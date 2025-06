One Piece temporada 2: todo lo que sabemos hasta ahora del regreso de la exitosa serie de Netflix

One Piece temporada 2: información clave - Anunciada en septiembre de 2023

- Nuevo showrunner revelado

- Rodaje finalizado en febrero

- Fecha de estreno potencialmente filtrada por una de las estrellas de la serie

- No se ha revelado ningún tráiler ni sinopsis oficial de la trama

- El rodaje comenzó en julio

- Se espera el regreso de miembros clave del reparto

- Se han relevado muchos miembros del reparto. La última revelación fue en el evento para fans Tudum

- Se presentarán los personajes favoritos de los fans

- La estrella principal desvela detalles de la trama

- El co-director Matt Owens abandona la serie tras la segunda temporada

- Mackenyu, actor de Zoro, revela el posible rodaje de la tercera temporada

Aunque la segunda temporada de One Piece aún no está lista para zarpar, se espera que llegue en algún momento de 2026. La serie de acción real de Netflix adapta el manga superventas de Eiichiro Oda en una aventura en alta mar llena de diversión de alto octanaje. Y le toca a uno de los mejores servicios de streaming dar a los espectadores su próxima ración de fruta del diablo.

Con el regreso de Monkey D. Luffy y su tripulación de Sombreros de Paja en el horizonte, hay mucho de lo que hablar, desde la creciente lista de reparto hasta la predicción de la fecha de estreno, pasando por rumores sobre la historia, noticias y mucho más. Es una de las mejores series de Netflix por una buena razón y mientras estamos ansiosos por su regreso, tenemos mucho que compartir.

One Piece temporada 2: fecha de estreno

Straw Hats, our course is set! Season 2 production has officially wrapped, and the Grand Line is fast approaching! 🌊 Destiny awaits, are you ready to answer the call? 🏴‍☠️ pic.twitter.com/wxebRjswejFebruary 4, 2025

Aunque la segunda temporada de One Piece aún no tiene fecha de estreno oficial, se ha confirmado que la fotografía principal finalizó el 4 de febrero, lo que significa que estamos un paso más cerca de la aventura en alta mar.

Netflix anunció oficialmente la segunda temporada de One Piece en septiembre de 2023, pero una semana antes de su renovación, el productor Marty Adelstein sugirió que la segunda temporada de One Piece estaba lista para empezar, pero que dos grandes obstáculos de Netflix bloqueaban su camino.

Está claro que esos problemas no han perjudicado a la segunda temporada. Teniendo en cuenta que la primera temporada de One Piece fue el rey de las series de televisión semanas después de su lanzamiento, era sólo cuestión de tiempo que Netflix encargara una segunda temporada.

Y, Netflix se refirió a la próxima aventura en alta mar de la temporada 2 de One Piece confirmando el 1 de julio que el rodaje había comenzado con un teaser tráiler con algunas imágenes entre bastidores del reparto principal rumbo a Ciudad del Cabo. ¡Está en marcha, Nakama!

Jeff Ward is pulling back the curtain to this circus! 🤡🎪 The clown prince himself is here to give you a sneak peek behind the scenes of One Piece Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/EnW5PF0srZSeptember 18, 2024

Como hemos podido saber, la tan esperada segunda temporada del manga más vendido de la historia, llegará a nosotros en algún momento de 2026. Te contamos más abajo quien nos lo ha desvelado, hay sorpresa.

One Piece temporada 2 tráiler: ¿hay uno?

ONE PIECE: Temporada 2 | Anuncio especial | Netflix - YouTube Watch On

Ciertamente, no tenemos un tráiler oficial de la temporada 2 de One Piece.

Lo que sí hemos podido ver recientemente son dos pequeños anuncios, uno antes del Tudum de Netflix, donde veíamos a la tripulación reunirse en el Going Merry para ver una “película” juntos. En este vídeo se mostraban unas pisadas que, tal y como sabe cualquier fan de One Piece, pertenecen a un futuro integrante de la banda de los Sombrero de Paja. Y efectivamente, en un segundo video presentado durante el Tudum ¡POR FIN! pudimos ver la versión live-action de Tony Tony Chopper en un vídeo que nos mostraron, en el que también no dieron una fecha más que abierta para el inicio de la segunda temporada de One piece: “2026”…

Puedes ver el primero de estos vídeos aquí encima, y el otro aquí debajo.

ONE PIECE: Temporada 2 | Primeras imágenes de Chopper | Netflix - YouTube Watch On

A continuación vienen un par de posibles mini spoilers en el caso que no hayas visto el anime o leído el manga de One Piece:

Una conjetura mía y de mi marido, después de leer rumores y posibles filtraciones, declaraciones de unos y otros actores de este live-action, es que el retraso del estreno de la temporada 2 se debe a que quieren acercarse lo máximo posible en el tiempo con la temporada 3.

