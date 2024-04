Nuevo tráiler de Deadpool y Lobezno: los 6 mejores detalles que te has perdido

Posibles spoilers de Deadpool y Lobezno.

Se ha publicado un nuevo tráiler de Deadpool y Lobezno con banda roja, y está absolutamente cargado de huevos de Pascua y otras referencias a Marvel que han hecho arder internet.

A menos que hayas estado desconectado durante las últimas 24 horas, habrás visto el último teaser de la película de la Fase 5 de Marvel (la única película de Marvel de 2024, recuerda) y, como yo, te habrás emocionado aún más por su próximo estreno. Si eres de los primeros, puedes verlo a continuación:

Lo que quizá no hayas hecho, sin embargo, es ver el tráiler varias veces para desvelar sus mayores secretos y/o teorizar sobre una de las nuevas películas más esperadas de 2024. Pues bien, querido lector, ahí es donde entro yo. A continuación, he destripado las últimas imágenes de la película del Universo Cinematográfico Marvel, y he escogido seis grandes detalles que te perdiste en tu primer visionado. Posibles spoilers de Deadpool y Lobezno, aviso, así que procede bajo tu propio riesgo.

Sonrisas y Deadpool 2

Decid: "¡Patataaaaa!" (Image credit: Marvel Studios)

El último tráiler de Deadpool y Wolverine, anteriormente conocido como Deadpool 3, no se corta en cuanto a humor con clasificación +18. Se necesitan menos de seis segundos para que se lance el primer taco en el nuevo metraje de la película, lo que marca el tono para dicho avance y la próxima película del UCM.

Pero Deadpool y Lobezno no son solo palabrotas, chistes groseros y metahumor. De hecho, en el minuto 0:27, el momento en el que Deadpool apunta con una de sus pistolas a un Logan cada vez más irritable, vemos la frase "Sonríe, espera el flash" inscrita en la boca del cañón. Es un momento en el que parpadeas y te lo pierdes, que provocará unas risas entre la mayoría de los espectadores, pero los fans de Deadpool con ojos de águila recordarán que la misma frase fue grabada en las armas del personaje en Deadpool 2 de 2018.

"No sabe dibujar pies"

Being poked at by the premiere funny man/mega-star of his age is an absolute honor! Make no doubt that this is a thrill and an honor. ⚔️⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/4lZgEVfPt5April 23, 2024 See more

Uno de los huevos de Pascua más específicos del tráiler no tiene nada que ver con el UCM, ni muestra nada sobre la trama de la próxima película de Marvel Studios.

En el minuto 1:22, cuando Wolverine y Deadpool caminan hacia una calle devastada por la guerra al estilo de los superhéroes en cámara lenta, se puede ver una tienda llamada 'Liefeld's Just Feet' al fondo. Sin embargo, esto no es solo una referencia al cocreador del cómic original de Deadpool, Rob Liefeld, sino que también es una indagación no tan sutil sobre su aparente incapacidad para dibujar pies, lo que la publicación de Liefeld en X/Twitter arriba aparentemente confirma. Ni siquiera el coinventor de Deadpool está a salvo de las payasadas del antihéroe que rompe la cuarta pared.

¿Un guiño a Capitán América 4?

(Image credit: Marvel Studios)

La referencia a Liefeld no es la única relacionada con Marvel que encontramos durante esta escena. Mira detrás de Deadpool y verás un letrero de color rosa neón con forma de serpiente que dice "Copperheads". Para el ojo inexperto, esto no parece tan importante. Para mí, sin embargo, es un adelanto de la próxima peli del Capi, también conocida como Captain America: Brave New World, que será la próxima película del UCM que llegará a los cines después de Deadpool 3.

¿Cómo es eso? En los cómics, la tercera versión de un villano llamado Copperhead finalmente se une al grupo de supervillanos conocido como The Serpent Society. Se rumorea que estos últimos son los antagonistas secundarios de la primera aparición cinematográfica de Sam Wilson como el nuevo Capi. Suma dos y dos y esta referencia comenzará a tener sentido (no, no estoy exagerando, a callar).

¡X-Men, a mí!

Pobre Ant-Man... (Image credit: Marvel Studios)

Ya sabíamos que Cassandra Nova iba a ser la villana principal de esta película (lee nuestro artículo del primer tráiler de Deadpool 3 para más detalles), y después de ver el último avance también estarás un poco preocupado por el destino de nuestros héroes en su enfrentamiento con ella. Y es que sólo hace falta ver la facilidad con la que Nova maneja a Wolverine durante su pelea uno a uno, o el hecho de que su cuartel general está situado en el cráneo de un Ant-Man fallecido, como prueba de lo amenazadoramente poderosa que es.

Lo que quizás no hayas notado es que Nova ha reunido su propio equipo de X-Men inadaptados y/o fuera de lugar. Nuevamente, ya sabíamos que personajes como Pyro y Toad (dos de los personajes que se ven cuando el casco de Gi-Ant Man se abre para revelar el cráneo antes mencionado, como se ve en la imagen de arriba) aparecerían en Deadpool 3.

Sin embargo, ahora tenemos confirmación de que dos personajes más de la primera trilogía de películas de X-Men (descubre cómo ver las películas de X-Men en orden, ya que estás aquí) son parte del elenco. De hecho, los individuos que flanquean el casco/cráneo de Ant-Man no son otros que Lady Deathstrike, que apareció en X-Men United, y Azazel, que debutó en X-Men: First Class de 2011. Me pregunto qué otros personajes de X-Men harán cameos...

Marvel y Mad Max se unen en otra referencia del Capitán América

(Image credit: Marvel Studios)

Apenas unos segundos después de la presentación de los X-Men, nos invitan a otro flashback a una película de Marvel. Esta vez, es una versión mejorada y renovada del coche de Cráneo Rojo de Captain America: El Primer Vengador de 2011, que se conduce a velocidades presumiblemente estilo Mad Max a través de Wastela, quiero decir, a través de The Void. Ya sabes, el lugar en el Fin de los Tiempos donde los seres de líneas de tiempo podadas son enviados (por la Autoridad de Variación del Tiempo) para "vivir" sus días (es decir, huir o ser consumidos por la nube sensible conocida como Alioth).

No está claro quién está detrás del volante de dicho vehículo (parece uno de los lacayos de Nova, pero no estoy seguro), por lo que tendremos que esperar a que se estrene la película para saber más.

Deadpool, saluda a Dogpool

"¿¡Quién es una buena chica!? ¡Túuuu!" (Image credit: Marvel Studios)

Ha habido una especulación generalizada de que, considerando que Deadpool y Lobezno abordarán el Multiverso Marvel a su manera extraña y metatextual, veremos varios Deadpools en esta película. Esos rumores también tienen legitimidad, con imágenes filtradas en el set y arte promocional que confirman que veremos algunas variantes multiversales del antihéroe más jocoso.

Una variante que seguro aparecerá es Dogpool. En el minuto 1:56, vemos a Wade Wilson (el nombre real de Deadpool) acercándose personalmente a su variante canina, para disgusto de Logan. Curiosamente, Dogpool será interpretado por un perro que en realidad también se llama Dogpool, e incluso tienen su propia página de Instagram, si quieres seguirlo.

Hay muchos más guiños y referencias a otras películas de Marvel en el último avance de Deadpool y Lobezno. Hay claros guiños a Logan de 2017 y/o la naturaleza desordenada de la línea de tiempo de las películas de X-Men, Alioth (que apareció por primera vez en Loki en Disney+) y un portal interdimensional utilizado por personajes como Doctor Strange, por nombrar sólo tres más. Sospecho que este trío, más los seis sobre los que he entrado anteriormente, solo están arañando la superficie de los secretos que también contiene esta película hecha para fans. En resumen: ¡que llegue ya el 26 de julio!