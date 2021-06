Auriculares inalámbricos Sony WF-1000XM4: análisis

Sony es la gran responsable de la mala salud del mercado de los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, y con los WF-1000XM4, la compañía ha combinado rendimiento, ergonomía y calidad de construcción de la manera más efectiva posible. No son perfecto, pero sí muy difíciles de batir.

Análisis en un minuto

El último modelo tan exitoso de Sony en la línea WF-1000 de auriculares inalámbricos es pequeño, ligero y más eco-friendly que nunca. Ah, y los Sony WF-1000XM4 también suenan más articulados e inmediatos que el modelo al que reemplazan en el tope de la gama.

Es cierto que no hay una sola cosa (con la posible excepción de la excelencia de su control en la app) en la que sean pioneros; pero si quieres algo mejor que su combinación de calidad de sonido, cancelación de ruido y batería, tendrás que comprar tres pares de auriculares inalámbricos.

En todos los aspectos, los Sony WF-1000XM4 son 'muy buenos' o 'uy, sí que son buenos', y en general es muy complicado ponerles alguna pega.

Comparados con sus predecesores, los Sony WF-1000XM3, los nuevos auriculares inalámbricos ofrecen suficientes funciones de calidad para que valga la pena cambiarlos, incluso aunque sean un pelín más caros.

Un diseño más compacto se traduce en que los Sony WF-1000XM4 son más cómodos y fáciles de llevar, mientras que la aplicación simplifica el ajuste de control y ecualizador.

Además, funciones como el Speak-To-Chat, reescalado DSEE Extreme y la cancelación adaptativa de ruido hacen muy difícil la tarea de encontrar un par de auriculares inalámbricos que igualen a esta pareja.

Aunque otros sobrepasan a los Sony WF-1000XM4 en áreas específicas (cancelación de ruido, por ejemplo), ninguno se acerca a ofrecer esta calidad. Es por eso que los Sony WF-1000XM4 son sin duda los mejores true wireless del mercado.

Sony WF-1000XM4: precio y fecha de lanzamiento

Ya disponibles por 280€

Los Sony WF-1000XM4 ya están a la venta por 280€, y cuando recuerdas que los WF-1000XM3 salieron por 230€ en 2019, y ahora se pueden conseguir por 150€, el precio es bastante justo. Se puede comparar favorablemente con unos Bose o unos Sennheiser.

Diseño y controles

Más pequeños que sus predecsores

App de control increíble

Controles táctiles

Los fantásticos WF-1000XM3 nos dieron muchas razones para recomendarlos, pero 'discreción' no estaba en esa lista. Eran grandes, e imagínate su estuche, pero Sony ha elegido sabiamente y ha reducido mucho su tamaño en este nuevo modelo.

El estuche de carga es un 40% más pequeño, y los auriculares en sí, un 10% más pequeños. El hecho de que sigan entre los más grandes solo sirve de ejemplo para ilustrar cómo de enormes eran los WF-1000XM3, pero al menos el nuevo estuche de carga cabe ahora en un bolsillo, y los auriculares no salen excesivamente de las orejas como si fuera una película de ciencia ficción.

(Sony también ha hecho cambios en el packaging. La caja de los WF-1000XM4 actual es un 40% más pequeña que la del modelo anterior, y está completamente hecha de papel reciclado y eco-friendly.)

Los WF-1000XM4 incorporan algunas de las funciones que se enseñaron en los WH-1000XM4 de diadema el año pasado: cancelación de ruido activa que detecta lo que haces y dónde para poder adaptarse a tus circunstancias; emparejamiento rápido para Android y Windows; y Speak-To-Chat, que simplemente requiere que hagas un ruido para pausar la música y así poder hablar sin quitarte los cascos. La cancelación de ruido se ha aumentado gracias a las gomas de poliuretano (pequeñas, medianas y grandes vienen en la caja) diseñadas para dar una mejorada y pasiva reducción de ruido.

Lo único que necesitas para controlar todas las funciones de los Sony WF-1000XM4 es la aplicación 'Auriculares'. Aquí es donde puedes retocar todas las funciones (todas pequeñas pero geniales) que están duplicadas en la superficie táctil de cada auricular. En la app puedes decidir qué quieres que controle cada auricular: volumen arriba o abajo, play, pausa, saltar, avanzar, retroceder, llamar al asistente de voz... o incluso la no tan útil 'no asignar nada'.

Hay también un ajuste de ecualizador (los numerosos presets que tiene incluye uno llamado 'Excited'), y hay espacio para un par de personalizados, con la opción de activar o no la pausa automática el DSEE Extreme. Aquí puedes subir fotos de tus orejas, en un esfuerzo de Sony por optimizar las apps de streaming de música que ofrecen 360 Reality Audio o Dolby Atmos, y donde puedes decidir qué tipo de conexión Bluetooth quieres para priorizar estabilidad de conexión o estabilidad de calidad de sonido.

También puedes controlarlos desde los principales asistentes (Siri, Google Assistant y Alexa), y a los que se le puede llamar por voz. Independientemente del asistente que elijas, los WF-1000XM4 son muy inteligentes y están atentos a instrucciones, incluso en entornos ruidosos.

Hay tres micrófonos en cada auricular, que se encargan de la cancelación de ruido activa, calidad de llamadas e interacción con asistentes de voz. Una combinación de retroalimentación capta de dónde viene la voz del portador, y automáticamente se silenciarán cuando se detecten condiciones adversas (ruido de viento, la mayoría de veces). Sony también ha incluido un sensor de conducción ósea, que recoge la vibración de la voz, pero no la registra como sonido ambiente.

