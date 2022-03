iPad Air 5 (2022): todo lo que necesitas saber sobre el nuevo y potente iPad Air de Apple

El iPad Air 5 es oficial, después de mucha especulación, Apple lo ha anunciado durante su evento del 8 de marzo, junto con el nuevo iPhone SE 2022, el Mac Studio, la Mac Display y el nuevo chip M1 Ultra.

Según ha dicho Tim Cook hablando del nuevo iPad Air 5: "estamos llevando el rendimiento a un nuevo nivel", por lo que una de las grandes actualizaciones la encontramos en ese área.

Apple afirma que están dando un gran salto al incluir el potente chip M1 en el iPad Air. Como resultado, el rendimiento aumenta en un 60% respecto a su predecesor, el iPad Air 4, y los gráficos son el doble de rápidos.

Otra gran novedad es la inclusión de la conectividad 5G en el iPad Air 5, lo que les da a los usuarios la posibilidad de disfrutar de una conexión de datos rapidísima cuando no tengan Wi-Fi.

Dicho esto, no hay muchas actualizaciones más que encontremos en el nuevo modelo de iPad Air respecto a su predecesor, por lo que si ya tenías el iPad Air 4, tal vez no te veas tentado a gastarte el dinero para renovarlo.

iPad Air 5: vayamos al grano

(Image credit: Apple)

¿De qué estamos hablando? De la 5ª generación del iPad Air, la tablet de gama media de Apple

De la 5ª generación del iPad Air, la tablet de gama media de Apple ¿Cuánto costará? Parte de 679€ (en su versión de solo WI-Fi)

Parte de 679€ (en su versión de solo WI-Fi) ¿Cuándo se pone a la venta? Podrás reservarlo a partir del 11 de marzo, y lo recibirás a partir del 18 de marzo de 2022.

iPad Air 5: precio y fecha de lanzamiento

iPad Air 5 reserva a partir del 11 de marzo

iPad Air 5 disponible a partir del 18 de marzo

iPad Air 5 precio: parte de 679€

El nuevo iPad Air se podrá reservar en la web oficial de Apple a partir de 11 de marzo de 2022, y estará disponible a partir del 18 de marzo.

Podrás elegir entre cinco colores distintos: gris espacial, blanco estrella, rosa, púrpura y azul.

El iPad Air 5 parte de 679€ si optas por la versión con 64GB de almacenamiento y conectividad solo Wi-Fi, mientras que el precio sube a 849€ si optas por tener 5G (manteniendo los mismos 64GB).

También habrá versiones con 256GB de almacenamiento.

Por dar un poco de contexto, el iPad Air 4 partía de 649€ en su versión básica de solo Wi-Fi.

iPad Air 5 vs iPad Air 4

Comparativa iPad Air 5 vs iPad Air 4 iPad Air 5 iPad Air 4 Tamaño pantalla 10.9 pulgadas 10.9 pulgadas Resolución pantalla ¿? 2360 x 1640 Chip M1 A14 Bionic Almacenamiento 64GB / 256GB 64GB / 256GB Cámara trasera ¿? 12MP Cámara frontal 12MP ultra-angular 7MP angular Conectividad Wi-Fi / 5G Wi-Fi / 4G Peso ¿? Desde 458g (versión Wi-Fi) Dimensiones ¿? 247.6 x 178.5 x 6.1mm Escáner de huellas Touch ID Touch ID

iPad Air 5: rendimiento

El chip M1 ofrece un rendimiento un 60% mejor

Apple sin dudas le ha dado mucho bombo al nivel de rendimiento que ofrece el nuevo iPad Air 5. La tablet Air de 5ª generación cuenta con el chip M1 de la compañía, que es el que encontramos en los MacBook y en el iPad Pro.

El M1 le da al nuevo iPad Air un rendimiento un 60% mejor en comparación con el iPad Air 4, que venía con el chip A14 Bionic enfocado en el iPhone.

El rendimiento de la GPU también es el doble de rápido que en el predecesor según Apple, lo cual convierte al iPad Air 5 en la tablet más rápida de su segmento.

También han mejorado el rendimiento del puerto USB Tipo-C, con velocidades de transmisión el doble de rápidas, mientras que la inclusión del 5G te permitirá acceder a las conexiones de datos más rápidas (si hay cobertura) en el caso de que no tengas acceso a Wi-Fi.

El sistema que encontrarás en el nuevo iPad Air es iPadOS 15, que ya estaba disponible en el iPad Air 4.

iPad Air 5: cámara

Cámara frontal mejorada a una ultra-angular de 12MP

La cámara frontal ha sido actualizada para el nuevo iPad Air, y ahora cuenta con un sensor ultra-angular de 12MP (frente al angular de 7MP que tenía el predecesor). Además, cuenta con la función Center Stage, que permite que la cámara mantenga a las personas encuadradas en la imagen si se mueven.

iPad Air 5: pantalla

Pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas

No parece que haya mejoras notables en la pantalla del iPad Air 5 respecto a su predecesor.

Encontramos una Liquid Retina de 10.9 pulgadas, con un brillo máximo de 500 nits, un rango de colores P3, True Tone y que es anti-reflectante.

Que no haya cambios en la pantalla en realidad no es nada malo, ya que tal y como os contamos en nuestro análisis del iPad Air 4: "la pantalla tiene un tamaño y una calidad fantásticos, y estarás contento con ella independientemente de para qué uses la tablet".

No te pierdas los detalles sobre los dispositivos nuevos de Apple: