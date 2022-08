Samsung Galaxy Z Flip 4: precio, características y primeras impresiones del nuevo plegable tipo concha

(opens in new tab)

El evento Unpacked de Samsung de este verano, celebrado el 10 de agosto, nos ha traído todos los dispositivos que esperábamos: los nuevos auriculares Galaxy Buds 2 Pro, dos nuevos smartwatches Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro, y los esperados móviles plegables Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4.

Los dos plegables se parecen bastante a sus predecesores, los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, respectivamente, pero en el caso del Z Flip esto es especialmente cierto: a primera vista parece el mismo móvil, y se maneja prácticamente igual.

La nueva versión del Flip sigue con ese formato tipo concha en dos tonos, y cuenta con dos cámaras en su parte trasera y una pequeña pantalla externa, siguiendo los pasos del modelo anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha cambiado?

Lo cierto es que Samsung ha querido demostrar que escucha a sus compradores y que ha aplicado diversos cambios al Samsung Galaxy Z Flip 3 de 2021 respondiendo precisamente a las peticiones de los usuarios.

Samsung Galaxy Z Flip 4: fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Después de muchísimas filtraciones y, conforme se acercaba el lanzamiento oficial, un par de avances que nos dio la propia Samsung, el gigante de la telefonía finalmente nos ha mostrado sus nuevos dispositivos durante el evento Galaxy Unpacked que se ha celebrado de forma virtual el 10 de agosto de 2022.

Además de los auriculares y los relojes que hemos mencionado, hemos podido conocer las versiones renovadas de los teléfonos plegables de la compañía y al igual que sus predecesores, uno de ellos se centra en la productividad (Fold) y el otro en la portabilidad (Flip).

El Samsung Galaxy Z Flip 4 ya se puede reservar en la web oficial de Samsung.

Se va a comercializar en España en tres variantes: la que cuenta con 128GB de almacenamiento cuesta 1.099€, la intermedia, que tiene 256GB tiene un precio de 1.159€, y este año hay una tercera configuración (que no hubo el año pasado) que cuenta con 512GB de almacenamiento y cuesta 1.279€.

Esto quiere decir que el Galaxy Z Flip 4 ha subido 40€-50€ respecto a su predecesor (dependiendo de la variante que elijas).

Sea como sea, es entendible que los precios hayan subido algo, ya que nadie, incluida Samsung, es inmune a las subidas de precios a nivel global de la energía y los problemas de las cadenas de suministro.

Cabe señalar que incluso con ese aumento de precio respecto al Galaxy Z Flip 3 del 2021, el nuevo Galaxy Z Flip 4 parece ser el plegable tipo concha con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Por último, la Bespoke Edition que permite, con un extra en el precio, personalizar los colores del marco y de la parte trasera del Galaxy Z Flip 4, estará este año disponible desde el lanzamiento, por lo que no habrá que esperar unos meses hasta que llegue, tal y como pasó con el Z Flip 3. Hay 75 combinaciones disponibles.

Samsung Galaxy Z Flip 4: diseño y pantalla

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Si conoces el aspecto del Galaxy Z Flip 3, es posible que a primera vista no veas cambios en el diseño del nuevo Samsung Galaxy Z Flip 4.

Tiene el mismo aspecto con esos lados rectos, esa "visera" negra a lo largo del borde superior de la parte posterior que es donde están las dos cámaras traseras y esa pantalla exterior que ves cuando el móvil está plegado. Además, la parte trasera está protegida por Gorilla Glass Victus, además de tener un marco de aluminio “Armor Frame” de un color a juego.

Image 1 of 3 Aquí estamos personalizando nuestro propio Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Los usuarios podrán elegir entre muchos colores distintos para el marco y para la parte trasera (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3 Hay uno total de 75 combinaciones distintas para la Bespoke Edition disponibles desde el lanzamiento (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Los colores disponibles para el Galaxy Z Flip 4 son grafito, oro rosa, el Bora Purple (que es el nuevo color morado que han lanzado para el Galaxy S22 recientemente), y azul, y además, en algunos países se pueden combinar los colores y los acabados del marco si eliges la Bespoke Edition.

