedes mejorar los resultados.

El monitor de frecuencia cardíaca demostró ser preciso, y nuestros resultados coincidieron con los obtenidos con otros dispositivos. Es cierto que funcionó mejor dentro de las propias aplicaciones de Samsung, pero también puedes aplicar estas funciones a herramientas de Wear OS de terceros como Strava y Nike Running Club.

También comprobamos que las funciones de GPS funcionaron bien cuando buscamos nuestro posicionamiento preciso en comparación con otros dispositivos.

Algo importante a tener en cuenta es la compatibilidad limitada de algunas funciones de fitness. Las herramientas de monitorización de ECG y presión arterial solo están disponibles cuando conectas el Galaxy Watch 4 a un smartphone Samsung.

Esto es un poco frustrante y quiere decir que este reloj puede no ser tu mejor opción si no tienes un móvil Samsung. Los dispositivos de otras marcas como Garmin ofrecen funciones similares, pero en cualquier teléfono.

Batería

El Galaxy Watch 4 de 44mm, que es el modelo que hemos analizado, funciona con una batería de 361mAh, y su duración fue sólida durante nuestro tiempo de prueba; comprobamos que el smartwatch dura al menos dos días con una sola carga incluso con un uso intensivo, y si no usas las funciones de fitness a menudo, puede puede durar tres días enteros.

La versión de 40mm viene con una batería más pequeña de 247mAh, y aún no hemos podido probar qué tal funciona. Durante nuestra experiencia con los relojes de Samsung anteriores hemos visto ligeras diferencias en la duración de la batería entre el modelo más pequeño y el más grande, pero no es de esperar que la versión de 40mm sea demasiado diferente.

Hay un cargador incluido en la caja, lo cual es un poco sorprendente, ya que Samsung los ha eliminado de sus teléfonos en los últimos años. Dicho esto, solo viene el cable, por lo que tendrás que encontrar un bloque de carga o enchufarlo directamente a un dispositivo con USB.

¿Debería comprar el Samsung Galaxy Watch 4?

Cómpralo si...

Tienes un teléfono Samsung Algunas de las mejores funciones del Galaxy Watch 4 son solo para los teléfonos Samsung, por lo que si ya tienes uno de sus teléfonos, puedes aprovechar al máximo este smartwa.

Quieres un excelente software en tu reloj El look Tizen de Samsung se ha desarrollado mucho en los últimos años y, al combinarlo con la funcionalidad de Wear OS, te da acceso a la gama completa de aplicaciones portátiles de Google Play Store.

Quieres una buena experiencia de fitness El Samsung Galaxy Watch 4 no es el reloj con más especificaciones de fitness que hay a la venta, pero es adecuado para la mayoría de las personas con las funciones principales del GPS, un excelente monitor de frecuencia cardíaca y muchas otras herramientas, aunque necesitarás un teléfono Samsung para poder utilizar algunas de ellas.

No lo compres si...

Tienes un iPhone o un teléfono Android no-Samsung Samsung ha dejado de admitir iPhones en el Galaxy Watch 4, lo que es frustrante para quienes tienen un iPhone pero no quieren un Apple Watch. Y, como hemos dicho, algunas de las funciones de salud no son compatibles con teléfonos Android de otras marcas.

Ya tienes un Samsung Galaxy Watch Si ya tienes una generación anterior reciente del Galaxy Watch, probablemente no necesites el Galaxy Watch 4. No hay demasiadas novedades, especialmente sobre el Galaxy Watch Active 2.

Quieres bisel giratorio en tu reloj Una de las características únicas y más emocionantes de la serie Galaxy Watch es su bisel giratorio, y el Galaxy Watch 4 estándar no lo tiene. Si quieres el bisel físico, tú quieres el Galaxy Watch 4 Classic.

Primer análisis: Agosto 2021