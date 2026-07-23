Estas son las 5 cambios más importantes que traerá el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en comparación con el Z Fold 7

El Samsung Galaxy Z Fold 8 acaba de hacer su debut en el evento Samsung Galaxy Unpacked, pero como alguien que ha estado enamorado del Galaxy Z Fold 7 durante todo un año, hay otro teléfono que me está llamando la atención: el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Esta nueva incorporación a la línea Z Fold es, en efecto, la verdadera secuela del Z Fold 7 del año pasado, ya que el nuevo Z Fold 8 adopta un diseño similar al de un pasaporte, más achaparrado de lo que habíamos visto antes. Por su parte, el Z Fold 8 Ultra tiene pantallas de igual tamaño que el Z Fold 7: una pantalla interna de 8 pulgadas y una pantalla de cubierta de 6.5 pulgadas.

Sin embargo —y como cabría esperar de una nueva incorporación a la serie—, el Fold 8 Ultra no es igual en todos los aspectos. Aquí te presentamos cinco diferencias clave que te interesará conocer si estás pensando en actualizar tu dispositivo o en comprar tu primer teléfono plegable.

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1. Prepárate para un (pequeño) aumento de precios

(Image credit: Future)

El tema delicado que debo abordar antes de pasar a lo emocionante es el precio: el Z Fold 8 Ultra sí cuesta más que el Z Fold 7.

Hay que reconocer que esto era totalmente previsible: debido a la crisis de la memoria RAM, hemos sufrido un aumento de precios tras otro, incluso en dispositivos más antiguos que normalmente verían bajadas de precio con el tiempo. Pero la noticia no es tan mala como muchos esperaban.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 salió al mercado a 1,999 dólares / 1,799 libras esterlinas / 2,899 dólares australianos, y el Samsung Galaxy Z Fold 8 te costará un precio por confirmar / 1,899 libras esterlinas / un precio por confirmar en dólares australianos.

Cualquier aumento de precio es molesto, pero considerando que yo y muchos otros nos preparábamos para algo mucho peor, esto no me frustra demasiado, especialmente si se toman en cuenta las mejoras que se ofrecen.

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2. Batería más grande

Serie Samsung Galaxy Z 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Antes de su presentación, compartí los cambios que más deseaba ver en el Z Fold 8, y el punto más importante de esa lista era una batería más grande.

A pesar de que, en teoría, el Galaxy Z Fold 7 prometía una mayor duración de la batería que el Z Fold 6, nunca duró tanto como mi anterior teléfono plegable, y muchos otros usuarios del Z Fold 7 me han compartido sus frustraciones con respecto a la duración de la batería durante el último año.

Por eso me emociona ver que el Z Fold 8 Ultra cuenta con una batería de 5,000 mAh gracias a su celda de carburo de silicio.

Es cierto que no se trata de la impresionante capacidad de 7,000 mAh que han ofrecido algunos teléfonos recientes de marcas como Oppo, pero en comparación con la batería de 4,400 mAh del Fold 7, espero ver una mejora significativa en la autonomía con el Z Fold 8 Ultra.

3. Cámaras más parecidas a las Ultra

(Image credit: Future)

El año pasado, Samsung introdujo mejoras significativas en la cámara principal del Galaxy Z Fold 7 al equiparla con un lente de 200 MP que se acerca más a las capacidades de los modelos Ultra de su serie insignia S. Es cierto que el Z Fold 7 aún se quedaba un poco atrás del S25 Ultra en este aspecto (y del más reciente S26 Ultra), pero sin duda no tan atrás como lo estaba el Z Fold 6 respecto al S24 Ultra.

Este año le toca el turno a la cámara ultra gran angular del sucesor del Z Fold 7, que recibirá una mejora: la cámara de 12 MP pasará a ser de 50 MP en el Z Fold 8 Ultra, y la cámara principal de 200 MP también incorporará las capacidades HDR del S26 Ultra para obtener fotos con un aspecto más vibrante.

La cámara teleobjetivo de 12 MP con zoom de 3x sigue siendo la misma, lo cual es una lástima —me ha encantado el teleobjetivo de 50 MP con zoom de 5x de mi Galaxy S26 Ultra—, pero esta última actualización nos acerca un gran paso a que la serie Galaxy Z Fold cuente con las mismas credenciales fotográficas que la línea Galaxy S Ultra, y no puedo quejarme de eso.

Además del hardware, el Z Fold 8 Ultra también incorpora la impresionante tecnología de estabilización Horizontal Lock del S26 Ultra, que mantiene tus fotos estables incluso con niveles absurdos de inclinación de la cámara.

4. Mejoras en la pantalla

Imágen 1 de 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Crédito de la imagen: Future) The Samsung Galaxy Z Fold 7 (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Aunque no es el cambio más llamativo ni el más evidente —sobre todo porque tiene el mismo tamaño y forma que antes—, la pantalla del Z Fold 8 Ultra ha recibido dos mejoras notables.

En primer lugar, el brillo máximo ha aumentado de 2,600 nits en el Z Fold 7 a 3,000 nits, lo que debería facilitar la visualización de la pantalla bajo la luz solar intensa y permitir un mejor rendimiento HDR.

En segundo lugar, Samsung ha agregado un recubrimiento mate a la pantalla interna para reducir el resplandor. Junto con un nuevo diseño de bisagra que permite que la pantalla se abra hasta quedar más plana que antes, esto parece haber dado como resultado un pliegue menos notorio que el que hemos visto en los teléfonos Z Fold anteriores.

Para ser justos, diría que el pliegue en el Z Fold 7 es casi inexistente, pero, especialmente cuando la luz se refleja en la pantalla interna de cierta manera, puede volverse molesto y evidente. Gracias a este diseño más plano y a los reflejos reducidos, mi impresión inicial es que la pantalla se ve mucho menos «desplegada» cuando abres el Z Fold 8 Ultra —aunque vale la pena señalar que esto es comparando un Z Fold 8 Ultra nuevo con un Z Fold 7 que ha tenido casi un año de uso constante.

5. Un chipset de 5.ª generaci&oacu