Análisis: LG V60 ThinQ

El LG V60 es el smarthphone más refinado que hemos visto de LG, y con su periférico/estuche gratuito de pantalla dual, conectividad 5G y buenas especificaciones, el teléfono destaca entre sus rivales. Pero su espacio de pantalla adicional es más tosco en ejecución que los plegables, lo que lo hace menos atractivo para los consumidores de ese nicho. Aún así, como uno de los teléfonos 5G más asequibles que existen, el LG V60 tiene un atractivo para el cliente promedio, incluso si no supera a otros tope gama.

Análisis en dos minutos

La serie V de teléfonos LG tradicionalmente se ha contentado con imitar las funciones de otros dispositivos líderes. Eso ha cambiado con el LG V60, que tiene más estilo y algunas características únicas para ayudarlo a destacarse entre la multitud.

Si esos puntos son suficientes para darle ventaja sobre los mejores teléfonos del mercado es más una cuestión de gusto personal que una comparación de especificaciones. El LG V60 es un estandarte de su marca por derecho propio, pero la pantalla dual desmontable es un accesorio novedoso que puede atraer seriamente a los multitarea, los gamers y los fanáticos de las pantallas.

Para estos usuarios, el LG V60 satisface la necesidad de más espacio en la pantalla a un precio relativamente asequible, aunque habrían asperezas al compararlo con las pantallas integradas de los teléfonos plegables. Sin embargo cumple con las expectativas, y el V60 es un teléfono fiable que es ideal para disfrutar de multimedia.

A pesar de no tener las especificaciones más altas, el Snapdragon 865 del V60 y los 8GB de RAM con una batería de 5,000 mAh nos dieron la seguridad de poder estar viendo medios y jugando durante bastante tiempo sin una ralentización notable, incluso con la segunda pantalla en uso. Simplemente descarta hacer muchas fotos a larga distancia, ya que este teléfono carece de teleobjetivo. En su lugar, haz los planos fijos de cerca y el vídeo aún más cerca para ver lo que se le da bien a esta cámara. El LG V60 puede grabar en 8K a 24fps con cuatro micrófonos para capturar audio con sonido envolvente.

El V60 también es uno de los teléfonos 5G más asequibles que hay. La cosecha de este año de teléfonos Android que incluyen el chip Snapdragon 865 de Qualcomm trae conectividad a las redes de próxima generación en ciernes, y un aumento de precios comparativo. Si bien el V60 pierde algunas de las ventajas más agradables del Samsung Galaxy S20 Plus de tamaño comparable (como los 12GB de RAM y cámara trasera triple), también es notablemente más barato.

En general, el V60 tiene suficientes ventajas para diferenciarse de la competencia, pero no destaca del todo: no todo el mundo va a querer una pantalla dual, aunque a muchos les puede gustar la idea de un vídeo 8K, o 5G a un precio más bajo.

Precio y fecha de lanzamiento del LG V60

El LG V60 debía presentarse durante el MWC 2020, pero tras la cancelación del evento al comienzo del brote de coronavirus, LG optó por un lanzamiento de perfil bajo, algo que muchas otras marcas han imitado.

El LG V60 se lanzó oficialmente en EEUU El 16 de marzo, con un precio de venta al público de 899$. Aún no ha sido lanzado es España, pero mientras esperamos podemos vaticinar que será de 899€, precio con el que sí ha sido lanzado en Italia. Esta cifra incluye el periférico Dual Screen.

La mayoría de las versiones del LG V60 serán compatibles con 5G, con soporte para el rango de frecuencias sub-6. Otra versión que admite frecuencias sub-6 y mmWave más altas estará disponible en operadores seleccionados.

Diseño del LG V60

El LG V60 es un paso seguro hacia un territorio más elegante, más allá de los conservadores diseños de rectángulos negros de sus predecesores. Por sí solo, el teléfono tiene el aspecto que esperaríamos de un gama alta de Samsung, que incluye un respaldo de vidrio perlado, un borde dorado alrededor de la protuberancia de la cámara y lados de aluminio pulido.

No supera a otros teléfonos de primer nivel en apariencia, con biseles más gruesos que los que verás en la línea Samsung Galaxy S20 y un notch en forma de lágrima donde esos teléfonos tienen un pequeño hueco para la cámara frontal, pero el teléfono ciertamente se ve más imponente que los tope de gama de LG anteriores.

