Samsung Galaxy A56 5G vs Samsung Galaxy A36 5G: comparativa y diferencias - ¿Qué móvil de gama media de Samsung deberías comprar?

El Samsung Galaxy A56 y el Samsung Galaxy A36 son alternativas más asequibles a la gama insignia Samsung Galaxy S25, que es mucho más cara.

Estos dos móviles de gama media comparten muchas similitudes, pero sus chips, cámaras y diseños son diferentes entre sí, lo que significa que están pensados para distintos tipos de usuarios.

Si estás intentando elegir entre el Samsung Galaxy A56 y el Galaxy A36, estás en el lugar perfecto, ya que vamos a comparar ambos móviles asequibles analizando características clave como sus pantallas, duración de la batería, capacidad fotográfica, etc., para ayudarte a elegir el mejor para ti.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: especificaciones

Antes de entrar a detallar las diferencias y puntos en común entre estos dos móviles, os dejo una tabla para que podáis ver en un vistazo las especificaciones de cada uno.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy A36 5G Dimensiones: 162.2 x 77.5 x 7.4mm 162.9 x 78.2 x 7.4mm Peso: 198g 195g Pantalla: 6.7" Super AMOLED 6.7" Super AMOLED Resolución: 1080 x 2340 1080 x 2340 Tasa de refresco: 120Hz 120Hz Chip: Exynos 1580 Snapdragon 6 Gen 3 Rear cameras: 50MP principal; 12MP ultra gran angular; 5MP macro 50MP principal; 8MP ultra gran angular; 5MP macro Front camera: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB / 8GB Storage: 128GB / 256GB 128GB / 256GB Battery: 5..000mAh 5.000mAh Charging: 45W por cable 45W por cable

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: precio y disponibilidad

Image 1 of 2 El Samsung Galaxy A56 (Image credit: Future) Samsung Galaxy A36 (Image credit: Samsung)

El Samsung Galaxy A56 5G y el Samsung Galaxy A36 5G se anunciaron el 2 de marzo de 2025 y empezaron a comercializarse el 10 de marzo, por lo que ya están disponibles.

En España, ambos móviles se venden en las mismas variantes: 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y 8GB de RAM. Según los precios oficiales de lanzamiento, el Samsung Galaxy A36 parte de 379€ y el Samsung Galaxy A56 parte de 479€.

Dicho eso, ambos móviles están rebajados en muchos vendedores, y justo aquí debajo te dejo las mejores ofertas de los distintos vendedores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

En la propia web de Samsung también están con descuento. Por ejemplo, puedes conseguir el Galaxy A36 por 349€ (ahorrando 30€) y el Galaxy A56 por 409€ (ahorrando 70€) ahora mismo (también tienen ofertas en las variantes superiores).

Sea como sea, y fijándonos en los precios oficiales, como podéis ver la diferencia en el precio de estos dos móviles es de 100€.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: diseño y pantalla

Samsung Galaxy A56 (izda) y Galaxy A36 (derecha) (Image credit: Future)

A simple vista, el Samsung Galaxy A56 y el Samsung Galaxy A36 parecen muy similares. Ambos tienen pantallas planas y un diseño general similar, con una cámara selfie perforada, laterales planos, parte trasera de cristal y módulos de cámaras de forma parecida.

También tienen dimensiones similares: el Galaxy A56 mide 162,2 x 77,5 x 7,4 mm y el Galaxy A36 mide 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, por lo que el A56 es ligeramente más corto y más estrecho, pero no algo exagerado. El Galaxy A56 también es ligeramente más pesado, con 198g frente a los 195g del A36.

La mayor diferencia, sin embargo, viene en el marco, ya que mientras que el Galaxy A56 tiene un marco de aluminio, el del Galaxy A36 es de plástico. Los colores disponibles también difieren: el Galaxy A56 está disponible en Rosa, Oliva, Negro y Gris, y el Galaxy A36 en Lavanda, Negro, Blanco y Lima.

Ambos teléfonos tienen idéntica resistencia al agua, con certificación IP67, lo que significa que pueden sobrevivir a profundidades de hasta 1 metro (en agua dulce) durante un máximo de 30 minutos.

En cuanto a sus pantallas, ambos móviles tienen una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, una resolución de 1080x2340 y un brillo máximo de 1.900nits. Así que no encontrarás diferencias en lo que respecta a la pantalla.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: cámaras

Samsung Galaxy A56 (debajo) y Galaxy A36 (encima) (Image credit: Future)

Tanto el Galaxy A56 como el Galaxy A36 tienen tres cámaras: comparten la misma principal de 50MP y apertura f/1,8 con estabilización óptica de imagen (OIS), y también una cámara macro de 5MP y apertura f/2,4. Pero sus cámaras ultra gran angular difieren, ya que el Galaxy A56 tiene una de 12MP y apertura f/2,2 y el Galaxy A36, una de 8MP y apertura f/2,2.

Así pues, el teléfono más caro tiene unos cuantos megapíxeles más para las fotos de ultra gran angular, pero esa es la única diferencia real entre las cámaras, ya que ambos pueden grabar vídeo en calidad 4K y tienen cámaras frontales de 12MP y apertura f/2,2.

