Fecha de lanzamiento de Android 12, características y lo que nos ha enseñado la nueva beta

Han empezado a llegar grandes noticias de Android 12, pues ya se ha lanzado la segunda versión beta de los desarrolladores: esta versión de la actualización de software diseñada para creadores de aplicaciones llega antes de lo esperado, y aunque no es representativa de la versión final, nos podemos hacer una idea de qué podemos esperar.

Se están haciendo muchas búsquedas en este nuevo código fuente de Android 12, intentando conseguir toda la información posible, y hemos añadido a esa investigación nuestra lista de todas las características confirmadas y los rumores que nos han llegado.

Android 12 es la actualización del 2021 para el sistema operativo Android de Google, basada en Android 11 del 2020, que algunos smartphones aún no tienen. Esperamos que Android 12 se lance en su versión completa hacia finales del 2021 y se implemente a partir de su salida, pero probablemente antes llegará otra versión beta y, como hemos dicho, la versión de los desarrolladores ya está disponible.

Nos ha llegado una cantidad significativa de información sobre Android 12, incluidas las nuevas características que podría traer y los cambios de diseño respecto a las versiones anteriores de Android, aunque la fecha de lanzamiento final y la información de disponibilidad aún están en el aire.

Últimas noticias Se ha lanzado la segunda versión de prueba para desarrolladores de Android 12, que ofrece transiciones de imagen a imagen más suaves, mejores controles de seguridad y privacidad en la pantalla de bloqueo, y un montón de funciones de back-end más enfocadas a desarrolladores que a consumidores.

Hemos enumerado a continuación todas las nuevas funciones de Android 12 de las que tenemos constancia, para que las estudies con calma. Y asegúrate de consultarla con frecuencia, ya que actualizaremos este artículo cada vez que hayan novedades sobre el próximo software. Después encontrarás una lista de deseos de las cosas que queremos que tenga el nuevo Android.

Directo al grano

¿Qué es? La próxima actualización de Android

La próxima actualización de Android ¿Cuándo sale? Probablemente en septiembre del 2021

Probablemente en septiembre del 2021 ¿Cuánto costará? ¡Es gratis!

Fecha de lanzamiento de Android 12

La versión de prueba para desarrolladores de Android 12 ya está disponible: esta es solo una versión preliminar de la actualización para diseñadores de aplicaciones que querrán actualizar sus programas y optimizarlos para el nuevo Android. Aún así, hemos podido ver algunas de las nuevas características del software.

En mayo, probablemente en el Google IO, veremos la primera versión beta pública; esta es la primera versión destinada a los usuarios en general, y muchas de las nuevas funciones también podrían estar aquí.

En cuanto a la versión final de Android 12, es probable que llegue en septiembre según lo visto en años anteriores, aunque de inicio probablemente solo estará en una pequeña cantidad de teléfonos, incluidos los Google Pixel 5 y Google Pixel 4a, junto con el nuevo teléfono de Google, el Pixel 6, suponiendo que se acabe lanzando.

Dependerá de los fabricantes que tu teléfono acabe teniendo Android 12, y esto suele tardar meses, así que no te sorprendas si a tu móvil en particular no le llega el Android 12 hasta el 2022.

Funciones de desarrollador de Android 12

(Image credit: Future)

Vamos a separar las funciones que aún son solo rumores o filtraciones, de las funciones beta del desarrollador, ya que estas últimas están ya prácticamente confirmadas. Concretamente, Google citó algunas de las características de la versión beta para desarrolladores de Android 12.

Algunas de esas características incluyen compresión de vídeo e imagen más eficiente para guardar datos, copiar y pegar más fácilmente, características de audio mejoradas, mejor soporte para tablets, móviles plegables y televisores, cambios en la navegación gestual, un menú de notificaciones rediseñado y bloques para notificaciones repetidas.

Sin embargo, según los informes de los usuarios, esos cambios son solo la punta del iceberg. Según 9to5Google, una opción de reducción de color te permitirá reducir el contraste en pantalla, la actualización te permite reducir los iconos de las aplicaciones para añadir más a la pantalla de inicio, los cambios de seguridad te permiten bloquear las aplicaciones para que no usen la cámara o el micrófono, el reproductor multimedia de la pantalla de bloqueo será ligeramente diferente, puedes enviar contraseñas de Wi-Fi a dispositivos cercanos, podrás agregar emojis y escribir en capturas de pantalla, podrás tocar dos veces la parte posterior del teléfono para usar un acceso directo, y podrás hacer capturas de pantalla con scroll, aunque las dos últimas funciones no parecen estar activadas todavía.