Rendimiento de audio y cancelación de ruido

Sonido equilibrado y convincente

Cancelación de ruido muy buena

Buena habilidad rítmica y dinámica

Ponerse los WF-1000XM4 cómodamente es algo más lento de lo habitual. Nos parece algo complicado de insertar, y parece que deban introducirse más en la oreja de lo que realmente es. Eso sí, una vez que configuras los controles, el ecualizador y las numerosas opciones, todo va de maravilla. Dale al play.

Empezamos nuestras pruebas con una lista de Tidal Masters, e inmediatamente los WF-1000XM4 nos impresionaron. No dejan que ningún rango de frecuencia predomine, no dejan escapar ningún detalle y no se pierde ni ritmo ni tempos. Hay mucho entusiasmo en la presentación, pero está atado por un control indiscutible.

Abajo, en el extremo, el bajo suena con sustancia, textura y muchísimo detalle. Hay impulso de sobra, pero los WF-1000XM4 no pierden nada: está todo perfectamente equilibrado. La entrada y salida de graves es limpia y está bien definida, que ayuda a prevenir que los bajos se vayan a la frecuencia media.

Los medios son igual de ricos: escuchando 'Lake Tahoe' de Kate Bush, la habilidad de los WF-1000XM4 para identificar e incorporar el más mínimo detalle. 'Comunicativo' puede sonar redundante cuando hablamos de una cantante, pero es que aquí es muy apropiado: si hay que etiquetarlos, los WF-1000XM4 son comunicativos.

El cambio desde el rango medio al superior es suave y natural, y los sonidos agudos tienen mucho brillo y penetran sin llegar a se restridentes. Kate Bush es más de acumular información de alta frecuencia, pero el WF-1000XM4 la controla tan bien como lo hace con el resto del rango de frecuencias.

(Todo lo mencionado anteriormente se ha escuchado con un ajuste de ecualizador. Es raro que Sony permita al usuario final un control tan grande sobre el sonido de sus auriculares, pero la verdad es que el sonido más natural y convincente se obtiene del ecualizador plano de los WF-1000XM4.)

En el dinamismo tampoco hay mucho que criticar. Los WF-1000XM4 son capaces de cambiar de 'explosión auditiva' a 'casi silencio' casi al instante, e incluso las harmonías más sutiles del piano de Bush cobran vida. En cuando al ritmo y la expresión, su combinación de control y ataque asegura que siempre estén perfectamente en sintonía con tu música. Todo esto aporta un apoyo increíble a la sincronización y la presentación convincentemente naturales.

La cancelación de ruido activa es un éxito para los que son ligeramente superiores. El problema de otros pares de true wireless con ANC es que los Bose QuitComfort han demostrado que es posible eliminar ruidos externos sin dejar entrar otras señales y sin impactar en la calidad de la música que estás escuchando.

Los WF-1000XM4 no es que hagan el mismo truco, pero sí que minimizan el impacto del sonido ambiente a tu experiencia musical. Puede que no sean los líderes del mercado en cancelación de ruido, pero para la mayoría de los usuarios, cumplen muy bien su función.

Batería y conectividad

Ocho horas de batería

Carga inalámbrica

Bluetooth 5.2

Incluso con las nuevas reducciones físicas de los WF-1000XM4, hay mucho más de lo que había antes. La conectividad es ahora Bluetooth 5.2, por lo que la transmisión entre uno y otros es inmediata, y cuando usas el códec LDAC de Sony, están certificados con Hi-Res inalámbrica.

El Bluetooth 5.2 debería, en teoría, traducirse en una mejor batería, pero en el mundo real de las 24 horas al día (los auriculares duran entre 8 y 12 horas, dependiendo de si usas o no la cancelación activa de ruido y de si los pones a cargar en el estuche o no) no es nada especial. De todas formas, al menos los WF-1000XM4 tiene carga Qi, y tenerlos enchufados durante cinco minutos te darán una hora de acción.

Así como el LDAC, el WF-1000XM4 son compatibles con los códecs SBC y AAC, pero ni rastro del aptX. También incorporan capacidades DSEE Extreme, en caso de que te creas lo de que un algoritmo supuestamente sea capaz de extraer sonido de alta resolución de un archivo de audio digital de definición estándar (nunca nos ha convencido del todo).

¿Debería comprar los Sony WF-1000XM4?

Cómpralos si...

Necesitas los mejores true wireless del mercado

Los WF-1000XM4 no son imbatibles (pero casi) en calidad de sonido, pero por el comfort que ofrecen merecen la pena más que el resto de lo que hay por ahí.

Reconoces una app de control cuando la ves

La app de Sony es una absoluta maravilla en estabilidad, funcionalidad y utilidad general.

Te encantan las pequeñas comodidades de la vida

‘Speak to chat’. Cancelación de ruido adaptativa. ‘Quick attention’. IPX4. Los WF-1000XM4 simplemente harán tu vida más fácil.

No los compres si...

La cancelación de ruido es más importante que la calidad de sonido

Si solo nos fijamos en eso, la cancelación de ruido de los WF-1000XM4 es buena. Pero otros true wireless, como los Bose QuietComfort en particular, lo hacen mejor.

Estarás lejos de un enchufe durante bastante tiempo

Un estuche de carga para 24 horas no está mal, pero tampoco es nada especial.

Crees que aptX es la cúspide de la calidad de sonido inalámbrica

Sony no está de acuerdo, pero su LDAC es una buena alternativa, y lo soportan la mayoría de teléfonos Android (lo sentimos, usuarios de iPhone).