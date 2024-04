El iPad Pro 2024 de 11 pulgadas podría ser difícil de comprar cuando se lance

Llevamos mucho tiempo esperando nuevos iPads, y es probable que esa espera esté a punto de terminar, ya que Apple celebrará un evento el 7 de mayo en el que casi con toda seguridad veremos nuevas tablets. Sin embargo, uno de esos nuevos modelos podría podría escasear en el momento del lanzamiento.

Esto es según ha dicho el filtrador y analista de la cadena de suministro de pantallas Ross Young (compartido por 9to5Mac), quien afirma que los envíos de pantallas OLED para el iPad Pro 2024 de 12,9 pulgadas han sido mayores que para el modelo de 11 pulgadas.

Al parecer, esto se debe a que Samsung (que al parecer está fabricando pantallas para el modelo de 11 pulgadas) se ha enfrentado a ""desafíos técnicos", y continúa haciéndolo, lo que probablemente conlleve una disponibilidad limitada de este modelo en el lanzamiento.

Según dicen, la pantalla del iPad Pro 2024 de 12,9 pulgadas está fabricada por LG, y esta compañía aparentemente no se enfrenta a las mismas dificultades, por lo que el suministro del modelo más grande no debería verse limitado.

No es la primera vez que Young hace afirmaciones en este sentido. Ya en marzo dijo que la producción del iPad Pro 2024 de 11 pulgadas "parece ir por detrás" de la del de 12,9 pulgadas debido a problemas en la cadena de suministro, y añadió que iban a contratar a LG estaba para ayudar a Samsung a fabricar paneles de 11 pulgadas.

En cualquier caso, Young no parece pensar que el iPad Pro 2024 de 11 pulgadas vaya a retrasarse, solo que no habrá tantas unidades disponibles de este modelo como del de 12,9 pulgadas. Así que es probable que puedas precomprar cualquiera de los dos modelos el mismo día, solo que podrías tener que esperar más tiempo para que te llegue el de 11 pulgadas si no eres uno de los primeros que hace el pedido.

Por supuesto, dado el tiempo que llevamos esperando los nuevos iPad, es probable que ambos tamaños sean muy populares. Así que si estás interesado en alguno de ellos, te recomendamos que hagas tu pedido en cuanto se abran las reservas, o puede que tengas que esperar un tiempo. Y más aún si le has echado el ojo al modelo de 11 pulgadas.

Más grande, más potente y mejor

Hemos esperado mucho, pero según las filtraciones la espera por el iPad Pro habrá merecido la pena. Al parecer, la mejor tablet de la compañía contará con pantallas OLED por primera vez en un iPad, lo que mejorará el contraste. El iPad Pro 2024 también podría tener un nuevo y potente chip, e incluso podría soportar carga inalámbrica a través de MagSafe.

Probablemente no llegará solo, ya que se espera que el iPad Air 6 se presente en el mismo evento. Según los informes, vendrá en un nuevo tamaño más grande de 12,9 pulgadas (en comparación con el iPad Air 5 de 10,9 pulgadas), aunque es posible que también se ofrezca un modelo de 10,9 pulgadas. Es probable que el iPad Air 6 también tenga un potente chip M2.

En TechRadar cubriremos el lanzamiento del 7 de mayo en su totalidad, así que vuelve aquí para conocer todos los detalles y noticias.