XDA Developers también ha investigado un poco. Además de las características de las que hemos hablado antes, parece haber un énfasis en la mejora de la configuración y los menús rediseñados, así como en los modos a una sola mano optimizados y un nuevo modo de fondo opaco para el panel de notificaciones que coincide con el tema de tu sistema. La pantalla de bloqueo parece ser un punto clave según XDA, con un diseño más limpio y siempre activo y un reproductor multimedia más pequeño.

La segunda versión preliminar para desarrolladores de Android 12 se lanzó el 17 de marzo, y ya se veían indicios de algunas mejoras orientadas al consumidor, como transiciones más suaves de imagen a imagen, mejores controles para notificaciones en la pantalla de bloqueo, personalización de UX para adaptarse a móviles de bordes redondeados y más opciones de back-end para desarrolladores.

Novedades y filtraciones de Android 12

Quizás la mayor filtración de Android 12 hasta ahora ha difundido imágenes del sistema operativo actualizado, que incluyen pistas sobre las características que podría tener la actualización.

Parece que habrá notificaciones de privacidad que te informarán cuando el micrófono del teléfono o la cámara estén en uso, un mayor enfoque en los widgets en la página de inicio, un menú de Configuración rápida rediseñado que te da acceso a menos configuraciones, y más pistas sobre una función que la que hablaremos más adelante, sobre los diferentes esquemas de color del teléfono.

Funciones de Android 12 (Image credit: XDA Developers)

Google ha compartido información sobre la actualización de Android 12 en una publicación de blog. La compañía dijo que Android 12 "facilitará aún más a las personas el uso de otras tiendas de aplicaciones en sus dispositivos, sin dejar de prestar atención a las medidas de seguridad que Android tiene implementadas".

Google no ha dicho cómo funcionará esto exactamente. Ya es posible acceder a otras tiendas de aplicaciones en Android, pero puede que quieran dar más presencia a algunas de ellas o simplemente visibilizar más esa opción.

Más allá de eso, Android 12 podría facilitar que Google implemente nuevas actualizaciones. Los desarrolladores de XDA detectaron que la compañía planea hacer de Android Runtime (ART) un módulo de línea principal en Android 12. Esto le permitiría a la compañía sacar más actualizaciones del sistema a través de Google Play Store, en lugar de enviarlas como las habituales actualizaciones al vuelo.

Esto querría decir que las actualizaciones serán más frecuentes y, lo que es más importante, que no tendrás que esperar a que el fabricante de tu teléfono te envíe la actualización. Aunque aún así sería necesario enviar muchas actualizaciones por el viejo método.

Otro hallazgo de los desarrolladores de XDA es que Android 12 podría tener una función que 'hiberne' las aplicaciones que están abiertas pero que no estén en uso, lo que hará que el teléfono ahorre batería.

Algunas capas de Android personalizadas ya tienen estas características, pero no el Android estándar, y esta característica podría estar incluída en todos los dispositivos Android. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente cómo funcionará esta nueva característica.

(Image credit: XDA Developers)

Otra filtración sobre la hibernación de aplicaciones indicaba que lo que haría en realidad es borrar el caché de la aplicación en tu teléfono, haciendo que parezca más un reinicio que una forma de optimizar los recursos de las aplicaciones que no estás usando.

También se ha comentado que Android 12 podría restaurar el acceso directo de doble toque en la parte posterior, los cual es útil para hacer capturas de pantalla, usar el Asistente de Google y más, al menos en los teléfonos Google Pixel. Sería una especie de sucesor de Active Edge, y se dejó ver en las primeras versiones para desarrolladores de Android 11 antes de ser retirado.

Un rumor interesante de la función de Android 12 hace referencia a los App Pairs, o dos aplicaciones de uso frecuente que se pueden abrir a la vez. Los posibles ejemplos incluyen mapas y aplicaciones de música, o navegadores y aplicaciones de notas.

No está del todo claro qué hace App Pairs, pero como los modos de pantalla dividida en los teléfonos Android pueden ser bastante irregulares, es posible que esto sea una mejora diseñada para emparejamientos concretos de ciertas aplicaciones.

También parece que Android 12 podría tener un modo de uso compartido de Wi-Fi similar al de iOS, lo que te permitiría compartir fácilmente las contraseñas de Wi-Fi con otras personas cercanas a ti. Esto sustituiría el sistema de código QR que se usa actualmente en los móviles Android, que es un sistema con deficiencias en la seguridad.

