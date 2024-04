Samsung Galaxy Buds 3: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

Hemos estado esperando pacientemente a los sucesores de los Samsung Galaxy Buds 2, que hicieron su debut allá por agosto de 2021, y los Galaxy Buds 3 llegan con cierto retraso. Eso significa que podrían aparecer en cualquier momento.

Para ser justos con Samsung, lanzó los Samsung Galaxy Buds 2 Pro en agosto de 2022, pero seguimos esperando también los Galaxy Buds 3 Pro. Nos ha alegrado ver otros productos, pero seguimos esperando actualizaciones de estos auriculares.

Hubo cierto movimiento en este frente con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds FE más asequibles en octubre de 2023, así que los Buds 3 y Buds 3 Pro deberían ser los siguientes... por fin. Estas son las filtraciones y rumores que hemos oído hasta ahora, junto con lo que esperamos de la próxima pareja de auriculares inalámbricos.

Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 3: precio y fecha de lanzamiento

Teniendo en cuenta que hubo un intervalo de dos años entre los primeros Galaxy Buds de Samsung y los Galaxy Buds 2, lo más sensato habría sido pensar que los Galaxy Buds 3 llegarían en 2023, pero no los vimos y ya estamos en 2024.

Samsung celebró un evento Galaxy Unpacked en febrero de 2023, lo que nos hizo pensar que el evento anual Unpacked de agosto de Samsung sería un escenario ideal para una gran revelación de los Buds 3, pero no. Lo mismo ocurrió con el Unpacked de enero de 2024.

Ahora vamos a divertirnos un poco más con algunas filtraciones. Un post publicado el 16 de abril en X por el informador @chunvn8888 afirmaba que los Galaxy Buds 3 "llegarán pronto".

Galaxy Buds 3 coming soon 👀April 16, 2023 See more

Algo es algo, ¿verdad?

Según informa SamMobile, se han filtrado supuestas fotos de los Samsung Galaxy Buds 3 como parte de su supuesta certificación por parte de los reguladores en Corea. Eso implica que estarán con nosotros más pronto que tarde. Todo esto es especulación, por supuesto, pero encaja con los patrones de lanzamiento de productos de Samsung.

Ahora que estamos en 2024, parece que Samsung podría estar a punto de lanzar los Galaxy Buds 3 (y los Galaxy Buds 3 Pro): se ha visto el firmware de desarrollo de ambos pares de auriculares.

En cuanto al precio, esperamos que los Galaxy Buds 3 sigan la tendencia de Samsung de ofrecer auriculares inalámbricos asequibles. No necesariamente tan baratos como los mejores auriculares inalámbricos económicos, pero casi.

Los Galaxy Buds 2 y los Galaxy Buds originales se lanzaron al mercado por 150€, así que esperamos que Samsung no rompa esta tendencia al lanzar su tercera generación de auriculares sin micrófono.

Por supuesto, también existen otros auriculares inalámbricos pensados para acompañar a los smartphones, lo que fomenta la fidelidad a la marca dentro de un ecosistema beneficioso. Y aquí Samsung sale relativamente asequible. El rival más cercano de Apple por precio, los AirPods 3, se lanzaron a 199€ en octubre de 2021, y los AirPods básicos no incluyen cancelación activa de ruido, mientras que los Galaxy Buds sí.

Pero Samsung no es la opción más barata que existe. Los Nothing Ear (2) llegaron en marzo de 2023 (ahora unos compañeros naturales para el Nothing Phone 2) con un precio de 149€, que son más caros que los Nothing Ear (1), pero todavía un poco más baratos que los Galaxy Buds.

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro eran una propuesta muy compacta (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 3: filtraciones y rumores

Estamos empezando a ver más filtraciones y rumores sobre los Samsung Galaxy Buds 3 y los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, y cada vez es más probable que el lanzamiento sea inminente.

Ahora, por ejemplo, hemos visto una presentación que aparentemente muestra el aspecto de los Galaxy Buds 3. De esta filtración se desprende que el diseño de los auriculares se ha modificado ligeramente, lo que hace pensar en los Samsung Galaxy Buds Plus.

Otra cosa que nos hizo tener esperanzas fue la presentación de una funda con pantalla para los auriculares, aunque Samsung afirma que no tiene planes de lanzarla como producto real, así que lamentablemente no la veremos en los Galaxy Buds 3.

