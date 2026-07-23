"Me emociona más lo que está por venir que lo que ya hemos logrado": un ejecutivo de Samsung explica por qué nació el Galaxy Z Fold 8, cómo ve la posible amenaza del iPhone Ultra y el futuro de los plegables

Si el éxito se mide por el compromiso, entonces el negocio de los teléfonos plegables de Samsung tiene más éxito que nunca.

Con la incorporación del Galaxy Z Fold 8, de un tamaño poco convencional, presentado aquí en el evento Samsung Galaxy Unpacked el 22 de julio, ahora hay tres opciones de smartphones Samsung Galaxy Z entre las que elegir. Claro, los teléfonos plegables representan tal vez un solo punto porcentual del mercado total de smartphones, pero Samsung está más comprometida que nunca con esta categoría. Entonces, ¿eso es éxito, no?

Para entender ese compromiso, yo, junto con Mark Spoonauer, editor en jefe global de Tom’s Guide, nos reunimos en la sede de Samsung en Corea del Sur unas semanas antes del Galaxy Unpacked con Jay Kim, vicepresidente ejecutivo y jefe de la Oficina de Experiencia del Cliente (CX) de Samsung, para hablar sobre los nuevos dispositivos plegables, cómo mide Samsung el éxito y el molesto nuevo competidor en el mercado de los teléfonos plegables que podría estar esperando entre bastidores.

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Cómo llegaron al "Fold 8"

(Image credit: Samsung)

Kim reconoció el recorrido de ya ocho generaciones de dispositivos plegables y nos contó que, cuando llegó el exquisito Galaxy Z Fold 7 (sigue siendo mi plegable favorito, aunque tal vez lo supere el Z Fold 8 Ultra), algo cambió.

Los consumidores dejaron de fijarse en los principales inconvenientes de los teléfonos plegables, como su grosor o delgadez. En cambio, celebraban la ventaja principal, diciendo, en palabras de Kim: «Tengo un teléfono que realmente puede ser una tableta, y además todas las funciones de un teléfono no se ven comprometidas en absoluto». Así que sentimos —continuó Kim— algo así como: “Bueno, ahora… los consumidores realmente están entendiendo por qué hemos estado ampliando los límites durante tanto tiempo”».

Así que, en lugar de ser espectadores que observan a un hombre equilibrar una silla en su barbilla sin motivo alguno, se sumaron al viaje con Samsung y se entusiasmaron con un dispositivo que podía caber en un bolsillo con la misma facilidad que un teléfono insignia clásico, pero que también funcionaba como una potente herramienta de productividad.

Así que pensamos: “Bueno, ahora… los consumidores realmente están entendiendo por qué llevamos tanto tiempo rompiendo barreras”. Samsung EVP Jay Kim

Mientras hablábamos, teníamos frente a nosotros los tres dispositivos Samsung Galaxy Z más recientes, pero solo uno nos deja perplejos: el Galaxy Z Fold 8 con relación de pantalla de 4:3. Claro, su tamaño lo convierte en el Fold más ligero de la historia, pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué? A simple vista, es difícil entender cómo Samsung llegó a esta decisión de diseño, y mucho menos cómo reaccionarían los consumidores.

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Sin embargo, Samsung analiza las demandas y los comportamientos de sus consumidores, y Kim nos dijo que la empresa detectó indicios de que existía un mercado para este dispositivo, y llegó a lo que parece ser una conclusión muy científica.

“Cuando analizamos a nuestros consumidores… y observamos cómo reacciona la gente ante los productos, casi más del 50 % se enfoca en los medios; consumen contenido, ya sea en la pantalla de la cubierta exterior o en la interior, la pantalla principal; interactúan con el contenido, y pensamos: ‘¿Por qué no?’”

Así es, ¿por qué no? No es necesariamente una conclusión respaldada por estudios de mercado, aunque Kim admitió que Samsung descartó muchos diseños antes de llegar a este tamaño de pantalla, ideal para contenido y que aún cabe en el bolsillo.