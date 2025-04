Las últimas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S25 Edge revelan posibles especificaciones y precios

La mayoría de las filtraciones han sugerido que el Samsung Galaxy S25 Edge tendrá un precio intermedio entre el Samsung Galaxy S25 Plus y el Samsung Galaxy S25 Ultra, y ahora eso parece casi seguro, ya que la propia Samsung ha revelado accidentalmente los precios canadienses.

Según Roland Quandt, la compañía cometió el error antes del lanzamiento en una oferta promocional para el Galaxy Tab S10 FE, revelando que el Galaxy S25 Edge de 256GB costará 1.678,99 dólares canadienses, mientras que el modelo de 512GB costará 1.858,99 dólares.

Las conversiones de precios rara vez son precisas, por lo que no nos molestaremos en hacerlas aquí, pero lo fundamental a tener en cuenta es que este precio de salida sitúa al Galaxy S25 Edge entre el precio de salida canadiense del Galaxy S25 Plus (1.438,99 dólares) y el Galaxy S25 Ultra (1.918,99 dólares). Por lo tanto, es casi seguro que lo mismo ocurrirá en otros lugares. Añádele también unos 100€ más al precio local, por gastos de importación.

