(opens in new tab)

El evento Unpacked de Samsung de mitad de año acaba de presentar una serie de novedades de hardware móvil, encabezadas por un par de nuevos plegables en el Z Flip 4 (opens in new tab) y Z Fold 4 (opens in new tab), los nuevos Galaxy Buds 2 Pro y una nueva línea de wearables en el Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro.

Mientras que el Watch 5 Pro es una nueva bestia que parece ofrecer una experiencia más resistente y de mayor calidad que todo lo que hemos visto de los wearables de Samsung hasta la fecha, el Galaxy Watch 5 estándar sirve como el smartwatch más accesible para aquellos que no recogieron un Galaxy Watch 4 y todavía están interesados en lo que Samsung tiene que ofrecer o aquellos que buscan la alternativa más parecida al Apple Watch en el bando Android.

A primera vista, el Watch 5 parece una actualización predominantemente incremental con respecto a su predecesor del 2021. Sigue llegando en dos tamaños y luce la versión única de Samsung en la última versión de Wear OS; lo que significa que los usuarios pueden esperar una experiencia de usuario rica en wearables que ofrece una gran cantidad de funcionalidades respaldadas tanto por Samsung como por Google.

Samsung Galaxy Watch 5: precio y disponibilidad

Samsung presentó el Watch 5 junto con su hermano Pro como parte de su evento Summer Unpacked, el 10 de agosto.

Al igual que los nuevos Z Fold 4 (opens in new tab) y Z Flip 4 (opens in new tab), la línea Watch 5 llegó a la fase de precompra el mismo día, con una fecha de salida a la venta prometida para el 26 de agosto.

A pesar de sus similitudes, los precios han aumentado en todos los casos respecto al año pasado, probablemente como resultado de los retos de la cadena de suministro y las presiones económicas a las que Samsung, como muchas otras grandes empresas tecnológicas, no es inmune.

Al igual que el año pasado, el Galaxy Watch 5 llega en dos tamaños, cada uno de ellos disponible en configuraciones de sólo Bluetooth y celular LTE.

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm)

Bluetooth = 299,01€

Bluetooth / LTE = 349,90€

Samsung Galaxy Watch 5 (44mm)

Bluetooth = 329,89€

Bluetooth / LTE = 379,00€

Samsung Galaxy Watch 5: diseño y pantalla

El mayor cambio en la gama del Galaxy Watch de un año a otro es la ausencia de un modeloClassic en la línea del 2022.

El Watch 5 Pro aporta una estética totalmente nueva, mientras que el Watch 5 estándar continúa con el estilo contemporáneo y distintivo que conocimos con el Watch 4 del año pasado, lo que significa que no hay bisel giratorio físico en ninguna parte de la gama de wearables de este año.

Al igual que antes, el Watch 5 presenta unas líneas limpias, con bordes de aluminio cepillado que se extienden para envolver el cuerpo de metal negro pulido, mientras que el cierre rápido acanalado puede cambiarse para adaptarse a tu estilo y gusto.

El modelo más pequeño de 40mm está disponible en grafito, plata u oro rosa, mientras que la versión más grande de 44mm cambia el oro rosa por el zafiro (un azul apagado de tono medio).

A pesar de ofrecer baterías más grandes en la línea de este año (lo que hace que ambos tamaños pesen unos 3 gramos más), las dimensiones del Watch 5 no han crecido en absoluto, en comparación con el Watch 4. Es una hazaña impresionante, incluso si el peso extra puede significar que se notan más en la muñeca para algunos usuarios.

En cuanto a la pantalla, al igual que en el Watch 4, encontrarás una pantalla circular Super AMOLED de 1,19 pulgadas (en el modelo de 40mm) o de 1,39 pulgadas (en el modelo de 44mm) con funcionalidad siempre encendida y 330ppi (lo que la hace un poco más nítida que la del Apple Watch 7).

Aunque la resolución sigue siendo la misma y la calidad de la imagen parece no haber cambiado, la gran mejora aquí es el uso de un cristal de zafiro mucho más resistente, que según Samsung es un 60% más fuerte que la cubierta de cristal del Watch 4.

