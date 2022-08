(opens in new tab)

Han pasado tres años desde que el primer Samsung Galaxy Fold salió al mercado. Aunque el plegable era emocionante (incluso rompedor), también tenía muchos fallos.

Samsung no tardó en dar un paso adelante con el Samsung Galaxy Z Fold 2, que traía una pantalla más grande en el exterior y una pantalla plegable más grande cubierta por un cristal ultrafino no despegable, y una bisagra rediseñada que literalmente barre los residuos para que el complejo mecanismo funcione sin problemas.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 del año pasado mejoró aún más la bisagra, actualizó los materiales y adoptó el sistema telefónico del Galaxy S21.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 ofrece sobre todo mejoras sutiles pero cruciales en el diseño, las pantallas plegables y cubiertas, las cámaras y, sí, esa ya icónica bisagra. El resultado es un dispositivo Galaxy que se parece cada vez más a cualquier otro smartphone insignia pero con una sorpresa oculta muy potente, divertida y productiva.

He tenido en la mano casi todos los Galaxy Fold y Z Fold y ninguno se siente tan como un teléfono normal como este. Obviamente, la pantalla sigue siendo algo más estrecha que, por ejemplo, un Samsung Galaxy S22 Ultra de 6,8 pulgadas y el dispositivo en general es, cuando se pliega, más grueso que la mayoría de los smartphones estándar del mercado. Sin embargo, Samsung ha conseguido recortar los biseles de la pantalla externa y el perfil de la bisagra para ampliar la pantalla en 2,7 mm. Esencialmente, la pantalla externa es una pantalla de smartphone adaptable de 120hz que no le falta de nada.

En la parte trasera se encuentra el conjunto de cámaras de clase S22. Es una pena que un smartphone Samsung de este precio no tenga el paquete de cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra, que aporta un zoom óptico de 10X y un zoom espacial de 100X, pero estos objetivos no están nada mal y la mayoría de los compradores quedarán satisfechos.

La pantalla plegable de 7,6 pulgadas, del tamaño de una tablet, es atractiva y útil, y aun así tiene un pliegue notable. Simplemente, no se puede doblar una pantalla sin ese pequeño desnivel en el centro que se puede ver y sentir. Al igual que en las últimas ediciones del Z Fold, el pliegue pasa rápidamente a un segundo plano cuando se utiliza la pantalla.

Recuerdo el primer Fold y su extraño e irregular bisel que parecía luchar por mantener la pantalla flexible en su sitio. El Galaxy Z Fold 4 ofrece pocos indicios visuales (aparte del pliegue) de que no se trata de la típica pantalla de una tablet. Samsung incluso ha ocultado la cámara selfie bajo la pantalla. Cuando se enciende la cámara y se gira la vista, la abertura del objetivo aparece de repente con un pequeño adorno de luz LED blanca alrededor (para que sepas dónde mirar).

Pagarás más por el Samsung Galazy Z Fold 4 porque es fácilmente el dispositivo móvil más versátil del mercado. Es lo suficientemente fino y ligero (ha perdido 0,8 gramos) y con una pantalla exterior lo suficientemente grande como para verse, sentirse y funcionar como un buque insignia tradicional. Su capacidad para convertirse con elegancia en una tablet de 7,6 pulgadas, amplia y brillante, con una excelente capacidad multitarea y la entrada del S Pen (no incluido), lo convierten en algo totalmente distinto.

Samsung Galaxy Z Fold 4: fecha de lanzamiento y precio

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung dio a conocer sus últimos plegables el 10 de agosto durante su evento Unpacked, presentando tanto el Samsung Galazy Z Flip 4 como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (junto con el Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro y Samsung Galaxy Buds2 Pro).