Un último rumor es que Android 12 podría tener un nuevo sistema de representación de colores, que afecta tanto a las aplicaciones nativas como a las de terceros. Esto te permitiría elegir un color principal y un color de refuerzo, y todas las aplicaciones y menús los usarían como estilo predefinido, para permitirte personalizar el móvil a tu gusto.

Lo que queremos ver

Android 11 está en muy buena forma, pero siempre se puede mejorar. A continuación os contamos lo que nos gustría encontrar en el próximo Android en nuestra lista de deseos.

1. Un look completamente nuevo

Android no ha tenido una verdadera actualización visual en mucho tiempo, de hecho, no desde que Material Design aterrizó en el 2014.

Aunque el actual no es que se vea mal, y se podría argumentar que tal vez Google no debería arreglar lo que no está roto. Pero una renovación con un nuevo lenguaje de diseño podría hacer que la próxima versión de Android sea mucho más emocionante.

2. Widgets superpuestos

iOS 14 te permite superponer widgets (Image credit: Apple)

Con iOS 14, Apple sumó muchas funciones que después se han encontrado durante mucho tiempo en los teléfonos Android, incluidos los widgets, pero añadió una función muy útil para ellos que nos encantaría que Google copiara.

Estamos hablando de la función Smart Stack, que le permite superponer widgets en la pantalla de inicio que puedes mover deslizando el dedo o simplemente dejar que el sistema operativo elija cuál mostrarte en función de cómo uses tu teléfono.

Por ejemplo, si siempre miras el tiempo a primera hora de la mañana, te mostraría un pronóstico en la parte superior, y después lo cambiaría por otra cosa en otro momento del día. Esta es una forma inteligente de no abarrotar la pantalla de inicio con widgets, al tiempo que garantiza que los más útiles para ti estén siempre visibles.

3. Soporte para más teléfonos

Quizás el mayor problema con Android es simplemente que las nuevas versiones no siempre llegan a los móviles más antiguos. Si bien ningún dispositivo será siempre compatible, muchos solo tienen dos años de actualizaciones y otros ni eso.

Por lo tanto, con Android 12 queremos que haya un cambio para que los dispositivos sean compatibles durante más tiempo y, si no es mucho pedir, también para que esos dispositivos se actualicen más rápido, ya que a menudo tenemos que esperar meses para la nueva versión de Android en algunos dispositivos.

Mayormente dependerá de Google que sea más rápido y fácil para los fabricantes de dispositivos enviar las actulizaciones a los móviles, pero el resto probablemente dependerá de las propias marcas.

4. Acabar con las actualizaciones anuales

(Image credit: Shutterstock)

Anteriormente hemos comentado que puede que ya no sean necesarias actualizaciones anuales de Android. Es un período de tiempo arbitrario y, a veces, tampoco hay muchas novedades. Por ello, en lugar de una gran actualización una vez al año, nos gustaría ver nuevas funciones en Android durante todo el año, en el momento que estén listas.

Ya recibimos actualizaciones menores durante todo el año, generalmente para corregir errores y mejorar la seguridad, pero no hay ninguna razón por la que las funciones principales no pueden venir también más a menudo.

5. Todas las funciones en todos los teléfonos

No solo hay teléfonos a los que no llega la nueva versión de Android, sino que aquellos a los que sí, no siempre se actualizan con todas las funciones.

Hay un par de motivos para esto. En primer lugar, Google frecuentemente retiene algunas funciones para que sean exclusivas de la gama Pixel. Un ejemplo de esto en Android 11 son las sugerencias personalizadas de aplicaciones en lugar de las aplicaciones estándar, una función que (opcionalmente) te muestra las aplicaciones que interpreta que más querrás usar en un momento dado.

La otra razón por la que algunas funciones no llegan a todos los teléfonos es porque Google no quiere que los desarrolladores dispongan de todas las funciones. Un ejemplo de esto es la sección "conversaciones" en el menú desplegable de notificaciones. Es una función útil que mantiene las notificaciones de chat separadas de todas las demás notificaciones. Es una de las incorporaciones más interesantes de Android 11, pero los fabricantes no tienen que ofrecerlo necesariamente en sus teléfonos. Tener funciones restringidas hace que las actualizaciones de Android sean menos interesantes, por lo que nos gustaría que eso cambiara.