Análisis: Samsung Galaxy Z Fold 2

¿Cansado de los smartphones? ¿Crees que los has visto todos? El Samsung Galaxy Z Fold 2 es la clave, la pieza de tecnología que nos ha sorprendido en 2020. El único teléfono plegable con 5G que recomendaríamos comprar (y sólo si el dinero no es un problema).

Cada vez que abrimos el teléfono, nos impresiona. Incluso la gente de la ciudad de Nueva York, que ahora mismo no está muy ansiosa que digamos por tener una pequeña charla debido a la distancia social, nos paraba para preguntarnos: "¿qué es eso?"

El Fold 2 es la secuela de móviles plegables del Galaxy Fold 1, con casi todas las mejoras que pedimos 11 meses atrás. Su Cover Display de 6.2 pulgadas arregla nuestra queja principal del frontal de 4.6 pulgadas del primer Fold con ese marco enorme. Ahora es lo suficientemente grande como para escribir en ella, incluso aunque se sienta apretada al ser estrecha pero muy larga.

Desplegado, es como tener una mini tablet Android de 7.6 pulgadas. Es algo para lo que normalmente necesitamos una mochila y que a menudo terminamos dejando en casa. Nuestro iPad mini 4 de 7.9 pulgadas ha estado en casa durante la cuarentena, antes de que fuera genial. Sin embargo, el diseño de Samsung hace que su dispositivo se pueda guardar en el bolsillo en un momento. A no ser que lleves los pantalones más pitillos (ya nos han dicho que no deberíamos de llevarlos), este teléfono híbrido puede ir donde tú quieras.

La pantalla interior impresiona además de por su tamaño. Su tasa de refresco adaptativa de 120Hz es genial jugando o viendo películas, ofreciendo mucha más fluidez comparada con la de 60Hz del Fold del año pasado; fluidez es lo que importa en una pantalla tan grande como esta. Nos impresionó lo suficiente como para distraernos del hecho de que sí, todavía hay un ligero pliegue en mitad de la pantalla y no, a pesar de la inclusión del vidrio fino del Samsung Ultra, este no se siente como una pantalla de vidrio. Su capa superior es un protector de plástico que al tacto es muy mullido comparado con el sólido cristal del frontal Cover Display.

Todo lo demás del Fold 2 es más fuerte, especialmente la bisagra, rediseñada, que puede abrir el teléfono en múltiples posiciones. La función de pantalla variable de Samsung se combina con lo que llaman Flex Mode, que reorganiza automáticamente la interfaz de ciertas aplicaciones. Su mejor truco es ordenar la vista previa en directo de la aplicación de la cámara en la pantalla superior, mientras que los controles aparecen en la parte inferior derecha, y la última foto tomada aparece en la parte inferior izquierda. Aunque el modo Flex está limitado a unas pocas aplicaciones ahora mismo, parece muy limpio en comparación con un smartphone de una sola pantalla en el que todos estos elementos aparecerían superpuestos.

Aquí llegamos a la bandera roja: las cámaras del Z Fold 2 no deberían dictaminar la compra del dispositivo. Tiene cinco cámaras geniales, con tres atrás (principal, gran angular y teleobjetivo), pero con un objetivo óptico de 2x y digital de 10x, la mejor cámara de Samsung sigue estando en el Galaxy Note 20 Ultra, gracias a su increíble zoom óptico de 5x y digital de 50x. El dinero no lo puede comprar todo en un solo teléfono.

Hemos dicho que el Z Fold 2 puede ir casi a cualquier sitio. No es resistente al agua o al polvo como muchos terminales por este precio, pero aguanta mucho fuera. Hemos experimentado un día entero de duración en nuestros análisis, y el teléfono viene con un cargador de 25W que Samsung llama 'Super Fast Charging'. También soporta carga rápida inalámbrica a 11W (un poco por debajo de los típicos 15W de los nuevos Samsung), y carga inalámbrica reversible, en caso de que los Galaxy Buds necesiten un empujón.

