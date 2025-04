Filtraciones revelan posible precio oficial del Samsung Galaxy S25 Edge

La mayoría de las filtraciones han sugerido que el Samsung Galaxy S25 Edge tendrá un precio entre el Samsung Galaxy S25 Plus y el Samsung Galaxy S25 Ultra, y ahora eso parece casi seguro, ya que Samsung ha revelado accidentalmente el precio en Canadá.

Como lo descubrió Roland Quandt , la compañía cometió el error previo al lanzamiento en una oferta promocional para la Galaxy Tab S10 FE, revelando que el Galaxy S25 Edge de 256 GB costará $ 1,678.99 dólares canadienses (unos $24,000 pesos), mientras que un modelo de 512 GB costará $ 1,858.99 (poco más de $26,000 pesos).

Y esta no es la única información nueva del Samsung Galaxy S25 Edge, ya que el reconocido filtrador Evan Blass ha compartido una captura de pantalla de lo que se lee como texto de marketing oficial del Galaxy S25 Edge.

