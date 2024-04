¿Sólo te funciona un AirPod? Te contamos cómo solucionarlo

¿Alguna vez has encontrado tus auriculares Apple con sólo un AirPod funcionando? No importa si te has encontrado con que la señal es débil en un solo Pod o si has perdido la conectividad de audio por completo, hay algunas cosas rápidas que puedes hacer para intentar arrancar de nuevo los mejores AirPods.

En este artículo describiremos algunas comprobaciones que puedes hacer para averiguar qué está causando el problema antes de desconectar los AirPods para restablecer la conexión. Si, aun así, solo tienes audio de un Pod, te sugerimos que llames a Apple o visites una Genius Bar en una de sus tiendas.

Pasos para arreglar un AirPod

Comprueba, carga y limpia tus AirPods

Desconecta los AirPods y reinicia tu dispositivo

Reinicia tus AirPods

Cómo arreglar un AirPod: guía paso a paso

1. Comprueba, carga y limpia tus AirPods (Image: © Future) Antes de seguir adelante, asegúrate de que no se trata de un problema de batería que hace que solo funcione un AirPod. A continuación te explicamos cómo comprobar el nivel de batería de los AirPods. La forma más sencilla de comprobar el estado de la batería es abrir la tapa del estuche de los AirPods cerca del teléfono para que aparezca la notificación del estado de carga. También puedes ir a los Ajustes de tu dispositivo y hacer clic en el nombre de tus Air Pods para ver su estado de carga.

Mientras estás ahí, abre los Ajustes de Bluetooth para comprobar que está activado y que tu dispositivo está conectado a ambos AirPods. Por último, ya que estás, limpia los Air Pods para asegurarte de que no se ha atascado nada que pueda interferir en las patillas del conector dentro del estuche o en la malla del micrófono y el altavoz.

2. Desconecta los AirPods y reinicia el dispositivo (Image: © Future) Si la batería funciona bien y tus AirPods están limpios, entonces lo mejor es cargar la batería. Coloca tus AirPods dentro del estuche y conéctalo a un enchufe o puerto USB. Abre el teléfono o el portátil para asegurarte de que se están cargando. Después, puedes dejar que se recarguen por completo antes de probarlos o, si tienes prisa, puedes dejarlos un minuto antes de volver a intentar reproducir audio.

También vale la pena intentar apagar y volver a encender el dispositivo, ya que eso puede ayudar a reiniciar la conexión con los AirPods. Antes de hacerlo, ve a Ajustes y desplázate hasta la parte inferior de la configuración de tus AirPods hasta que veas la opción de pulsar "Desconectar". Después de reiniciar el dispositivo, vuelve a conectar tus AirPods abriendo la tapa del estuche cerca de tu dispositivo y siguiendo las indicaciones.

3. Reinicia tus AirPods (Image: © Future) ¿Siguen sin funcionar? Prueba a reiniciar los AirPods. Ve a Ajustes en un teléfono o tableta y busca el nombre de tus AirPods. En este menú, desplázate hasta la parte inferior y pulsa la opción "Olvidar este dispositivo". A continuación, vuelve a conectar tus AirPods manteniendo abierta la tapa del estuche hasta que puedas ver una opción para conectarlos en tu dispositivo. Sigue las indicaciones en pantalla y mantén pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de los AirPods durante unos 15 segundos hasta que aparezcan como conectados.



Cómo arreglar un AirPod: preguntas frecuentes

¿Hay una forma rápida de comprobar la batería de mis AirPods? Aparte de ir a los Ajustes de tu dispositivo conectado, la forma más rápida de hacerte una idea del estado de la batería de tus AirPods es mirando el indicador luminoso del estuche mientras tus AirPods están en el estuche y la tapa está abierta (si está cerrada verás el estado de la batería del estuche), que todos los AirPods, incluidos los AirPods Pro 2, tienen en el propio estuche (aunque varía dónde está). El color verde indica que están completamente cargados, mientras que el ámbar significa que queda menos de una carga completa de batería. Para todos los estuches MagSafe y de carga inalámbrica, que utilizan los AirPods Pro (tanto la primera como la segunda generación), la luz está en la parte frontal del estuche. Esto es lo mismo para el estuche de carga Lightning de los AirPods 3, pero difiere con los mismos estuches Lightning para los AirPods originales y los AirPods 2, donde se encuentra en el interior entre los Pods.

Cómo arreglar un AirPod: conclusión

Si sólo funciona un AirPod después de seguir todos los pasos descritos anteriormente, podría deberse a un problema de señal o de conexión, lo que significa que no podrás solucionarlo tú mismo. Cualquier problema de hardware requerirá la ayuda de Apple, así que tendrás que llamarles o acudir a la Genius Bar de tu tienda más cercana.