Llamamos al Galaxy Fold original 'el smartphone más avanzado que no deberías comprar' porque, incluso con su innovadora pantalla plegable, tenía limitaciones clásicas de primera generación, y a un precio más alto que el del mejor portátil. También sabíamos que Samsung resolvería rápido nuestras mayores quejas, y así ha sido. Pero este todavía no es el mejor teléfono Samsung para el consumidor medio.

Estamos descolocados. El Galaxy Z Fold 2 sigue siendo horriblemente caro para un smartphone: cuesta casi como dos Samsung Galaxy S20 si te haces tú la bisagra (por favor, no lo intentes). Sin embargo, soluciona la mayoría de las limitaciones de la primera generación de las que nos quejamos, gracias a su Cover Display más grande y su durabilidad mejorada. Tiene las características que queríamos a un precio que nadie pidió.

Es fácil recomendar este teléfono para los que buscan la novedad, sabiendo que, con cada nueva repetición, la ventaja de lucir una pantalla plegable desaparecerá. No será tan increíble ver el Galaxy Z Fold 5 si todo el mundo tiene uno. Si esto está activando el modo miedo de tu dispositivo, el más duradero y refinado Fold es para ti.

Pero el Fold 2 no está destinado a generalizarse entre los consumidores habituales existiendo teléfonos más prácticos, como el Galaxy S20 Plus y el Note 20 Ultra, que tienen mejores cámaras y parten a mitad de precio. Samsung podría soportar incluir más en su próximo teléfono plegable, pero ¿nuestra solicitud para el Galaxy Z Fold 3? Pliega ese precio a la mitad.

Precio y fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 2

Especificaciones del Galaxy Z Fold 2 Peso: 282g

Dimensiones (Desplegado): 159.2 x 68 x 16.8mm

Dimensiones (Plegado): 159.2 x 128.2 x 6.9mm

Tamaño de pantalla: 7.6 / 6.2 pulgadas

Resolución: QXGA+

Tasa de refresco: 120Hz

Densidad de píxeles: 373ppp

Software: Android 10, OneUI 2.5

Chip: Snapdragon 865 Plus

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256GB

Cámaras traseras: 12MP + 12MP + 12MP

Cámaras delanteras: 10MP + 10MP

Batería: 4,500mAh

Certificación IP: No es resistente al agua

El Samsung Galaxy Z Fold 2 salió el 18 de septiembre en España.

Vas a pagar mucho dinero sin importar dónde lo compres. El precio del Fold 2 es de 2.009€ y solo hay un modelo con 256GB de almacenamiento (y sin ranura microSD).

Eso es el doble de lo que vale el Galaxy S20, así que para endulzar la oferta, Samsung ofrece el servicio 'Z Premier' en muchas regiones. Esto incluye servicio al cliente 1 a 1 y, aunque suene extraño, una comida en un restaurante con una estrella Michelin y un FairwayPass para un día 'de élite' jugando al golf.

La caja también carece de los Galaxy Buds y una funda de dos piezas, pero puedes consolarte en dos cosas. Primera: el Fold 2 es un teléfono 5G, por eso vale un poco más que el Fold 1 (que solo tenía 4G LTE). El precio va en buena dirección si comparas manzanas con manzanas.

Segunda: al menos es mucho más barato que el Fold 2 de diseño Thom Browne Edition, que cuesta la escalofriante cifra de 3.300€, con el Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live incluidos en una caja de diseño.

Diseño

El Galaxy Z Fold 2 parece una visión futurista de Samsung para los teléfonos totalmente refinada. Esto imita lo que pensamos con el Fold original cuando dijeron "te da la oportunidad de tener el futuro de los smartphones y las tablets en tu mano". Sigues teniendo esa sensación aquí.

Samsung ha pulido esa innovación de pantalla plegable, y se ve en dos características del diseño. La primera es la bisagra escondida: esta columna vertebral del Fold 2 despliega la pantalla interna a cualquier ángulo entre 75 a 115 grados. Así que puedes pararla a mitad y usar el móvil como un portátil (pequeñito). O, como se queda la mitad del dispositivo en vertical, usarlo como para selfies con la cámara trasera, sin necesidad de trípode.

