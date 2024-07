¿A qué hora juega España - Francia? Horario y dónde ver el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 gratis estés donde estés

¿A qué hora se enfrenta España a Francia en semifinales de la Eurocopa 2024? Pues a las 21:00 de hoy, 9 de julio. ¿Quieres ver gratis el partido España - Francia de semifinales estés donde estés? Como ya sabrás a estas alturas, puedes ver el partido en abierto en La 1 de TVE, pero además te vamos a contar cómo verlo si no tienes una televisión, o si estás fuera de España.

Nuestra selección se ha mostrado como el equipo más completo de la Eurocopa 2024 hasta la fecha, tras superar el Grupo B, aka grupo de la muerte, sin encajar un solo gol y deshacerse de Georgia en octavos de final con relativa facilidad. La anfitriona Alemania dio más de un susto a los de Luis de la Fuente en cuartos, forzando la prórroga por un gol de Florian Wirtz de última hora, pero Mikel Merino evitó la tanda de penaltis al marcar de cabeza el gol de la victoria para España a falta de un minuto para el final de la segunda parte de la prórroga. ¡Y vaya cabezazo, vaya pose! Increíble. Vaya minutos de sufrimiento pasamos.

Pero bueno, ahora debemos mirar a esta noche, ya que nos enfrentamos ni más ni menos que a Francia en semifinales. Si bien es cierto que Francia, de momento, no ha hecho honor a su condición de favorita para la Euro 2024, no podemos relajarnos ni lo más mínimo. Los hombres de Didier Deschamps aún no han marcado ningún gol en condiciones normales (uno ha sido de penalti y dos se lo ha marcado el otro equipo en propia puerta), pero el seleccionador sabe que el estilo no puntúa y que, en las competiciones eliminatorias, lo más importante es evitar la derrota. Los franceses se impusieron a Portugal en la tanda de penaltis de la última jornada, pero hoy esperamos ganarles antes de que acabe el partido.

A continuación, te contamos dónde ver gratis y en directo el España-Francia desde cualquier lugar.

¡Vamos todos a animar a nuestra selección!

Información clave sobre el partido

España - Francia: guía rápida para ver el partido Día y hora: Fecha: Martes 9 de julio

Martes 9 de julio Hora: 21:00 (hora peninsular española) Dónde verlo: TV: La 1 de TVE

Por Internet (streaming): a través de la plataforma de RTVE Play

Usa NordVPN para verlo desde cualquier lugar del mundo

Ver España - Francia desde España

Como ya sabrás, todos los partidos de la Eurocopa 2024 se pueden ver en abierto a través los diferentes canales de TVE (La 1, La 2, Teledeporte, RNE y RTVE Play).

El España - Francia se puede ver gratis en La 1 de TVE por televisión. Recuerda que el partido España - Francia es a las 21:00 de hoy martes 9 de julio.

Si lo quieres ver a través de tu ordenador, móvil, o en general, por Internet, puedes verlo gratis y en directo en RTVE y también en las televisiones públicas de otros países. A continuación tenemos toda la información para ver el fútbol online y por TV desde cualquier parte del mundo.

España - Francia en streaming en otros idiomas

Puede ver gratis el España - Francia con comentarios en inglés en ITV en el Reino Unido, RTÉ en Irlanda y TVNZ en Nueva Zelanda.

ITVX– Reino Unido

RTE – Irlanda

TVNZ Plus – Nueva Zelanda

Se pueden encontrar otras retransmisiones gratuitas del España - Francia en otros idiomas en: ARD o ZDF (Alemania), NOS (Países Bajos), TF1 o M6 (Francia), RAI (Italia), RTBF o VRT (Bélgica), RTP (Portugal) y ORF o Servus (Austria).

Utiliza una VPN para acceder gratis al España - Francia en tu servicio de streaming habitual anterior si estás fuera de casa.

Usa una VPN para ver cualquier retransmisión del España - Francia

NordVPN | ahorrarás un 72% en su plan de 2 años

NordVPN ofrece grandes descuentos cuando lo adquieres por un tiempo prolongado. Si te comprometes a usar su excelente servicio durante dos años, te ahorrarás un 72% del importe. ¡Se queda en tan solo 3,39€ al mes! Por supuesto, también puedes optar por coger solo un mes para que te dure lo justo para la Eurocopa. Además, hay garantía de reembolso de 30 días.

Si estás en el extranjero o viajas a cualquier país fuera de España durante la Euro 2024, probablemente no podrás verlo como lo harías desde casa.

Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. Pero no te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no tendrás que perderte el gran partido. Justo aquí encima te hemos dejado el enlace a la que consideramos la mejor VPN que hay, pero si quieres más opciones, a continuación te dejamos nuestras guías de VPNs.

