La nueva norma de los Oscar sobre IA da luz verde provisional a la tecnología generativa en el cine

La Academia ha establecido su primera norma oficial sobre IA generativa

La organización afirma que su uso «no ayudará ni perjudicará las posibilidades» de que una película logre una nominación al Oscar

Aunque podría decirse que es la postura más segura, deja la puerta abierta a nuevas polémicas

Antes de la 98ª ceremonia de los Oscar, prevista para marzo de 2026, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha establecido su primera norma oficial sobre el uso de IA generativa en las películas.

Esto se produce después de la polémica temporada de 2024, en la que la finalista a mejor película El brutalista (y, en menor medida, la co-nominada Emilia Pérez) fue objeto de críticas por el uso de IA para alterar las interpretaciones de los actores y crear dibujos arquitectónicos.

Tal y como recomendó el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia, esta nueva norma establece:

«Con respecto a la Inteligencia Artificial Generativa y otras herramientas digitales utilizadas en la realización de la película, las herramientas ni ayudan ni perjudican las posibilidades de conseguir una nominación. La Academia y cada rama juzgarán el logro, teniendo en cuenta el grado en que un humano estuvo en el centro de la autoría creativa a la hora de elegir qué película premiar».

Las nuevas directrices vienen acompañadas de otros tres notables cambios y adiciones en las reglas:

A partir de ahora, los miembros de la Academia deberán ver todas las películas nominadas en cada categoría para poder votar en la ronda final de los Oscar.

El nuevo premio Logro en el casting se concederá entre 10 nominados.

Los países podrán nominar películas que hayan sido controladas creativamente por «ciudadanos, residentes o personas con estatuto de refugiado o asilo».

El precio de la perfección

Enfrentada a la disyuntiva de adoptar una postura contraria a la IA generativa o permitir su uso controlado, la Academia ha optado por una norma que es decididamente neutral y hace poco por cambiar el statu quo actual.

Aunque no es de extrañar que la Academia opte por la vía segura, podría decirse que ignora la historia de Hollywood, siempre a la vanguardia de la adopción de nuevas tecnologías, y en un momento en que el uso de la IA en el cine es cada vez más común.

No es la primera vez que críticos y comentaristas de cine se manifiestan en contra de la IA. Late Night with the Devil, de 2023, fue condenada por algunos por su uso de la IA para generar un puñado de imágenes fijas que sólo aparecían en pantalla durante unos segundos, pero, aunque fue una de las mejores películas de terror del año, quizás no fue una gran sorpresa que no recibiera ninguna nominación a los Oscar (las películas de terror rara vez lo hacen).

Por el contrario, un drama histórico más serio basado en una historia real, como El brutalista, seguro que recibiría la atención de la Academia, que pondría especial atención en su uso de la IA.

Aunque recibió 10 nominaciones a los Oscar, es difícil no pensar que las posibilidades de la película de ganar el premio a la mejor película (que finalmente perdió frente a Anora) se vieron injustamente empañadas por el uso de la IA, aunque el hecho de que Adrien Brody ganara el premio al mejor actor por su papel en la película socava un poco esa idea.

Y es que la actuación de Brody, mejorada por la IA, está en el centro de las críticas que ha recibido esta película. A diferencia de los acentos francés, inglés o australiano, que han sido mal interpretados demasiadas veces para contarlas, los sonidos vocálicos húngaros son notoriamente difíciles, incluso para Brody, cuya madre es húngara.

Así que, aunque Brody y la coprotagonista Felicity Jones hicieron todo lo posible por ofrecer un acento auténtico durante el rodaje, el editor Dávid Jancsó, con el permiso de los actores, optó finalmente por una herramienta de IA para lograr la perfección.

Es imposible saber si la victoria de Brody se debió a esta mejora, pero está claro que los votantes de la Academia se mostraron satisfechos con esta solución.

¿Dónde trazamos el límite?

La IA no va a desaparecer pronto y, en ciertos aspectos, como la mejora de la voz en The Brutalist y Emilia Pérez, ofrece una sutil mejora de la autenticidad de la interpretación de un actor.

Pero eso no significa necesariamente que su uso sea correcto. Se podría argumentar que no se debería contratar a un actor si su canto no está a la altura de un musical.

Si se necesita un húngaro auténtico, se puede contratar a un actor húngaro o, si se necesita la estrella Adrien Brody, quizá el público prefiera la seriedad de la interpretación de un actor a la precisión técnica.

Los trabajadores de Hollywood no ocultan su preocupación por la IA y su posible impacto en el empleo. El uso de la IA en el proceso de escritura fue una de las principales cuestiones planteadas durante la huelga de guionistas de 2023.

Sin duda, habría sido un mensaje contundente que la Academia prohibiera rotundamente el uso de la IA en las películas, pero, sinceramente, es una expectativa poco realista en 2025.

Pero, aunque es agradable ver que la Academia tiene en cuenta «el grado en que un ser humano estuvo en el centro de la autoría creativa», no es una norma clara y mensurable sobre cómo se puede y no se puede utilizar la IA, y deja la puerta abierta a futuras controversias.

La IA no desaparecerá en breve, pero por mucho que se espere que aparezca cada vez más, no cabe duda de que veremos más películas con cláusulas de exención de responsabilidad en las que se afirme con orgullo que no se ha utilizado IA en su producción, como en los créditos finales de la película de terror Heretic, de Hugh Grant.

Puede que la Academia haya escondido el problema bajo la alfombra, pero con la creciente influencia de la IA es poco probable que hayamos visto el último cambio de norma.