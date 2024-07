Cómo configurar un sistema Dolby Atmos de cine en casa

Así que estás pensando en pasar de una barra de sonido a un sistema de audio de cine en casa. Pero has oído todos esos términos como «sonido envolvente 5.1», «Dolby Atmos», «receptor A/V», subwoofer, etc. y no tienes ni idea de por dónde empezar. Pues no temas, porque estamos aquí para ayudarte.

Te explicaremos los distintos sistemas de sonido envolvente que puedes comprar, qué opciones tienes en cuanto a altavoces y subwoofers e incluso qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un sistema de cine en casa Dolby Atmos (porque hay bastantes cosas que tener en cuenta).

En primer lugar, ¿por qué unos altavoces son mejores que una buena barra de sonido? Las mejores barras de sonido son cada vez más completas y mejoran la calidad del sonido, pero en nuestra opinión, no hay nada mejor que un buen receptor A/V y unos altavoces con cable. De este modo, se obtiene un sonido potente y equilibrado en el que cada altavoz tiene una función específica, ya sea el altavoz central para la voz o los altavoces traseros para los efectos de sonido.

Al comprar un sistema de cine en casa Dolby Atmos, vamos a desglosar lo que hay que tener en cuenta. Puede variar desde el tamaño de los altavoces que está considerando todo el camino hasta el propio cableado cuando usted está pensando no sólo en lo que el sonido que desea, sino también qué requisitos físicos o limitaciones que pueda tener dentro de su habitación en sí. Así que, ¡vamos a buscarte ese sistema de cine en casa!

Aspectos a tener en cuenta

1. Tamaño de la habitación

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta al comprar un sistema de audio de cine en casa es el tamaño de la habitación. Esto afectará a la cantidad y al tipo de altavoces. Viviendo en Bath en el Reino Unido, un inconveniente importante que muchos de los apartamentos hacen frente es altos techos. Con estos altos techos, el sonido del sistema casero del teatro tiene que trabajar más difícilmente pues tiene más de un área a cubrir y consecuentemente, el sonido es más débil.

¡Esa acústica tan pobre agregan al trabajo que el sistema audio del teatro casero necesita hacer, pero puede ser tratado agregando los muebles, creando una disposición óptima del altavoz o si tienes la capacidad, bajando o agregando en un techo falso! Hay otra manera de evitar esta mala acústica, que discutiremos más adelante.

Otra dimensión a tener en cuenta es la longitud total de la habitación. Una habitación larga requerirá altavoces más grandes para obtener un sonido óptimo, ya que, al igual que ocurre con los techos altos, estos altavoces tendrán que esforzarse más para llegar hasta usted. Lo contrario también es cierto: las habitaciones más pequeñas necesitan altavoces más pequeños. Si tiene demasiados altavoces o subwoofers en una habitación, el sonido de cada transductor de los altavoces puede mezclarse en uno solo, lo que da como resultado un sonido más confuso.

(Image credit: Monitor Audio)

2. Altavoces de suelo vs altavoces de pie

Una vez considerado el tamaño de la habitación, pasamos a la elección de los altavoces: de pie o de soporte. Si la habitación es grande, los altavoces de pie son la mejor opción. Hoy en día, la mayoría de los altavoces de pie son de 3 o incluso 4 vías, lo que significa que tienen los agudos, los medios y los graves cubiertos por un transductor o tweeter en el caso de los agudos.

Esto es ideal para el cine en casa, ya que las películas tienen muchos efectos diferentes a la vez en sus mezclas de sonido y los soportes de suelo, utilizados principalmente para los dos altavoces frontales que se ocupan de los efectos principales en las bandas sonoras, tienen más controladores para centrarse en los diferentes aspectos de la mezcla. Como uno de los controladores se encarga de los graves, son la mejor opción si no puede utilizar un subwoofer.

Sin embargo, los altavoces de pie también tienen su lugar. Los altavoces de pie son cada vez más sofisticados, y los modelos de gama alta ofrecen un sonido que puede competir con los de suelo. También combinan bien con un subwoofer, ya que se centran principalmente en los agudos y los medios cuando el subwoofer está presente y, a menudo, pueden dar como resultado un sonido muy equilibrado.

Como hemos dicho antes, los altavoces de pie suelen encajar mejor en habitaciones pequeñas. No van a saturar la habitación pero, con la mayor calidad de muchos altavoces de montaje en soporte, seguirán proporcionando un sonido de buena calidad que a menudo llena la habitación. La otra gran ventaja de los altavoces de pie es la relación calidad-precio. El precio que pagarías por un altavoz de pie respetable sería el mismo que el de un altavoz de suelo económico y a menudo de menor calidad, lo que te dejaría espacio para comprar un subwoofer.