A diferencia de sus predecesores, el LG V60 está más cerca del tamaño de otros "Plus" (y de otros con ese tipo de apodo), con una pantalla de relación 20.5:9 que lo hace más fácil de manejar que, digamos, un iPhone 11 Pro Max.

(Image credit: Future)

Sigue siendo un poco más grueso que otros teléfonos (su grosor de 8,8 mm es un poco más que los 7,8 mm del Samsung Galaxy S20 Plus), pero la parte posterior del cristal se curva gradualmente hacia los lados, lo que brinda más agarre que los teléfonos con una parte trasera curva más abrupta hacia los lados.

El teléfono tiene la mayoría de sus botones en el lado izquierdo, incluidos los de subir y bajar el volumen y un botón del Asistente de Google, y tiene el de bloqueo en el lado derecho. La ranura SIM y microSD están en la parte superior, mientras que una ranura USB-C se encuentra en el centro de la parte inferior, rodeada por un altavoz y, sí, una entrada para auriculares de 3,5 mm.

El resto de las peculiaridades del diseño se encuentran en la propia Dual Screen.

(Image credit: Future)

LG V60: Dual Screen

La característica destacable del LG V60 es la pantalla dual, que funciona de manera muy similar a los periféricos con nombres idénticos que vienen con el LG V50 ThinQ y LG G8X ThinQ. La Dual Screen funciona como un estuche rígido, se abre para mostrar una segunda pantalla con exactamente las mismas dimensiones que la pantalla del V60: conectas el teléfono al conector USB-C de la pantalla dual y lo encajas en su lugar, y listo, tienes el doble de tamaño en tu pantalla.

Para encender la pantalla Dual Screen, toca el pequeño icono blanco de doble flecha (por defecto, se encuentra en el lado derecho de la pantalla) para expandir un pequeño menú con opciones para intercambiar pantallas o poner la pantalla principal en suspensión, si por ejemplo quieres ver un vídeo en la segunda pantalla y atenuar la primera para ahorrar batería.

Hacer lo anterior puede ser útil ya que, como es un periférico sin alimentación, la pantalla dual funciona con la batería del LG V60 y, como era de esperar, su uso agota rápidamente la batería, y más aún si estás ejecutando una tarea exigente como reproducir vídeos en streaming. Esto se puede mitigar de la manera habitual, atenuando el brillo de cualquiera de las pantallas. La pantalla dual se apagará automáticamente cuando la batería baje al 10% para que tu teléfono no agote completamente, aunque eso también cerrará cualquier aplicación en la que se encuentre (y adiós a la partida).

(Image credit: Future)

(Una nota rápida: dado que el puerto USB-C del V60 está bloqueado cuando se conecta a la pantalla dual, puedes recargarlo a través de un dongle que se encaja magnéticamente en la parte inferior del teléfono, lo que lo hace menos incómodo que los débiles imanes para el mismo componente en el LG G8X).

Entonces, ¿para qué es útil la pantalla dual? La mayoría de las veces, sólo por tener dos aplicaciones abiertas a la vez, para que no tengas que cambiar entre ellas con tanta frecuencia. Ya sea una conversación de chat, tu cuenta de Twitter o un vídeo de YouTube o Netflix que no quieres pausar, la Dual Screen es útil para realizar múltiples tareas, incluso si es sólo para agilizar la visualización o escucha de multimedia.

(Image credit: Future)

El aspecto de folio es especialmente útil para ver vídeos, ya que se abre como una concha y se pliega la pantalla secundaria detrás de la pantalla principal, como el mecanismo de una carpa. De cualquier manera, el teléfono está muy enfocado a ver programas o vídeos de YouTube, o para videollamadas.

La pantalla Dual Screen tiene el mismo notch en forma de lágrima que la pantalla principal del V60, aunque no tiene la cámara frontal. Esto puede parecer una elección de diseño extraña, pero resulta que esto facilita el intercambio de aplicaciones de una pantalla a otra. Como la mayoría de los notchs, no notarás que está ahí después de un tiempo, especialmente porque la mayoría de los reproductores multimedia lo esconden tras las barras verticales.

La buena noticia es que la pantalla dual es gratuita, lo que significa que obtienes dos pantallas por el precio de una muy destacada. ¿Las malas noticias? Si esperas una experiencia de pantalla ampliada de próxima generación similar a la de un teléfono plegable... no lo hagas. Existe una brecha considerable entre la pantalla del V60 y la pantalla dual, son pantallas separadas, cada una de las cuales puede mostrar una aplicación a la vez.