Cuando probamos del Galaxy A56, pudimos comprobar que el Galaxy A56 hace muy buenas fotos, a cualquier distancia, y aunque un mayor número de megapíxeles es genial, es el procesamiento de imágenes del teléfono el que realmente determina los resultados.

Lo cierto es que el anterior Galaxy A55 tenía problemas con esto: aunque producía fotos nítidas y bien definidas, muchos teléfonos de gama media y económica tienden a retocar demasiado las imágenes por software, haciendo que los colores parezcan demasiado saturados y poco naturales. El A56 evita ambos extremos. Aunque las fotos salen ligeramente menos impactantes de lo que hubiéramos querido, son impresionantemente naturales, detalladas y bien equilibradas.

El Galaxy A36 lo hemos probado menos tiempo que el Galaxy A56, pero dado que tienen casi las mismas cámaras (a excepción de la ultra gran angular), puedes esperar prácticamente los mismos buenos resultados.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: rendimiento y software

Image 1 of 2 Samsung Galaxy A56 (Image credit: Future) Samsung Galaxy A36 (Image credit: Samsung)

El rendimiento es una de las principales diferencias entre estos móviles, ya que mientras que el Samsung Galaxy A56 cuenta con un chip Exynos 1580, el Samsung Galaxy A36 tiene un Snapdragon 6 Gen 3. Como era de esperar dado el precio, el primero supera al segundo en los benchmarks (pruebas de rendimiento), pero tampoco esperes una diferencia abismal.

Todavía no le hemos hecho todas las pruebas que querríamos al Galaxy A36, pero al A56 sí, y como referencia, cuando pusimos a prueba el Galaxy A56 con el benchmark Geekbench, que mide el rendimiento de la CPU del teléfono en tareas cotidianas y el rendimiento de la GPU en aplicaciones del mundo real, el móvil obtuvo buenos resultados, superando al POCO F6 Pro (que es bueno para el gaming) y quedándose solo unos cientos de puntos por debajo del Pixel 9.

Sin embargo, en nuestros dos benchmarks 3DMark (Wild Life y Wild Life Extreme), al móvil le costó un poco más. No es que los números fueran desastrosos, de hecho, mostraron una mejora importante respecto al A55, pero sus puntuaciones de núcleo único y multinúcleo de 1.330 y 3.759, respectivamente, no fueron muy superiores a las del Motorola Edge 50 Pro (1.132/3.076), que no es conocido precisamente por su potencia de juego. El A56 también fue superado ampliamente por el POCO F6 Pro en esta prueba (1.375/4.733), y eso que ambos móviles se pueden encontrar por un precio muy parecido.

Está claro, pues, que ni el Galaxy A56 ni el Galaxy A36 son teléfonos especialmente potentes, pero sin duda cumplirán su cometido en la mayoría de las tareas cotidianas.

Respecto a sus configuraciones de RAM y almacenamiento, en España las variantes disponibles de ambos modelos son idénticas, y puedes optar por 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, o por 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Curiosamente, también hay una versión de 12GB de ambos teléfonos en algunos países, pero no está disponible en España.

En cuanto al software, ambos teléfonos ejecutan Android 15 con la capa de personalización One UI 7 de Samsung, y ambos vienen con la promesa de hasta seis actualizaciones de versiones principales de Android.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: batería

Image 1 of 2 Samsung Galaxy A56 (Image credit: Future) Samsung Galaxy A36 (Image credit: Samsung)

Bueno, esta sección sobre la batería será corta, ya que tanto el Samsung Galaxy A56 como el Samsung Galaxy A36 tienen una batería de 5.000mAh, y ambos cargan hasta a 45W. En otras palabras, no encontrarás diferencias entre ellos en este aspecto.

Esa velocidad de carga es decente para un teléfono Samsung de gama media, teniendo en cuenta que esa velocidad de carga es la mismita que ofrece el carísimo Samsung Galaxy S25 Ultra, y curiosamente, es más rápido que el Samsung Galaxy S25 estándar (que tiene un precio de partida de 909€). Sin embargo, ninguno de los dos teléfonos admite carga inalámbrica.

Una vez más, tenemos que decir que hemos puesto a prueba más tiempo el Galaxy A56 que el Galaxy A36, pero dado que tienen la misma batería y velocidad de carga esperamos resultados muy similares, y en el caso del A56 nuestra conclusión fue que para el uso diario (mensajes de texto, llamadas, videoconferencias, desplazamiento por las redes sociales, consulta del correo electrónico y algunos juegos ligeros), el A56 está más que a la altura y dura fácilmente un día entero.

Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A36: conclusión

(Image credit: Samsung / TechRadar)

El Samsung Galaxy A56 y el Samsung Galaxy A36 son teléfonos muy parecidos en general, pero con algunas diferencias notables.

La mayor es, sin duda, el procesador, y es probable que el Galaxy A56 ofrezca un rendimiento superior. El Samsung Galaxy A56 también tiene más megapíxeles en su cámara ultra gran angular, y un diseño ligeramente más premium, gracias, principalmente, al uso de aluminio en lugar de plástico en su marco.

Más allá de eso, la única diferencia real es el precio, por lo que tendrás que pensar si esas pequeñas diferencias te merecen la pena gastar unos 100€ más.