3. ¿Cuántos subwoofers?

Hablando de subwoofers, ¿cuántos subwoofers debería considerar para su habitación? Depende de varios factores, como el tamaño de la habitación y el receptor A/V que tenga. La mayoría de los receptores A/V admiten uno o dos subwoofers, que en la mayoría de las habitaciones serán más que suficientes.

En cuanto a la colocación de los subwoofers, el mejor lugar suele ser una esquina de la habitación, ya que las paredes adyacentes reforzarán las frecuencias graves. Y si tiene más de un subwoofer, colóquelos en esquinas opuestas. Con esta configuración, cada subwoofer tiene menos trabajo que hacer en los momentos de más graves de las películas y, en última instancia, le proporcionará el mejor sonido en la zona de asientos más amplia al distribuir uniformemente los graves por toda la habitación.

(Image credit: Bowers & Wilkins)

4. Configuraciones Dolby Atmos

Cuando se trata del sonido más envolvente, Dolby Atmos es sin duda el que te dará la mejor experiencia. Dolby Atmos añade canales de altura a una mezcla para ayudar a crear un verdadero efecto envolvente, casi creando una «cúpula» de sonido a tu alrededor. Por ejemplo, piensa en la lluvia dentro de una escena cinematográfica, digamos en el mercado de Blade Runner: 2049. Dolby Atmos destacará la lluvia del resto de efectos de sonido para ofrecer el sonido más claro y envolvente posible.

Cuando se trata de Dolby Atmos dentro de una configuración de sonido envolvente, digamos 5.1.2, es el '.2' dentro de esta configuración e indica estos canales de altura Atmos. Dependiendo del receptor A/V, puede aumentar la cantidad de altavoces totales dentro de una configuración Atmos (¡que de por sí puede hacer 24.1.10 altavoces!) pero, por lo general, la mayoría de la gente encontrará que tiene entre dos y seis altavoces para los canales de altura. Pero ahora la pregunta es ¿qué tipo de altavoces debe utilizar para los canales de altura?

5. Altavoces de techo vs altavoces Atmos

(Image credit: KEF)

Cuando se trata de altavoces para canales de altura, las dos opciones principales que puedes considerar son los altavoces empotrados en el techo o los altavoces Atmos. Los altavoces Atmos suelen tener forma de cuña y se pueden colocar encima de los altavoces frontales o montados, pero para obtener el mejor efecto, lo mejor es colocarlos encima de los altavoces frontales. El sonido de estos altavoces Atmos se dirige hacia el techo, que luego rebota hacia ti y sigue creando el deseado efecto de «cúpula» del sonido envolvente.

La opción alternativa son los altavoces empotrados en el techo. Lo primero que hay que tener en cuenta es la instalación. Su instalación es mucho más complicada que la de los altavoces Atmos, ya que hay que tener en cuenta el cableado específico, del que hablaremos más adelante, la altura del techo, las dimensiones de los altavoces, etc., por lo que puede parecer mucho más desalentadora. Pero para obtener el sonido Dolby Atmos más preciso, es difícil argumentar en contra de los altavoces de techo, ya que proporcionarán la ruta más directa para el sonido, viajando directamente hacia usted.

Equipo necesario

Ya has tenido en cuenta todos los factores clave, pero ¿cuáles son los principales equipos que necesitas para poner en marcha tu sistema de cine en casa Dolby Atmos?

Televisión o proyector

(Image credit: Future)

En primer lugar, necesitarás un televisor o un proyector (dependiendo del tamaño de pantalla que desees). Los mejores televisores vienen con la conexión que necesitas para disfrutar de Dolby Atmos: HDMI eARC. Este puerto permite a tu televisor pasar Dolby Atmos desde el contenido de sitios de streaming como Netflix o Disney Plus a tu receptor A/V.

Alternativamente, puede conectar uno de los mejores dispositivos de streaming o un reproductor de Blu-ray a su receptor A/V y muchos de los mejores reproductores de Blu-ray 4K procesan Dolby Atmos también y sin duda le dará la mejor calidad para su cine en casa Dolby Atmos.

Alternativamente, usted puede mirar en conseguir un proyector, que le dará una pantalla más grande. Hoy en día, muchos de los mejores proyectores 4K rivalizan con los televisores en términos de calidad de imagen, pero vale la pena señalar que para obtener la mejor imagen, querrás comprar una pantalla de proyector.

