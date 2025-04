Este vídeo de una maqueta del iPhone 17 Air sugiere que el móvil será tan fino que podría doblarse

El iPhone 17 Air va a ser delgado (eso casi no hace falta decirlo) pero un nuevo vídeo en el que muestran una maqueta del móvil proporciona quizás nuestra mejor sensación hasta ahora de lo fino que es.

Unbox Therapy (compartido por 9to5Mac) ha publicado un vídeo en el que comparan lo que se dice que es una maqueta del iPhone 17 Air con las del iPhone 17 y el iPhone 17 Pro Max, y es justo decir que están impresionados por lo delgado que es el Air.

Dicen que con sus 5,65mm de grosor se siente “futurista” y hace que el iPhone 17 Pro Max (que se rumorea que mide 163,04 x 77,59 x 8,75 mm) se vea "anticuado" en comparación.

You may like