La segunda es la tecnología "de barrido" que ha desarrollado Samsung para repeler mejor las partículas de polvo. Hay un hueco necesario en el extremo, ahora más pequeño, alineado con la importantísima bisagra, y aunque el Fold 2 no esté hecho a prueba de polvo, su talón de Aquiles está menos expuesto que antes.

Dada toda la tecnología vanguardista incluida en un dispositivo tan fino (cuando está doblado), aquí está el titular menos impactante de este análisis: este teléfono es grueso. Doblado, su circunferencia es de 16.8 mm y se siente como si estuviera sosteniendo dos teléfonos de tamaño medio uno al lado del otro en la mano.

Estas son las buenas noticias: con 282g, es más ligero de lo que parece. Sigue siendo más pesado que el Galaxy S20 Plus con 186g, pero no el doble de pesado, como puede sugerir su apariencia de doble móvil. También encontramos que es mucho más fácil de agarrar cuando está plegado debido a su forma estrecha, y desplegado, tiene un grosor de 6,9 mm, que es lo típico de cualquier tope de gama o tablet a la que llamaríamos fina.

El Galaxy Z Fold 2 coge los toques favorables de la serie Note 20, con colores mate y bordes cuadrados. Viene en Mystic Bronze y Mystic Black, y también puedes personalizar el color de las bisagras, pero solo si compras el teléfono desde Samsung, con las opciones Mystic Black, Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red y Metallic Blue que ofrecen un color agradable.

Pero las similitudes con el diseño del Note 20 terminan ahí. Samsung cambia el sensor de huellas de la pantalla al botón de encendido lateral, que tiene sentido, y no incluye un S Pen, a pesar de que un lápiz óptico sería adecuado para una pantalla de 7,6 pulgadas.

Samsung ya no es el único fabricante de teléfonos en diseñar uno plegable, pero aún tiene el diseño más pulido en comparación con el Microsoft Surface Duo de doble pantalla, el LG V60 y el Moto Razr 2020.

Pantalla

Hay más cosas en la pantalla Fold 2 a parte de intrincados mecanismos de pliegue. Su tamaño y tasa de refresco se han incrementado tanto que no hay absolutamente ninguna razón para considerar comprar el Fold 1, y los que ya lo tengan se arrepentirán instantáneamente por comprar tecnología de primera generación (no podemos decir que no lo advertimos en nuestra análisis original).

La Cover Display de 6.2 pulgadas ahora es más útil, a pesar de que las dimensiones del teléfono no han cambiado mucho, y aún es fácil de coger con una mano cuando está plegado. Es un salto significativo desde la malísima pantalla frontal de 4.6 pulgadas que hizo que el Fold original se sintiera como si tuviera más marcos negros que pantalla real. Todavía se siente poco espacio para escribir cuando aparece el teclado, pero al menos podemos enviar un mensaje con suficiente precisión al escribir con swype.

La pantalla similar a una mini tablet de 7.6 pulgadas también es un poco más grande que su predecesora de 7.3 pulgadas, lo que crea un lienzo muy espacioso en el que jugar e incluso ponerse a editar hojas de cálculo. Crearlas desde cero sigue siendo mucho más fácil en una tablet, ordenador portátil o PC más grande, pero el Fold 2 es una buena solución entre teléfono y tablet para la mayoría de las tareas relacionadas con la productividad.

Ambas pantallas, frontal e interior, se ven nítidas, y la pantalla interior se beneficia de una tasa de refresco adaptativa de 120Hz. Las películas y los juegos se mueven con más fluidez que en una pantalla de 60Hz, y se nota mucho en una pantalla tan grande. La tecnología de Samsung es lo suficientemente inteligente como para reducir la tasa de actualización cuando está haciendo algo que dependa poco de los gráficos, como ver el correo, para ahorrar batería . El efecto gelatina entre las dos mitades de la pantalla también ha desaparecido, según nuestras pruebas. Ese fue un problema que condenó al Fold 1, y ahora todo se mueve de manera uniforme.