En cuanto a la versión Pro de los próximos auriculares, se rumorea que su lanzamiento está previsto en algún momento, suponemos que junto con los auriculares estándar. Sin embargo, no sabemos exactamente cuándo aparecerán.

En realidad, no hay mucho más que decir en cuanto a especificaciones o características filtradas, pero a medida que se acerque la fecha de lanzamiento, esperamos que la situación cambie, y actualizaremos esta página con regularidad a medida que nos llegue más información.

Lo que sí hemos visto recientemente es que los Galaxy Buds 2 son compatibles con la traducción en tiempo real, por cortesía del Galaxy S24 y Galaxy AI. Samsung también ha dejado constancia de que están en camino funciones de salud más avanzadas, y los Galaxy Buds 3 bien podrían desempeñar un papel en ello.

Samsung Galaxy Buds 3: lo que queremos ver

¿Lo mejor de los Galaxy Buds 2? Probablemente que son unos auriculares divertidos, ligeros y compactos, y la funda cuadrada de bolsillo. Ah, y el hecho de que Samsung haya sido capaz de conseguir unas proporciones tan elegantes sin perder la carga inalámbrica Qi. Esperamos que Samsung no renuncie a ella (y al diseño general) con los Buds 3.

Con sólo 5 gramos por auricular, esperamos de verdad que Samsung no se aleje demasiado del diseño y la forma de los Buds 2 (aparte de nuevas combinaciones de colores, quizá), porque los ajustes de silicona de los auriculares Bose tienen una vida útil bastante discreta.

¿Una estética que nos gustaría que Samsung retocara? El acabado brillante. Una capa mate en la carcasa de los auriculares (similar a la de los Buds 2 Pro) ayudaría tanto a la seguridad como a las manchas de huellas dactilares, aunque Sony ha adoptado un enfoque más brillante con sus auriculares Sony WF-1000XM5, así que puede que no tengamos suerte en este aspecto.

Ahora la calidad del sonido. Este año, rivales como el excelente Sony WF-C700N están ofreciendo un sonido mucho mejor a precios mucho más bajos (aunque sin el audio espacial LDAC de primer nivel de Sony ni el motor de escalado extremo DSEE), así que nos gustaría ver aquí algún tipo de audio espacial, lo que Samsung suele llamar audio 360. Y se puede hacer a este nivel. Y se puede hacer a este nivel. Teniendo en cuenta que los Sony WF-C700N ofrecen cancelación activa del ruido y audio Sony 360 Reality, tu cuenta de Tidal acaba de recibir una enorme mejora de audio envolvente.

(Image credit: Samsung)

¿Qué más nos gustaría ver? Los emblemáticos Technics EAH-AZ80 ofrecen ahora conectividad multipunto con tres dispositivos, no con dos, pero no esperábamos ver eso aquí, ¿verdad? Bueno, en realidad, los auriculares inferiores de Technics (los EAH-AZ60) también lo ofrecen, así que si Samsung realmente quiere hacernos invertir en sus relojes, tablets y teléfonos plegables con la esperanza de un ecosistema homogéneo realmente libre de estrés, ya sabe lo que tiene que hacer...

Un mejor ANC (además del ya existente encendido o apagado, como encontrarás en los Buds 2) también es una petición obvia para nosotros, y de nuevo, la opción básica de Sony mencionada anteriormente ofrece control de sonido adaptativo (puedes seleccionar "Caminando", "Esperando", "Viajando" o "Lugares registrados" en la aplicación), que realmente adapta los niveles de eliminación de ruido para ti.

La función Voice Detect de Samsung, que se encuentra en los Galaxy Buds 2 Pro, es una excelente ventaja, ya que cuando hablas, se activa automáticamente el modo Ambiente y se baja el volumen de la música para facilitar la conversación. Después de cinco, 10 o 15 segundos sin hablar (puedes elegir en la aplicación), la música vuelve a la normalidad. Nos encantaría que esto llegara a los Buds 3.

Por último, tenemos que hablar de la duración de la batería, un punto delicado en toda la gama de auriculares de botón de Samsung. Por lo general, Samsung sólo ha conseguido unas cinco horas de autonomía con una sola carga, mientras que los Sony WF-C700N alcanzan las 7,5 horas, y aunque la duración total de la batería de los Sony WF-C500, más antiguos y aún baratos, no es asombrosa (sólo tenemos una carga extra en la caja), los auriculares por sí solos duran 10 horas. Esperamos que los próximos Galaxy Buds 3 de Samsung tengan un poco más de aguante.