(Image credit: Future)

Hay algunas excepciones: aplicaciones que se muestran en ambas pantallas, incluido el navegador web Whale (propiedad de LG) así como varios juegos y la mayor parte del conjunto de aplicaciones de Google. Sin embargo, aunque algunas de éstas son geniales para jugar, el espacio entre las pantallas es engorroso, lo que significa que sólo algunas aplicaciones, como Google Maps, son útiles para ver de esta manera.

Por el contrario, las dos pantallas se pueden usar para jugar, con la pantalla superior ejecutando las imágenes mientras que la parte inferior se usa como gamepad. La gran ventaja, por supuesto, es que tus pulgares no se interpondrán en el camino de la acción. Los simuladores de carreras funcionan mejor de esta manera gracias a un diseño de botones preestablecido orientado a juegos de ese tipo, pero otros títulos como PUBG o Call of Duty: Mobile requieren que configures un gamepad personalizado.

(Image credit: Future)

Pantalla del LG V60

El LG V60 tiene una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con una relación de 20,5:9. Si bien su resolución FHD+ (2460 x 1080) es técnicamente menos densa que los paneles WQHD+ (3200 x 1440) de la línea Samsung Galaxy S20, no notamos mucha diferencia, aunque hicimos la prueba con medios de menor resolución, como Netflix o Hulu. Sin embargo, si lo comparamos punto por punto con un iPhone 11 Pro Max y un Galaxy S20 Plus, la pantalla del V60 gana en lo que a nitidez se refiere, pero salieron a la luz algunos problemas ocasionales, como imágenes de cielos brillantes que se apagaron en lugar de representar una suave gradiente de color.

En otras palabras, le falta un poco en términos de rango dinámico, pero sólo lo notarías en las comparaciones más estrictas. La pantalla del V60 admite HDR10+ para un poco más de claridad en películas y otros medios, lo que lo mantiene más a la par con las pantallas de otros buques insignia.

El V60 tiene un sensor de huellas dactilares en pantalla y, como ya pasaba en anteriores LG, no es tan bueno como los de los teléfonos de la competencia, y no es tan preciso o receptivo como los escáneres de huellas dactilares ubicados en la parte posterior o en el bajo frontal.

Cuando se cierra la pantalla dual, queda obviamente cubierta, por lo que hay una pequeña pantalla externa en la parte frontal de la funda tipo folio. Es tan grande como un dedo extendido y sólo se muestra en monocromo digital, por lo que no esperes usarlo para más que ver la hora, las llamadas entrantes o perdidas, o las notificaciones de las apps. Ni hablar de vistas previas de los textos o mensajes.

(Image credit: Future)

Cámara del LG V60

El LG V60 incluye un conjunto de cámaras respetable, aunque es menos impresionante que las configuraciones líderes en la industria como la del Samsung Galaxy S20, por ejemplo. Aquí sólo hay dos cámaras traseras, sin teleobjetivo ni ningún tipo de sensor de profundidad.

El disparador principal de 64MP f/1.98 del LG V60 es una lente decente con un sensor de 0.8 micrones que puede aumentar la luz en las fotos mediante el "agrupamiento de píxeles", un proceso que combina cuatro píxeles en uno. Hacer esto reduce la resolución del sensor de la lente principal a 16MP, pero expande efectivamente el sensor de la lente a 1.6 micrones, lo que da como resultado una menor nitidez pero una mayor absorción de luz.

Sin una lente de teleobjetivo, el LG V60 se basa en un 'zoom de recorte' que alcanza un máximo de 10x al recortar esencialmente una parte de una foto tomada por la cámara principal: esto funciona de manera muy similar a las capacidades de zoom digital de otros topes de gama con avanzados sensores de megapíxeles.

La otra cámara trasera del V60 es un ultra gran angular de 13MP f/1.9 que captura un campo de visión de 117 grados. Eso es un poco menos que la cámara con el gran angular más grande que hemos visto en un teléfono: la cámara ultra gran angular de 123 grados de la serie Samsung Galaxy Note 10.

En la parte delantera, el V60 tiene una cámara selfie de 10MP f/1.9.

La característica destacada del teléfono en cuanto a cámaras, es su capacidad para capturar vídeo a 8K a 24 fps (una resolución de 7680 x 4320) con la tecnología "Steady Record" de LG incorporada para estabilizar el metraje, y que coincide con la línea Galaxy S20.

Otra ventaja para el vídeo: el V60 tiene cuatro micrófonos (un par en la parte superior y otro par en la parte inferior) para un efecto de sonido envolvente durante la grabación, lo que a LG le gusta llamar 'Voice Bokeh'. LG cree que los creadores de contenido le sacarán el mayor partido a esto, pero sin duda será una buena función para cualquiera que grabe vídeos.

(Image credit: Future)

Rendimiento del LG V60

El LG V60 incluye un chip Snapdragon 865 de ocho núcleos, que se puede encontrar en la mayoría de los principales grandes de 2020, así como 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento (ampliable hasta 2TB a través de microSD). En general, el teléfono es rápido y no se aturulla cuando se ejecutan tareas de procesamiento intensivas como juegos o streaming de medios.

Esto es especialmente impresionante cuando estás usando la pantalla dual: el V60 es bastante capaz de ejecutar dos aplicaciones a la vez y no se ralentiza ni cuando se reproducen simultáneamente dos programas de aplicaciones multimedia separadas.

Su puntuación de 2,762 en Geekbench no es tan impresionante en comparación con el puntuación 3,034 lograda por el Samsung Galaxy S20 Plus, aunque no es exactamente una diferencia de rendimiento que vayas a notar.

Entonces, ¿por qué esa puntuación del V60? Lo entendimos mientras ejecutábamos Netflix en la segunda pantalla. Luego volvimos a hacer la prueba con la pantalla dual apagada y obtuvimos resultados bastante similares. Al menos en lo que respecta al procesamiento, esto sugiere que la segunda pantalla no es un obstáculo para el rendimiento.

El LG V60 ejecuta Android 10, con la última versión del sistema operativo de Google que trae el modo oscuro, parches de seguridad via OTA y una serie de otras mejoras.

(Image credit: Future)

Batería del LG V60

El V60 incluye una batería de 5,000 mAh, que te permite pasar un día de uso normal. En términos de capacidad, está a la par con el Samsung Galaxy S20 Ultra.

Como se ha mencionado, ejecutar ambas pantallas (con un brillo del 50% o más) agota la batería más rápido. En términos prácticos, esto significa que ver un episodio de una hora de un programa de Netflix consume alrededor del 12% de la batería, pero cuando usamos el menú de Dual Screen para poner la pantalla principal en suspensión (que la deja atenuada al máximo), un capítulo de una hora sólo consume 6%.

Para la recarga, el V60 viene con un cargador FastCharge 4.0 en la caja, que según LG te da 18 horas de uso (o 50% de capacidad) con 30 minutos de carga. Como teléfono Android, el V60 te dice cuando lo conectas cuánto tiempo necesita hasta que se cargue por completo. Cuando conectamos el cargador estándar al V60 estaba al 16%, y el teléfono calculó que tardaría algo más de hora y media para volver a cargarse por completo.

(Image credit: Future)

Cómpralo si…

Quieres más pantalla a un precio más bajo Seamos realistas: los plegables son demasiado caros para la mayoría de nosotros, y la única manera de obtener más espacio de visualización es mediante teléfonos únicos como el LG V60. Si deseas más pantalla, aunque sea para tener dos aplicaciones abiertas a la vez, el V60 es una excelente opción.

Quieres un teléfono 5G más barato Sí, el V60 tiene más que ofrecer aparte de su pantalla dual. El teléfono es compatible con 5G en las frecuencias sub-6, aunque algunas versiones también admiten mmWave, pero es notablemente más barato que los grandes teléfonos 5G de tamaño similar.

Te gusta ver contenido multimedia en tu teléfono La pantalla dual es útil para realizar múltiples tareas y jugar, pero se le saca el mejor partido a la hora de visualizar medios.

No lo compres si…

Quieres el teléfono con las especificaciones más altas que hay El LG V60 tiene excelentes especificaciones, pero la línea Samsung Galaxy S20 le supera al tener una pantalla de mayor resolución (WQHD+, 3200 x 1440), más RAM (12 GB) y mejor almacenamiento (512 GB como máximo).

Te gusta la hacer fotos con el teléfono De nuevo, las cámaras del LG V60 son superadas por la serie Samsung Galaxy S20, especialmente con el zoom digital 30x de este último. Si bien el teléfono de LG tiene una lente macro subestimada, estas no se han popularizado lo suficiente para convencer de verdad a los consumidores de que son superiores a las lentes teleobjetivo.