En realidad, hay espacio adicional en la pantalla que las especificaciones oficiales no muestran. Se acabó el enorme notch del Fold 1 en la esquina superior derecha junto a su segunda cámara de "profundidad". La única cámara frontal está en un pequeño orificio en la pantalla, y pasar de dos cámaras internas a solo una no marcó la diferencia en nuestras fotos en modo retratos (seguramente Samsung esté usando software para distinguir la profundidad).

Existe una razón obvia por la que Samsung no emparejó este teléfono con un S Pen. La capa superior de la gran pantalla interior tiene un protector, uno que no debes quitar. El vidrio ultrafino de la compañía está debajo, y es un paso en la dirección adecuada, pero es probable que el protector de plástico sea demasiado delicado para manejar la trazada de un lápiz óptico.

Interfaz

Los mayores cambios en el software de los smartphones en la última década están pasando ahora, y eso se debe a que los terminales plegables están impulsando la idea de usar varias aplicaciones a la vez. La funcionalidad ya existía en los móviles de antes, pero el concepto se materializa completamente en el Fold 2.

El modo Flex es el medio por el cual Samsung ejecuta el software de pantalla dividida a la perfección. Cuando el Fold 2 de 7.6 pulgadas se coloca en un ángulo de 90 grados, la aplicación de la cámara muestra la vista previa en directo en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior izquierda está la última foto que se hizo (ideal para comparar la más reciente con la que estás a punto de hacer), y la parte inferior derecha está dedicada a los controles. YouTube permite algo similar: puedes ver un vídeo en la mitad superior de la pantalla, mientras te desplazas por los comentarios o navegas a otros videos en la pantalla inferior.

Toda esta información normalmente estaría apilada en una pequeña pantalla de smartphone, por lo que el Modo Flex tiene el potencial de ordenar drásticamente la interfaz de Android: nos recuerda lo que el Asus Zenbook Duo está haciendo por los portátiles con su pantalla metida en la parte superior del teclado. Sin embargo, este es el gran problema de Samsung: aunque el modo Flex se aplica a otras apps como las videollamadas y Google Duo, no es compatible con mucho más.

La pantalla dividida es compatible con más aplicaciones y te permite ver tres a la vez, con algunas que admiten incluso arrastrar y soltar entre ventanas. Si le habías dado la espalda a los modos de pantalla dividida en un teléfono , no estás solo, nosotros también. Pero en el modo tablet, la pantalla del Fold 2 es lo suficientemente grande para que funcione.

Lo único que no funciona es la insistencia de Samsung en usar su navegador web predeterminado, y que encima no se puede desinstalar. Navegando felizmente por Google Chrome, abrimos un resultado para una página de Reddit, que nos dio una opción familiar: "¿Quieres usar la aplicación nativa de Reddit o quieres continuar en un navegador web?" Desafortunadamente, ese navegador era "Samsung Internet", que no tiene ninguna de nuestras contraseñas ni marcadores. Bienvenido al jardín amurallado de Samsung.

El resto de la interfaz de Android 10 y OneUI 2.5 de Samsung funcionan muy bien, y la función de continuidad de aplicaciones de Samsung te permite personalizar qué aplicaciones permanecen abiertas en la pantalla pequeña incluso cuando pliegas el teléfono. Esto nos ha permitido colgar todas las videollamadas cuando cerramos el teléfono, pero dejar abiertas otras aplicaciones, como Google Maps. Nos encantó usar Maps en la pantalla grande, y luego girar el teléfono para seguir la ruta en la otra pantalla y colocar el Fold 2 de manera segura mientras salíamos del metro.

Rendimiento

El Galaxy Z Fold 2 es uno de los smartphones Android más rápidos en 2020, reflejando lo que experimentamos con la versión estadounidense del Note 20 Ultra, que usa el mismo conjunto de chips que todas las versiones del Fold 2: el tope de gama de Qualcomm, el Snapdragon 865 Plus.

