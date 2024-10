El Samsung Galaxy Ring 2 podría solucionar un importante fallo de los anillos inteligentes según una patente

Samsung tiene una nueva patente de anillo inteligente que podría resolver un importante problema de la tecnología cuando lance su próximo Galaxy Ring: el tamaño. Su diseño, revelado recientemente, muestra un anillo que puede crecer o encogerse para adaptarse mejor al dedo del usuario, y estamos entusiasmados.

Los anillos inteligentes son muy bonitos, pero un inconveniente importante en comparación con los mejores relojes inteligentes es encontrar un anillo del tamaño adecuado. Los smartwatches son ajustables y se adaptan prácticamente a cualquier tamaño de muñeca, pero a menos que hayas usado anillos de una marca antes, normalmente tienes que conseguir un kit de tallas, probarlas durante uno o dos días y finalmente encargar tu wearable. Y eso suponiendo que el fabricante de anillos inteligentes se adapte a tu talla.

Incluso cuando tienes el anillo de tu talla, ahí no acaba todo. Si cambias de marca, tendrás que hacer otra prueba de talla. Además, las tallas de los anillos cambian con el tiempo. Un anillo tradicional puede cambiar de talla en una joyería, pero no ocurre lo mismo con los anillos inteligentes. Esta forma fija también significa que no es fácil pasar el anillo a otra persona cuando quieres actualizarlo, como harías con un teléfono antiguo o un portátil.

Ahí es donde entra en juego una patente de Samsung publicada recientemente en la base de datos surcoreana KIPRIS (según Galaxy Club). La patente de Samsung resolvería este problema con una banda interior ajustable. Mientras que la banda exterior mantiene el mismo diámetro, el anillo interior podría expandirse o contraerse para crear un ajuste más holgado o más ceñido.

No es una solución instantánea

No parece que este diseño sea capaz de alterar drásticamente el tamaño de un anillo inteligente gracias a esa banda exterior rígida, pero aún así podría ser muy útil. Las personas atrapadas entre dos tallas podrían ajustar el anillo para que les quede mejor, y este diseño podría garantizar que, aunque la talla de tu anillo fluctúe a lo largo del día, tu wearable siempre se ajuste a ti correctamente.

Como ocurre con todas las patentes, no hay garantías de que lleguemos a ver este anillo ajustable como un producto real, pero dada la utilidad que tendría esta función no nos sorprendería que un futuro Galaxy Ring -o un anillo de sus rivales- incorporara algo así en su diseño.

Esperemos que esto signifique que el Galaxy Ring 2 será ajustable, pero tendremos que esperar a ver qué se anuncia cuando se presente la próxima generación del anillo inteligente, suponiendo que se lance algún día.