El plegable viene en tres configuraciones y opciones de precio. Samsung España confirmó los precios en nuestro país en el momento del lanzamiento. Se pueden reservar en la tienda oficial de Samsung, a los precios que ves a continuación:

12GB RAM/256GB: 1.799€

12GB RAM/512GB: 1.919,99€

12GB RAM/1TB: 2.159.99€

También hay tres opciones de color en el Galaxy Z Fold 4: gris, Phantom Black y beige. Lamentablemente, no hay Bora Purple. Todos los móviles salen a la venta el 26 de agosto.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4: diseño y pantalla

En cuanto al diseño, los cambios entre el Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Fold 4 son casi tan pequeños que no se notan. No pasé mucho tiempo con el nuevo teléfono, pero aun así, al sostenerlo, me dio la impresión de que el nuevo Fold 4 se parecía más a un teléfono normal.

Lo que quiero decir es que la pantalla es ligeramente más grande, el cuerpo es más delgado (0,1 mm más fino) y la bisagra es menos prominente, características que acercan al Samsung Galaxy Z Fold 4 al territorio de los smartphones estándar. Hay un sensor de huellas dactilares a lo largo de un borde que no llegué a probar porque Samsung no quería que añadiéramos códigos de acceso a los dispositivos de muestra. El teléfono sigue teniendo una clasificación IPX8, lo que significa que puede soportar una inmersión de 30 minutos a 1,5 metros de profundidad.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las medidas (67.1mm x 155.1mm x 15.8mm) son prácticamente las mismas que las del último Fold, con sólo unos pequeños recortes aquí y allá (la bisagra es menos prominente cuando se ve desde el lado de la pantalla), todo lo cual se suma a un dispositivo que ahora pesa un poco menos de un gramo (263g), aunque no sea algo que vayas a notar.

Por supuesto, cuando se habla de la pantalla, se refiere realmente a las pantallas y hay cambios tanto en la pantalla de la cubierta como en la gran pantalla plegable del interior.

Una de las pantallas del Samsung Galaxy Z Fold 4 es una magnífica Super AMOLED de 6,2 pulgadas, de borde a borde y con refresco adaptativo (48-120Hz) que ha recortado el bisel del dispositivo anterior para ofrecer una vista 2,7 mm más amplia. Ese pequeño espacio extra hace que la pantalla de cubierta sea más utilizable y da al teléfono un aspecto más tradicional (siempre he pensado que los Fold originales parecían un poco estrechos cuando se plegaban).

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Obviamente, la estrella del show aquí es la pantalla de 7,6 pulgadas, de 2176 x 1812 (el Fold 3 era de 2208 x 1768) que se consigue cuando se despliega el Galaxy Z Fold 4. Por cierto, el movimiento de la bisagra es tan suave como siempre. Samsung nos ha contado que sigue habiendo la tecnología de barrido a medida dentro de la bisagra, pero todo se ha reducido para que quepa en la carcasa de la bisagra, que es ligeramente más fina.

Al igual que en el Galaxy Z Fold 3, la pantalla es una pantalla Super AMOLED de 7,6 pulgadas, con refresco adaptativo (1-120Hz). Incluso la cámara selfie está oculta bajo la pantalla y sólo aparece (con un adorno de luz LED) cuando se activa el modo de cámara selfie.

Samsung dice que el panel de la pantalla se ha actualizado con un cristal ultrafino y plegable más resistente. Aparte del pliegue, que se ve y se nota, la pantalla es grande, atractiva y bastante útil. No tuve la oportunidad de instalar aplicaciones ni probar vídeos y juegos, pero sí navegué por la web e incluso utilicé un S Pen, que todavía no es compatible con la pantalla de tapa.

Es una gozada, y parece una tablet muy completa y bastante delgada.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4: cámaras y batería

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si conoces el set de cámaras del Samsung Galaxy S22, conoces el del Z Fold 4. Es el mismo sensor, con un 50MP principal, 12MP ultra angular, y 10MP, zoom óptico 3X. Esta es una actualización bastante significativa de los objetivos triples de 12MP en el Fold 3. En comparación con el último Fold, Samsung afirma que este puede producir imágenes un 23% más brillantes gracias al sensor más grande.

