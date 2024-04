ChatGPT Plus acaba de recibir una importante actualización que podría hacerlo más humano

La inteligencia artificial puede parecer hoy un poco menos artificial ahora que Memory está disponible para todos los usuarios de ChatGPT Plus.

Tras unos meses de pruebas tanto en la versión gratuita como en la de pago del chatbot de IA generativa, OpenAI decidió habilitar la función, sólo para clientes de pago, en todas las regiones excepto Corea y Europa.

La memoria de ChatGPT es exactamente lo que parece. Durante las «conversaciones» con la IA, ChatGPT Plus puede recordar datos clave sobre las conversaciones, incluidos detalles sobre ti, y aplicar esa información a futuras interacciones. Dicho de otro modo, ChatGPT Plus acaba de pasar de ser un conocido algo desinteresado a un amigo que se preocupa lo suficiente como para recordar que tu cumpleaños es la semana que viene o que hace poco te has comprado un perro.

Puedes decirle al sistema que recuerde algo de forma implícita o simplemente decirle datos sobre ti para que los recuerde.

(Image credit: Future)

Es el tipo de cosa que podría hacer que las IAs como ChatGPT fueran mucho más útiles o completamente aterradoras. Hasta ahora, hemos tratado sobre todo con IA generativas que tenían una intensa pérdida de memoria a corto plazo. Sistemas como ChatGPT, Gemini de Google y CopIlot de Microsoft podían mantener conversaciones largas y discretas en las que hacían un buen trabajo para mantener el contexto (cuanto más larga fuera la conversación, más complicado sería). Sin embargo, si terminabas una conversación y empezabas otra, era como encontrarte con una persona completamente distinta que no sabía nada de ti ni de la conversación que habías mantenido hacía tres minutos.

A diferencia de la memoria humana, que puede recordar algunas cosas para siempre pero olvidar otras con facilidad, la Memoria ChatGPT Plus está bajo tu control.

Control de la memoria ChatGPT Plus

Como he mencionado antes, puedes ayudar a ChatGPT Plus a construir su Memoria diciéndole cosas sobre ti que quieras que recuerde. Al hacerlo, notarás que cuando le preguntes, por ejemplo, tu edad o dónde vives, será capaz de decírtelo. ChatGPT también tomará esos detalles y los combinará con futuras consultas, lo que podría acortar tu conversación y hacer que los resultados sean más precisos y útiles.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

La memoria está activada por defecto. Puedes encontrarla en Ajustes/Personalización. Hay un interruptor donde puedes desactivarla.

(Image credit: Future)

Para ver todas las memorias de ChatGPT Plus, selecciona el botón Gestionar, que se encuentra justo debajo de la descripción y el conmutador Memoria. Al principio, aunque le dije a ChatGPT Plus que recordara cosas sobre mí, mi recuadro de recuerdos permanecía vacío. Si había encontrado alguna allí, podía borrarlas todas o seleccionar sólo las que quería eliminar.

Sin embargo, cuando le dije a ChatGPT «Me encantan las plantas de interior», vi aparecer una pequeña anotación justo encima de su respuesta que decía: «Memoria actualizada». Cuando la seleccioné, apareció debajo la memoria «Me encantan las plantas de interior» y, justo debajo, un enlace a Gestionar memorias.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) I made ChatGPT Plus remember my love of houseplants (Image credit: Future)

Más tarde, cuando le pregunté a ChatGPT Plus cómo podía animar mi casa, me contestó, en parte (he puesto en negrita la parte relevante): «¡Añadir algunas plantas de interior es una forma estupenda de animar tu casa! No sólo embellecen el espacio, sino que también mejoran la calidad del aire y pueden mejorar tu estado de ánimo. Ya que te gustan las plantas de interior, puedes plantearte diversificar los tipos que tienes...».

Como ya hemos dicho, la Memoria no es gratuita. La suscripción a ChatGPT Plus, que te da, entre otras cosas, acceso al modelo GPT-4, cuesta 20€. He preguntado a OpenAI si va a llegar alguna versión de Memory a los usuarios de ChatGPT que no paguen y actualizaré este post con su respuesta.

Por supuesto, ChatGPT Plus Memory empuja a la IA generativa en la dirección de la humanidad, pero no hay, que yo sepa, ninguna manera de entrar en la mente de nadie y borrar algunos o todos los recuerdos.

(Image credit: Future)

Aunque puedes desactivar los Recuerdos, quizá te guste la opción del medio, que utiliza el nuevo «Chat temporal» para introducir la amnesia a corto plazo en el sistema.

Para utilizarla, elige el modelo de ChatGPT que desees en el menú desplegable y, a continuación, selecciona «Chat temporal». Ahora, nada de lo que compartas con ChatGPT Plus durante ese chat se añadirá a su memoria.

Ahora que lo pienso, un amigo de verdad, que sólo recuerda lo que tú quieres que recuerde, podría venirte muy bien.