Voy a explicar esto, la temporada 2 llega hasta la isla Drum y la temporada 3 se especula que es toda enteretita en Arabasta. Los acontecimientos en One Piece siempre están muy ligados, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 1 de la primera temporada a Zoro enfrentarse a Mr. 7, miembro de Baroque Works, organización de Crocodile, villano del arco de Arabasta. Con esto quiero decir que debido a que la temporada 2 se va a centrar en sentar las bases del arco de Arabasta, sería todo un puntazo que sin dilatarse en el tiempo pudiéramos ver la temporada 3.

También me respaldo para decir esto en distintos comentarios que se les han escapado a los actores (los intérpretes de Zoro y Garp) donde algunos decían que comenzaban con el rodaje de la temporada 3 y otro (Brashaad Mayweather, que interpreta a Patty en la serie) que la temporada 2 y 3 se ha rodado a la vez.

Al final todo son conjeturas, pero qué bueno sería.

One Piece teporada 2 reparto: confirmado y rumoreado

Esperamos deseando ver a Monkey D. Luffy junto al resto de la banda en la temporada 2 de One Piece (Image credit: Netflix)

A continuación, spoilers de la temporada 1 de One Piece.

Es de suponer que toda la tripulación del Sombrero de Paja regresará en la segunda temporada de One Piece:

Iñaki Godoy interpreta a Monkey D. Luffy

Emily Rudd interpreta a Nami

Mackenyu interpreta a Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibson interpreta a Usopp

Taz Skylar interpreta a Sanji

Monkey D. Garp (Vincent Regan), que sabemos que es el abuelo de Luffy y que entrenó a Luffy para convertirlo en marine, es probable que también regrese, al igual que Buggy el Payaso (Jeff Ward), que juró matar a Luffy, y la Capitana Alvida (Isorelýs Paulino).

En cuanto a las posibles incorporaciones, la querida actriz Jamie Lee Curtis, gran admiradora de One Piece, publicó en Instagram a finales de 2023 su candidatura para interpretar el papel de la doctora Kureha. Sin embargo, a partir de la revelación del reparto en agosto (de la que hablaremos más adelante), sabemos que ese papel ya no está en juego.

ONE PIECE NEWS. Joe Manganiello and Lera Abova will make up Baroque Works' most dangerous duo -- Mr. 0 and Miss All-Sunday! #GeekedWeek pic.twitter.com/EhoHwy8M5KSeptember 20, 2024

Pero todavía hay muchos otros papeles que interpretar en One Piece. En respuesta a la publicación de Curtis, el co-showrunner Matthew Owens escribió: "Espero hablar contigo pronto" antes de decir más tarde a Deadline: "En este momento estamos escribiendo para ella, realmente queremos que venga a jugar con nosotros". El vídeo de anuncio de la segunda temporada también parecía insinuar este posible reparto estelar, con Oda añadiendo: "A partir de ahora, me parece que los Sombrero de Paja necesitarán un gran médico... ya veremos". Cualquier fan sabe que el medico de la tripulación no es este personaje, quizás están jugando al despiste con los fans que solo han visto el live-action.

Aunque hay mucho nuevo reparto del que hablar, también es importante señalar que, tras la segunda temporada de One Piece, Owens dejará su puesto por motivos de salud mental.

En una publicación oficial de Instagram del 21 de marzo, escribió: "Los últimos 6 años trabajando en la serie de acción real One Piece han sido un viaje que me ha cambiado la vida. Un sueño hecho realidad. También ha sido MUCHO. Así que me retiro del Going Merry para tomarme un descanso y centrarme en mí y en mi salud mental".

Continúa dando las gracias al reparto y al equipo antes de añadir: "Por ahora voy a tomarme un respiro, hacer algo de terapia, intentar subir de rango en Marvel Rivals y volver renovado para las nuevas aventuras que me esperan". Así que, aunque se está tomando un descanso, parece que es muy posible que vuelva.