Hice todo lo posible por probar todos los objetivos, los del exterior (cubierta trasera), la cámara selfie de 10MP en la pantalla de la tapa, y la cámara selfie oculta de 4MP bajo la pantalla principal.

Todas ellas hicieron un trabajo decente en condiciones bastante controladas. El modo retrato de la cámara de la pantalla principal es particularmente impresionante.

Las fotos de la cámara de 10MP con zoom óptico 3X eran buenas. Al igual que la cámara del Galaxy S22, el SpaceZoom mejorado digitalmente alcanza un máximo de 30X.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con 4.400mAh, el tamaño de la batería no ha cambiado respecto al Galaxy Z Fold 3. Siendo así, espero que dure un día completo de actividad variada, dependiendo de lo que se haga con el dispositivo. Tendremos una mejor idea del rendimiento de la batería cuando lleguemos a hacer nuestro análisis en profundidad.

El teléfono es compatible con la carga inalámbrica rápida. Samsung promete un 50% en 30 minutos. También se puede utilizar, a través de la carga inalámbrica compartida, para cargar otros dispositivos compatibles.

Samsung Galaxy Z Fold 4: especificaciones y rendimiento

En el interior del Samsung Galaxy Z Fold 4 se encuentra la última CPU Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm respaldada por 8GB de RAM, lo que significa que puedes esperar un rendimiento ágil en una amplia gama de tareas. Esto es especialmente importante porque, con esa gran pantalla, harás cosas en el Fold 4 que no intentarías en un dispositivo de pantalla más pequeña.

Una de las características más destacadas del Z Fold 4 es su capacidad multitarea. Tuve tiempo de probar el nuevo dock de aplicaciones, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y me permite mantener pulsado el icono de una aplicación, sentir una pequeña vibración háptica, y luego arrastrar y soltar a la izquierda, derecha, parte inferior o superior de la pantalla. Se pueden abrir hasta tres ventanas de aplicaciones (incluyendo dos de la misma aplicación).

Todavía no tengo cifras de referencia, pero los informes dicen que el 8+ Gen 1 supera a su predecesor Snapdragon 8 Gen 1 en un 10% con un 30% de aumento de la eficiencia energética (lo que son buenas noticias para la duración de la batería).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una pantalla plegable siempre ofrece versatilidad y, a pesar de mi breve experiencia, el Samsung Galaxy Z fold 4 parece estar preparado para ello con creces.

Como ya he mencionado, la multitarea funciona genial. También descubrí que podía utilizar el teléfono como un pequeño portátil. Al poner el móvil en modo flexible y abrir el navegador, pude tocar la ventana de direcciones y entonces apareció un teclado dividido en la parte horizontal de la pantalla flexible. Cuantas más aplicaciones utilicen este modo, mejor.

Dibujar en la tablet con el S Pen fue divertido y, sobre todo, fluido. Os contaremos más en el análisis, tras unas cuantas pruebas.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Primeras conclusiones

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 4 ya no es una rareza plegable. Es un potente smartphone Android que ahora parece casi un típico buque insignia cuando se pliega, y que se abre para ser una tablet útil, divertida y productiva.

Las cámaras no son las mejores de Samsung, pero son bastante buenas (especialmente si me baso en mi experiencia con el Galaxy S22) y cumplirán con creces para la mayoría de la gente. Entusiasma el potencial de rendimiento, la multitarea y ver películas en la pantalla de 7,6 pulgadas, y realmente no me importa el pliegue. Sí, lo noto y lo veo, pero al final me olvido de que está ahí.

Con un precio de 1.799€ para el modelo de 256GB, es uno de los smartphones más caros del mercado. Para ser justos, pocos ofrecen dos pantallas Super AMOLED de 120Hz, básicamente de tamaño completo, en un solo dispositivo.

Por supuesto, Samsung ofrece muchas ofertas de reserva y cambio por un dispositivo anterior. Sin embargo, aún no estoy preparado para recomendarlo sin reticencias. Primero hay que probarlo, llevarlo y vivir con él. El veredicto final llegará tras el análisis en profundidad, muy pronto.