El chipset Exynos 990 de Samsung no se utilizó en el Fold 2, y esa es una buena noticia para todos en España y otras regiones. El Exynos 990, que se encuentra en la serie Note 20, fuera de los EEUU, mostró un rendimiento y una duración de batería más débiles que el chip de Qualcomm en nuestras pruebas.

Aquí hay una gran cantidad de potencia y 12 GB de RAM para portátiles, manejando sin problemas la multitarea incluso con tres aplicaciones abiertas y proyectando una interfaz similar a un ordenador en una tele usando el modo inalámbrico mejorado Samsung Dex. Con una puntuación multinúcleo en Geekbench 5 de 3.172, el Fold 2 aún está por debajo del iPhone 11 Pro (3.424), y probablemente será eclipsado aún más por el iPhone 12, pero será difícil encontrar un problema de rendimiento en el Fold 2.

Las velocidades de 5G variarán según la región y el operador. Según nuestras pruebas en la ciudad de Nueva York, experimentamos '5G' sub-6 a 200 Mbps en T-Mobile, y luego, minutos más tarde en el mismo sitio, mmWave 5G mucho más rápido a 1.6Gbps con Verizon. La compensación es que las velocidades sub-6 más lentas funcionaron tanto en interiores como en exteriores, mientras que mmWave requirió que estuviéramos fuera y directamente debajo de una antena 5G. El Fold 2, como todos los teléfonos 5G en 2020, se siente más preparado para el futuro de lo que es ya súper rápido.

Todo sobre las especificaciones del Fold 2 es moderno... excepto el almacenamiento interno. 256GB es limitado dado el hecho de que:

a) estás pagando un precio muy alto

b) no hay ranura para tarjeta microSD en la bandeja de la SIM, por lo que no puedes expandir el almacenamiento más allá de los 256GB.

Esperábamos 512GB, y habríamos cambiado una comida de restaurante con estrella Michelin por esa actualización.

Cámaras

El Fold 2 tiene cinco cámaras y hacen algunas de las mejores fotos en un smartphone, pero no son las mejores de Samsung. Puede sonar duro, porque las imágenes de las tres cámaras traseras de 12MP (principal, gran angular y teleobjetivo), así como las dos cámaras de 10MP (una de la pantalla de la cubierta y otra en la pantalla interior), se ven nítidas. Aunque todas son geniales.

Es solo que el Note 20 Ultra ha echado a perder el Fold 2 como referencia en cámaras, gracias a su zoom óptico de 5x y digital de 50x. Entonces, pasar de eso al Fold 2, con su zoom óptico 2x y 10x digital, parece una degradación, especialmente porque este teléfono tiene un precio mucho más alto. Incluso el S20 y el S20 Plus tienen un zoom óptico híbrido de 3x y parte a la mitad del precio del Fold 2.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 tiene un bokeh natural. Haciendo una foto con la cámara frontal. Foto de comida obligatoria. Gran angular. Cámara principal. Teleobjetivo a 2x. 50x zoom digital (max). Gran angular. Cámara principal. Teleobjetivo. 50x zoom digital (max). Tomada con la cámara trasera mientras la gente ve cómo está encuadrada.

Sin embargo, el Fold 2 tiene la capacidad exclusiva de hacer una foto usando la pantalla desplegada de 7,6 pulgadas y ver una vista previa en directo en la pantalla. Piénsalo así: puedes jugar a ser director cuando le pidas a un amigo o extraño que saque la foto única e inigualable de tus vacaciones: tienen una pantalla enorme para clavar la foto y tú tienes tiene la pantalla de portada para alertarlo si no estás completamente en el marco. Te irás con una foto mejor y con la cabeza intacta. El Huawei Mate Xs también ofrece lo mismo, pero ese teléfono no está disponible en todo el mundo.

De nuevo, las cámaras son buenas y Samsung tiene la mejor interfaz de cualquier fabricante: es fácil de usar y, a la vez, está repleto de funciones. Pero cuando estás pagando mucho más dinero del que pagarías por el Note 20 Ultra, esperas algo que esté al menos a la par con los teléfonos "más baratos" de la compañía.