Receptor A/V

El receptor A/V es posiblemente la pieza más importante del equipo dentro del ecosistema del cine en casa. Es el eje principal que hace todo el trabajo a la hora de procesar el sonido Dolby Atmos, enviar los efectos a los altavoces correctos e incluso ajustar la imagen para que tenga la mejor calidad. A la hora de la verdad, los mejores receptores A/V no tienen por qué costarte una fortuna para conseguir Dolby Atmos, ya que algunos receptores A/V que pueden procesar Atmos rondan los 500 $ / 500 £ / 750 $AU, y estos precios no paran de bajar.

El tipo de receptor A/V que querrá adquirir variará en función del número de altavoces que vaya a tener en su sistema. Los receptores A/V harán 5.1 canales como mínimo, pero necesitamos uno que haga por lo menos 5.1.2 canales para conseguir ese Dolby Atmos que queremos. También querrá pensar en el futuro; si tiene pensado comprar más altavoces, adquiera un receptor A/V con más canales.

También merece la pena asegurarse de que el receptor A/V es compatible con el paso de tantos formatos HDR como sea posible, como Dolby Vision, para asegurarse de que obtiene la mejor imagen con su nueva configuración de cine en casa. También es posible que desee pensar en otras opciones de conectividad y capacidades como la transmisión Wi-Fi, como receptores de A / V ahora puede ser todo su centro de entretenimiento.

(Image credit: Denon)

Cableado

El cableado puede marcar una diferencia sorprendente en la calidad del sonido que obtendrá de su sistema de cine en casa. Muy a menudo, la gente asume que un cable barato de la ferretería local funcionará para sus altavoces y, aunque técnicamente esto es cierto, es una verdadera lástima poner en peligro el sonido de un sistema de cine en casa en aras de (más a menudo que no) una pequeña cantidad de dinero.

Cuando trabajaba en un importante distribuidor de equipos audiovisuales del Reino Unido, era muy frustrante ver cómo la gente se gastaba mucho dinero, a menudo miles de euros, en un sistema de cine en casa y luego intentaba ahorrarse una cantidad relativamente pequeña de dinero en el cableado. El cable transmite el sonido del receptor A/V a los altavoces: ¡es importante!

Hay varios factores a tener en cuenta a la hora de comprar cable. Por ejemplo, si va a pasar el cable por debajo del suelo o por el techo, tendrá que comprar cable de baja emisión de humos y sin halógenos (LS0H). Este cable está diseñado con un apantallamiento protector para garantizar que no se sobrecaliente en espacios reducidos.

Consideraciones adicionales

Hay un par de cosas más que puedes tener en cuenta a la hora de configurar tu sistema de cine en casa Dolby Atmos, pero vale la pena señalar que las siguientes no son estrictamente necesarias para ponerlo en marcha.

La primera es la insonorización. Hay una gran variedad de opciones cuando se trata de insonorización, pero más empresas están empezando a proporcionar esta insonorización en formas más estéticamente atractivas, ya sea que las paredes de listones de madera, paneles de espuma acústica, etc. Esta insonorización mejora la acústica de una habitación y también limita el ruido que se escapa, lo que significa que se mejora el sonido general que se experimenta.

Lo siguiente son las soluciones de iluminación. Los reguladores de intensidad son un gran aliado para los aficionados al cine en casa, ya que permiten no tener que elegir entre luz plena u oscuridad total en la sala de cine. Las persianas ayudarán a eliminar cualquier problema que pueda surgir con la luz natural, pero si tienes un proyector o un televisor que se deslumbra, puedes ir un paso más allá con cortinas opacas. Y para los que quieran que su cine en casa sea aún más envolvente, pueden incluso considerar la retroiluminación de pantalla detrás y alrededor del televisor o la pantalla del proyector para darte esa sensación de cine.

Por último, para los amantes de la integración, las soluciones inteligentes para el hogar son otra opción. ¿Alguna vez has querido tener una sala de cine lista para funcionar con sólo pulsar un botón? Hay muchas empresas que lo ofrecen. Mediante Wi-Fi, puedes aprovechar estos sistemas domésticos inteligentes para controlar todo en la sala de cine desde un solo dispositivo. Con sólo pulsar un botón, la pantalla del proyector se baja, las luces se atenúan y el proyector se enciende, y todo gracias a estas soluciones domésticas inteligentes. Eso sí: ¡estos sistemas no son baratos!