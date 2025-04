Garmin acaba de filtrar accidentalmente su próximo Forerunner, pero no es el que esperábamos

La gama Forerunner de Garmin está formada por algunos de los mejores relojes para correr del mercado, y la línea podría estar a punto de recibir un gran impulso en forma de un nuevo Forerunner 970.

Hemos visto algunas filtraciones y oído rumores sobre un nuevo Forerunner en las últimas semanas, pero ahora Garmin ha cortado todas las especulaciones filtrando accidentalmente su próximo modelo en su propio sitio web.

Según ha descubierto Garmin Rumors, un nuevo listado en el sitio web de Garmin en Taiwán incluye el Forerunner 970 en una página de soporte de la Solicitud de Campaña de Garantía Ampliada. La página, ahora eliminada, se publicó extrañamente en coreano, en lugar de mandarín. Sin embargo, tanto en el original coreano como en la traducción al inglés, el Forerunner 970 aparece como marca, por lo que no hay ninguna posibilidad de que se trate de algún tipo de traducción inducida por aprendizaje automático de, por ejemplo, el Forerunner 965.