Batería

Esto es lo que necesitas saber sobre la batería del Galaxy Z Fold 2: hemos estado durante todo el día con una sola carga nocturna durante una semana consecutiva. Esto no es demasiado sorprendente, ya que la capacidad oficial de la batería es de 4.500mAh, una modesta actualización sobre los 4.380 mAh del Fold original.

Por supuesto, su duración probablemente variará en función de dos factores: cuánto usas la pantalla de 7.6 pulgadas en comparación con la pantalla de cubierta de 6.2 pulgadas, que consume menos energía, y la frecuencia con la que tienes activado el modo de 120 Hz. La tasa de refresco de la pantalla adaptable de Samsung es inteligente, reduciendo las cosas a tan solo 11Hz para tareas simples, pero descubrimos que este modo (que valió la pena) agotó la duración de la batería de nuestro Fold 2 un poco más rápido.

Samsung ha equipado el teléfono con su tecnología de carga súper rápida e incluye un cargador de 25W. Sin embargo, al igual que el Note 20 Ultra, no es compatible con el accesorio de carga opcional de 45W introducido cuando se estrenó el Note 10 Ultra, y que funciona con los tres teléfonos S20.

Sin embargo, admite carga inalámbrica rápida, aunque tiene un límite de 11W en lugar de los 15W habituales, y permite usar PowerShare para cargar de forma inalámbrica otro dispositivo compatible con Qi (como los Buds Live) desde la parte posterior del teléfono.

¿Debería comprar el Samsung Galaxy Z Fold 2?

Cómpralo si...

Quieres alta tecnología plegable en un teléfono

Ahora hay varios teléfonos plegables a la venta, pero solo la pantalla similar a una tablet de Samsung se dobla por la mitad entre los disponibles a nivel mundial. Y ahora, esta secuela del Fold tiene una gran pantalla frontal, una bisagra que ofrece una mayor durabilidad y un nuevo y prometedor modo Flex para ordenar las aplicaciones.

Quieres impresionar a la gente con lo más grande

Todos los que ven una demostración del Fold 2 tienen una reacción alucinante que es muy satisfactoria de ver. Es como si les estuviéramos mostrando un dispositivo del futuro. Esa es una gran ventaja de este teléfono; es un tema de conversación, aunque lo será menos a medida que se lancen el Fold 3, 4 y 5.

Quieres jugar juegos en una gran pantalla

El Fold 2 es una prueba más de que los juegos son la mejor aplicación para teléfonos plegables. Tener una pantalla tan grande hace que los juegos con controles en pantalla se sientan menos limitados, y la nueva tasa de refresco de 120Hz permite que los juegos sean aún más fluidos. Es un gran teléfono para gamers.

No lo compres si...

Quieres lo mejor de Samsung

La mayoría de las personas estarán mejor atendidas comprando el Note 20 Ultra o el S20 Plus. No se pliegan, pero son significativamente más baratos y cuentan con mejores cámaras. El zoom óptico de 5x y el digital de 50x del Note 20 Ultra hacen que el óptico de 2x y el digital de 10x del Z Fold 2 se sientan como un paso atrás.

Puedes esperar al siguiente teléfono plegable

Con suerte, el inevitable Fold 3 solucionará lo que todavía no nos gusta del Fold 2, es decir, su propuesta de relación calidad-precio. Es demasiado caro para el consumidor medio e incluso para algunos de los usuarios que compran habitualmente el teléfono más caro de Samsung cada año. Es un nuevo nivel de precios, y los 256GB de almacenamiento interno sin ranura para tarjeta microSD hacen que parezca que Samsung nos está intentando retener.

Compraste el Fold 1 (contra nuestra recomendación)

Escucha, te dijimos que esperaras el Galaxy Fold 2, sabiendo que Samsung solucionaría rápidamente los problemas evidentes de primera generación del original, y teníamos razón, y la espera ha sido de solo 11 meses (o menos, para cuando compraste el Fold 1). Por supuesto, puedes volver a ignorar nuestros consejos, pero a menos que tengas mucho dinero bajo el colchón, te recomendamos que esperes a la tercera generación.

Primer análisis: septiembre de 2020