El Watch 5 también se beneficia de una protección contra el polvo y el agua con certificación IP68, a prueba de nadar hasta 5 ATM y la aprobación MIL-STD-810H, lo que significa que ha sido probado para soportar condiciones extrañas, incluyendo golpes y caídas fuertes, temperaturas extremas y más.

Samsung Galaxy Watch 5: software y fitness

El Samsung Galaxy Watch 4 marcó un cambio fundamental en la estrategia de los wearables de la compañía, ya que dejó de lado su experiencia de usuario Tizen OS de toda la vida como resultado de una nueva asociación con Google, adoptando en su lugar la plataforma Wear OS, hasta entonces poco apreciada.

Mientras que Wear OS 3 todavía está buscando su lugar en el mercado de los smartwatches, el Watch 4 y ahora el Watch 5 están liderando la carga, aunque vistiendo la experiencia de Google con la estética y la funcionalidad exclusivas de Samsung en One UI Watch.

El Watch 5 viene con One UI Watch 4.5 (por encima de Wear OS 3.5), que se presentó en julio, y que aporta novedades como una experiencia mejorada de escritura en la muñeca y un acceso más fácil a tus esferas de reloj favoritas.

En cuanto a la experiencia de software que aparece en el Watch 5 específicamente, Samsung se ha centrado en ampliar el conjunto de habilidades de bienestar del wearable, con un enfoque particular en el desarrollo del seguimiento del sueño.

Este nuevo sistema de seguimiento del sueño incluye una guía más detallada y promete ofrecer una mejor información, llegando incluso a ofrecer automáticamente un plan de sueño de un mes de duración con el objetivo de mejorar la calidad general del sueño.

La integración adicional de SmartThings también empareja tu ciclo de sueño con tu casa inteligente conectada, lo que significa que las luces pueden ajustarse para que se atenúen o se apaguen y otros dispositivos IoT se abstendrán de hacer ruido cuando el Watch 5 detecte que vas a dormir.

Otra función que conocimos por primera vez en el Watch 4 fue el sensor BioActive de Samsung (que en realidad es un conjunto de múltiples sensores), que ofrece un conjunto de funciones similares en el nuevo Watch 5 que incluye el mencionado seguimiento del sueño, así como la monitorización de la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, junto con el análisis del ECG y la composición corporal para discernir cosas como la retención de agua y la densidad ósea.

Samsung Galaxy Watch 5: rendimiento y batería

Aunque los smartwatches de Samsung rara vez son criticados por su rendimiento, el Watch 4 del año pasado introdujo un chip bastante más potente en el Exynos W920 de 5nm de la propia compañía, lo que hace que un smartwatch que ya tenía una buena relación calidad-precio sea aún mejor, con un rendimiento preparado para el futuro y una mayor eficiencia energética.

El Galaxy Watch 5 funciona con el mismo silicio W920 combinado con 1,5GB de RAM y 16GB de almacenamiento (para aplicaciones y medios). El rendimiento es sólido, según nuestro primer encuentro con el wearable, y debería servir a los usuarios a largo plazo.

Cuanto más capaz sea el smartwatch, más exigente puede ser la experiencia con la batería y, con sólo un pequeño aumento del 13% en la capacidad, el Watch 5 debería ofrecer una mejor longevidad que su predecesor, con el modelo de 40mm pasando de 247mAh a 284mAh, mientras que el Watch 5 de 44mm más grande pasa de 361mAh a 410mAh.

Además, un nuevo cargador con conexión USB-C hace que el Watch 5 también se recargue un 30% más rápido.

Primeras conclusiones

Aunque el salto del Watch 4 al Watch 5 no parece tan significativo a primera vista, parece que Samsung ha abordado los mayores puntos débiles de su predecesor en un esfuerzo por crear una alternativa más completa e incluso más competitiva que el Apple Watch.

Aunque es probable que algunas de las nuevas funcionalidades lleguen a los usuarios del Galaxy Watch 4 y a otros, la decisión de Samsung de vincular su último wearable a la automatización inteligente del hogar parece un talento aparentemente obvio pero muy infrautilizado dentro de la categoría, que sus rivales aún no han aprovechado.