Incluso teniendo una pantalla principal del mismo tamaño que la que tiene el Galaxy Z Flip 3, Samsung ha conseguido reducir el tamaño del Galaxy Z Flip 4. Cuando se pliega el teléfono, la bisagra (que tiene el logo grabado) no sobresale tanto como en el anterior modelo; plegado, el Galaxy Z Flip 4 tiene una altura 1.55mm menor, gracias en parte a unos marcos más finos (cosa que también ha permitido que haya más espacio para una batería más grande).

(Image credit: Future)

Dicho eso, sigue habiendo un hueco perceptible para proteger el punto en el que la pantalla se dobla por la mitad, y la entrada de polvo sigue siendo un riesgo: no hay certificación de protección frente al polvo o la arenilla, pero la resistencia al agua IPX8 vuelve a estar presente como en el Flip del año pasado, y sigue siendo igual de increíblemente impresionante en un mercado cada vez mayor de plegables rivales que siguen sin ofrecer dicha protección.

Al igual que en el Z Flip 3, la pantalla principal es una “Dynamic AMOLED 2X” de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ (26400 x 1080) y con una rápida tasa de refresco de 120Hz variable que puede bajar a 1Hz según el uso que se le esté dando al teléfono, con el objetivo de ahorrar batería.

(Image credit: Future)

La calidad visual es estupenda para la resolución que tiene, el pliegue no se ve cuando se mira de frente y apenas se siente bajo el dedo, lo que hace que la usabilidad sea casi tan buena como en cualquier móvil “normal”, aunque con una relación de aspecto 22:9 que es poco convencional.

La forma del plegable pide que el dispositivo sea usado con dos manos bastante a menudo, pero también resulta muy útil para trabajar en multitarea, con la pantalla dividida, y para disfrutar de los juegos o de las reproducciones de vídeo en esa pantalla ultra ancha.

La pantalla principal viene protegida por una nueva versión del vidrio ultrafino 2.0 de Samsung, conocido como “Ultra-Thin Glass”, que según la compañía es un 20% más resistente que antes, aunque esa resistencia a los arañazos y a los golpes todavía no la podemos confirmar, hasta que no terminemos de poner a prueba a conciencia el Flip por nosotros mismos.

Respecto a la pantalla exterior del Galaxy Z Flip 4, es igual que en el Z Flip 3: una Super AMOLED de 1.9 pulgadas con resolución 260 x 512 y con la misma tasa de refresco de 60Hz. Pero atención, tenemos novedades respecto al software para esa pantalla externa, hablemos de ello.

Samsung Galaxy Z Flip 4: software

Samsung ha ampliado la funcionalidad de la pantalla externa, y entre otras cosas, ahora su diseño irá a juego con el tema que establezcas para la pantalla principal, y además hay una serie de widgets nuevos y mejorados, como un panel de control del hogar inteligente SmartThings, acceso a Samsung Wallet y respuestas rápidas ampliadas, además de otros ajustes rápidos generales nuevos.

El modo Flex también vuelve a estar disponible, que permite colocar la bisagra del Samsung Galaxy Z Flip 4 en múltiples ángulos (a lo largo de su rango de movimiento) para acceder a una serie de experiencias de pantalla dividida.

(Image credit: Future)

La compañía se ha basado en productos existentes como YouTube y Google Duo, y aplicaciones como el servicio de mensajería de Meta han superado la fase de pruebas para recibir soporte dedicado al Modo Flex, mientras que funciones como la multi-ventana han sido mejor optimizadas para el Modo Flex, pudiendo iniciarla con un simple gesto desde la parte inferior de la pantalla.

Más allá de estas novedades y actualizaciones que aprovechan la configuración de hardware única del Flip 4, puedes esperar una experiencia de software más familiar, que llega de la mano de la capa de personalización de Samsung One UI basada en Android 12.

La Galaxy Store de Samsung convive con la Google Play Store, Samsung Wallet existe junto con Google Pay y, aunque persisten algunas funciones nativas de Android 12, estas pasan a un segundo plano frente a la implementación específica de Samsung en lo que respecta a la disposición y personalización de la interfaz de usuario.

Samsung Galaxy Z Flip 4: rendimiento y duración de la batería

Aunque el Galaxy Z Flip 4 se centra en la portabilidad gracias a su compacto tamaño, en vez de en la productividad como es el caso del Galaxy Z Fold 4, tampoco escatima en rendimiento. Equipa el reciente Snapdragon 8+ Gen 1, que es el tope de gama del momento.

