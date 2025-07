Terror del bueno en HBO Max: todas las películas que deberías ver este verano si no quieres dormir tranquilo

HBO Max ha decidido que este verano no te relajes ni con el ventilador encendido. A lo largo de las últimas semanas, su catálogo se ha reforzado con un aluvión de películas de terror que mezclan clásicos modernos, estrenos de cine y sagas que ya son historia viva del género. ¿La gran noticia? Todo el Universo Warren —sí, con Annabelle, La Monja, y la trilogía central de Expediente Warren— ha aterrizado en bloque.

Pero eso es solo el principio: también puedes ver películas tan potentes como La Trampa (la nueva de Shyamalan), La Primera Profecía, Scream o Un Lugar Tranquilo, además de títulos menos conocidos pero muy recomendables, como La Acompañante o Los Pecadores. Y si te quedan fuerzas, aún puedes enfrentarte a La Autopsia de Jane Doe, El Resplandor o la saga moderna de Posesión Infernal.

No digas que no te hemos avisado. El miedo ya no está en la oscuridad... está en el catálogo de HBO Max.

Cuando HBO Max anunció que estrenaría todas las películas del Universo Warren en su plataforma, los fans del terror clásico-moderno aplaudieron como si les acabaran de exorcizar el Wi-Fi. La trilogía de Expediente Warren —que arranca con la peli que da título a la trilogía, sigue con El Caso Enfield y culmina con Obligado por el Demonio— ya era un referente indiscutible del nuevo cine de casas encantadas, posesiones, crucifijos invertidos y matrimonios cazafantasmas. Y sí, también han llegado La Monja (y su secuela), toda la saga de Annabelle, y hasta los spin-offs menores que amplían esta mitología como si estuviéramos ante un MCU demoníaco.

A todo esto se suma la inquietante La Autopsia de Jane Doe, una de esas películas que parecen una cosa —forense, procedural, casi científica— y acaban convirtiéndose en un festival de mal rollo. También tenemos Posesión Infernal: El Despertar, la más reciente entrega del universo Evil Dead, con una ambientación urbana que no resta ni una gota de sangre al cóctel. Si prefieres empezar por el reboot de 2013 dirigido por Fede Álvarez, también lo tienes en la misma plataforma. ¿Que te apetece algo con menos vísceras y más drama contenido? Pues Los Pecadores puede sorprenderte: una historia sobre adolescentes, religión, blues y vampiros, con un estilo más elegante y costumbrista.

Pero no todo es demonología de manual. HBO Max también ha metido en su saco películas con otro tipo de enfoque: terror psicológico, thrillers atmosféricos y esas historias que funcionan más por lo que no enseñan que por lo que sí. Ahí tenemos, por ejemplo, La Acompañante (The Companion), una modesta pero eficaz película protagonizada por Jack Quaid (Hughie en The Boys) y Sophie Thatcher. Nada de grandes monstruos: aquí el enemigo es un maniquí que parece tener más emociones que tu ex con 3 gin-tonics. Estilo minimalista, tensión bien medida y ese punto entre lo absurdo y lo inquietante que te hace mirar dos veces al perchero cuando apagas la luz.

A los estrenos de cine más recientes también les han hecho hueco. La Trampa, lo nuevo de M. Night Shyamalan, se desmarca un poco de su estilo habitual y nos lleva a un festival de música donde todo es lo que parece… hasta que deja de serlo. No diremos más, pero si te gustó El Bosque o Llaman a la Puerta, aquí hay más sorpresas. También tenemos La Primera Profecía, precuela del clásico setentero que retoma el tono del original y nos recuerda que el terror religioso siempre encuentra formas nuevas de inquietar. ¿Y qué decir de Un Lugar Tranquilo? Si no la has visto todavía, estás a tiempo de descubrir por qué el silencio absoluto puede convertirse en la peor tortura imaginable.

Y sí, también tenemos slasher clásico del bueno. Scream es un clásico imprescindible del cine de terror que reinventó el género en los 90 con su mezcla perfecta de sustos y humor negro. Dirigida por Wes Craven, la película juega con los clichés del slasher mientras mantiene una tensión brutal que te tiene al borde del asiento. Su icónico villano Ghostface y el misterio de quién está detrás de la máscara la convierten en una experiencia tan aterradora como adictiva. Si buscas un terror con estilo y personalidad, esta es una parada obligatoria en HBO Max este verano.

(Image credit: Paramount Pictures)

Con este arsenal, HBO Max se ha colocado como una de las plataformas con mejor catálogo de terror en España este verano. Desde lo clásico hasta lo moderno, pasando por joyas independientes y estrenos recientes, hay para todos los gustos y niveles de aguante. Así que ya sabes: baja la persiana, enciende el aire acondicionado, sube el volumen, y dale al play. El miedo no se va de vacaciones, y este año ha pillado alojamiento en HBO.