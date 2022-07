El quinto color del Samsung Galaxy S22 podría ser el mejor hasta ahora

Samsung Galaxy S22 tiene una nueva opción de color, Bora Purple, que nos recuerda que, a medida que los teléfonos se parecen y funcionan más, lo que importa son los acentos de diseño.

El nombre deriva de la palabra coreana para "Purple", lo que significa que el nombre real del color traducido podría ser "Púrpura púrpura". Sin embargo, para la empresa surcoreana Samsung, el término también hace referencia a la creatividad y a la "chispa de la alegría".

El nuevo Samsung Galaxy S22 Bora Purple está en el extremo derecho. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Al mirar y sujetarel nuevo teléfono Samsung Galaxy S22 Bora Purple, no siento tanto la alegría o las vibraciones creativas, sino una clara presencia del fucsia. Es decir, este color no es un púrpura intenso, sino una mezcla de fucsia más suave, del tipo que se podría utilizar como revestimiento de pared.

Los colores pueden provocar sentimientos y el Bora Purple Galaxy S22 tiene un aspecto más ligero y quizá más alegre que el Phantom Black, que parece atrevido y un poco intimidante. Ahora hay cinco opciones de color en total: junto con el nuevo Bora Purple y el mencionado Black, está el Phantom White (una opción atrevida si no es verano), el Pink Gold (que me recuerda a un Rose Gold) y el encantador y rico Green que probé a principios de año.

El Samsung Galaxy S22 en color Bora Purple es exactamente igual que los demás Samsung Galaxy S22. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aparte de un nuevo color, no hay diferencias de diseño, función, características o especificaciones entre esta nueva opción y el quad original.

En caso de que lo hayas olvidado, el buque insignia Galaxy S22 que Samsung presentó en febrero tiene una pantalla AMOLED dinámica de 6,1 pulgadas, un triple conjunto de cámaras en la parte trasera (50MP, 12MP, 10MP), una cámara selfie de 10MP en la parte delantera, el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, 8 GB de RAM y una opción 5G. Es un gran teléfono, aunque un poco pequeño, y no se compara con el Samsung Galaxy S22 Ultra, especialmente en el espacio de la cámara.

El tinte de los bordes es un toque exquisito. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ahora bien, ¿cambia el fucsia (quiero decir, el Bora Purple) mi opinión sobre el teléfono? No. Pero para Samsung, añadir una opción de color es como abrir la puerta a otro segmento de clientes que, aunque posiblemente estén impresionados con el S22, no se sintieron inspirados por las opciones de color originales. Tal vez pensaron: "Si estuviera en púrpura...". Pues bien, ahora lo tienen disponible.

Se ve bien a todas luces y en todos los ángulos. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El color es claro y prominente en la parte trasera de cristal y más tenue en la carcasa metálica de la cámara. También aparece en un tono sutil y fácil de pasar por alto en la banda de acero que rodea el chasis y que pude ver con más claridad cuando comparé el nuevo teléfono de color con sus hermanos.

El S22 está recomendadísimo en mi análisis (opens in new tab). ¿El nuevo color lo hace mejor? Por supuesto que no. Pero es un tono encantador que debería hacer muy feliz a alguien que necesite un poco de Bora en su vida.

El Samsung Galaxy S22 en Bora Purple llega el 10 de agosto, el Unpacked Day de Samsung.