Ese es el mismo potente chip que lleva el nuevo Zenfone 9 de Asus y la bestia gaming de la compañía, el ROG Phone 6, así como el recién lanzado OnePlus 10T, aunque a diferencia del Fold que lleva el mismo chip acompañado de 12GB de RAM, en el caso del Galaxy Z Flip 4 tenemos 8GB de RAM.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Cabe señalar que, a diferencia de lo que pasa con los últimos buques insignia de la serie-S de Samsung, no encontrarás en ningún lugar del mundo un Galaxy Z Flip 4, o Z Fold 4, con el chip Exynos de Samsung en vez del Snapdragon, por lo que en este caso, estos modelos ofrecerán el mismo rendimiento independientemente de dónde los compres.

Respecto a la batería, confirmamos que Samsung ha implementado la mejora que todos pedíamos: el Galaxy Z Flip 4 llega con una batería más potente que su predecesor, de 3.700mAh frente a los 3.300mAh del Z Flip 3, lo cual debería permitir que la duración llegue al final del día sin problemas. Por otro lado, la velocidad de carga sigue siendo la misma: 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Samsung Galaxy Z Flip 4: cámaras

El Samsung Galaxy Z Flip 4 cuenta con un total de tres cámaras, que a primera vista son muy parecidas a las que tenía el Galaxy Z Flip 3.

La pantalla principal cuenta con una cámara de 10MP con apertura f/2.4 situada en la zona superior centrada dentro de un pequeño hueco, mientras que cerca de la pantalla externa encontramos dos cámaras (que quedan mirando hacia atrás cuando despliegas el teléfono), que cuentan con estabilización de imagen óptica (OIS), y son una de 12MP (f/1.8) y la otra ultra gran angular de 12MP (f/2.2).

(Image credit: Future)

En el tiempo que hemos podido pasar hasta ahora con el Galaxy Z Flip 4 no hemos podido encontrar ninguna mejora revolucionaria en la calidad de la imagen. Sin embargo, ya os contaremos lo que nos han parecido las cámaras cuando podamos realizar el análisis en profundidad a conciencia del Galaxy Z Flip 4.

Samsung ha prometido fotos y vídeos más brillantes (hasta un 65%) con la cámara principal, gracias a unos píxeles más grandes (1,8 µm, frente a los 1,4 µm anteriores) en ese sensor primario de 12MP, mientras que el resto del hardware de la cámara parece no haber cambiado.

(Image credit: Future)

Por otro lado, tanto la estabilización de imagen óptica (OIS) como la estabilización de vídeo digital (VDIS) han mejorado, y en concreto esta última es especialmente útil para la nueva función FlexCam, que está diseñada para orientar correctamente la interfaz de usuario cuando se sostiene el teléfono como una videocámara de los años 90, plegando la bisagra en una posición de 90 grados.

Por último, también se agradece que la experiencia con la pantalla exterior sea ahora mucho más rica, pudiendo cambiar las relaciones de aspecto, hacer fotos rápidas, incluidas las fotos de retrato, y comenzar a grabar vídeos usando la pantalla exterior, pudiendo desplegar mientras tanto el móvil para pasar a usar la pantalla principal, sin interrumpir la grabación.

Samsung Galaxy Z Flip 4: veredicto inicial

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Flip 4 se parece bastante a su predecesor, pero viene con varias mejoras que se han implementado pensando en las peticiones de los consumidores, lo cual demuestra que Samsung escucha a sus compradores.

Si bien los que tengan un Galaxy Z Flip 3 no deben sentirse que se han quedado atrás con el dispositivo que tienen por las mejoras que trae el nuevo Galaxy Z Flip 4, aquellas personas que estén pensando en comprarse un plegable sí que es recomendable que opten por el nuevo modelo, incluso aunque haya subido un poco de precio, ya que el Z Flip 4 parece el mejor plegable que puedes comprar a este precio.

Dicho esto, Samsung tiene margen de sobra para saber por dónde tirar con su próximo Z Flip 5, o como se llame, ya que puede seguir trabajando en mejorar el hardware de la cámara, ofrecer pantallas de mayor resolución, resistencia al polvo y carga más rápida. Todas estas son áreas en las que nos encantaría seguir viendo mejoras en un futuro.