En lo que respecta a los nuevos miembros del reparto que se incorporarán a la segunda temporada de One Piece, Netflix ha ido anunciando nuevas incorporaciones a lo largo de los últimos meses. Aquí tienes un breve resumen de quiénes se unirán al equipo en la segunda temporada:

David Dastmalchian interpreta a Mr. 3

Jazzara Jaslyn interpreta a Miss Valentine

Camrus Johnson interpreta a Mr. 5

Daniel Lasker interpreta a Mr. 9

Clive Russell interpreta a Crocus

Werner Coetser interpreta a Dorry

Brendan Murray interpreta a Brogy

Callum Kerr interpreta a Smoker

Julia Rehwald interpreta a Tashigi

Rob Colletti interpreta a Wapol

Ty Keogh interpreta a Dalton

Katey Sagal interpreta a Dr. Kureha

Sendhil Ramamurthy interpreta a Nefertari Cobra

Charithra Chandran interpreta a Miss Wednesday

Joe Manganiello interpreta a Mr. O/Crocodile

Lera Abova interpreta a Miss All-Sunday/Nico Robin

Sophia Anne Caruso interpreta a Miss Goldenweek

Anton David Jeftha interpreta a K.M.

Mark Penwill interpreta a Chess

Rigo Sanchez interpreta a Dragon

Yonda Thomas interpreta a Igaram

James Hiroyuki Liao interpreta a Ipponmatsu

Las revelaciones sobre el reparto comenzaron el pasado mes de junio, con el anuncio de los cuatro primeros miembros (a través de X/Twitter) el 25 de junio. A esto le siguió otra publicación en X/Twitter en la que se revelaban otros tres miembros del reparto un día después, antes de que una última publicación en X/Twitter anunciara otras cuatro incorporaciones al reparto el 27 de junio.

En agosto de 2024 se revelaron otros tres miembros del reparto de la segunda temporada de One Piece, con esta publicación en X/Twitter que confirmaba a Katey Sagal (Futurama, Disenchantment) como la Dra. Kureha, otra publicación en X/Twitter para Sendhil Ramamurthy (Never Have I Ever) como Nefertari Cobra, y esta última publicación en X/Twitter para Charithra Chandran (Bridgerton) como Miss Wednesday.

Luego, durante la Geeked Week Live 2024, One Piece recibió algunas mejoras importantes en el reparto de la segunda temporada, añadiendo a Joe Manganiello como Mr. O/Crocodile y a Lera Abova como Miss All Sunday a la impresionante lista.

Además, aunque esperábamos que apareciera, dado que la trama de la segunda temporada se basa en la saga Arabasta (más información a continuación), también se anunció el debut de Tony Tony Chopper en una lectura entre bastidores durante la Geeked Week. A día de hoy, después del Tudum ya hemos podido ver a nuestro encantador "tanuki", al cual le pondrá voz en la versión original Mikaela Hoover. Además, Hoover también realizó la captura facial del personaje para darle vida a Chopper en la pantalla, según Netflix.

Por último, en enero, una publicación de X/Twitter reveló a Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek, Anton David Jeftha como K.M. y Mark Penwill como Chess. Otro mensaje en X/Twitter confirmó a Rigo Sánchez como Dragon, Yonda Thomas como Igaram y James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu.

One Piece temporada 2: trama esperada

Look what we found, Straw Hats 👀 pic.twitter.com/ElcvF9vWcpJuly 2, 2024

A continuación, los spoilers importantes de la primera temporada de One Piece. También se comentan posibles spoilers de la segunda temporada.

Actualmente, ya sabemos los arcos del manga que va a integrar la segunda temporada, y son, desde la salida de East Blue hasta la isla Drum.

Antes de que confirmaran eso, nos dieron pistas en una publicación en X, en la que se reveló el título del primer episodio: "El principio y el fin", que los más avispados ya relacionaron con un arco argumental del episodio 48 del manga original, llamado "La ciudad del principio y el fin. Llegada a Loguetown".

La incorporación al reparto de Callum Kerr para interpretar a Smoker, que es el principal antagonista del arco argumental de Loguetown, confirmó por dónde iban a ir los tiros en la temporada 2 de One Piece.

La primera temporada terminó con Luffy, dando la espalda a los marines antes de enfrentarse a Arlong (liberando a la gente de Nami en el proceso) y a su abuelo.

Sin embargo, cuando Garp cede y revela que había estado probando a Luffy todo este tiempo, parece que todo va bien en la tripulación del Sombrero de Paja. Con Nami uniéndose oficialmente a la tripulación, el grupo se une para dirigirse al Grand Line en busca del One Piece, con el que Luffy espera cumplir su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas.

Resulta que no todo va bien. Tras su humillación a manos de Luffy, el capitán Nezumi puso una recompensa de 30 millones de berries por la cabeza de nuestro protagonista, con lo aparecerán varios personajes que parecen empeñados en capturarlo, vivo o muerto, no van a rechazar un premio de tal magnitud. Es de esperar que esta persecución sea uno de los principales hilos argumentales de la segunda temporada de One Piece.

A post shared by One Piece (ワンピース) (@onepiecenetflix) A photo posted by on

Teniendo en cuenta que la primera temporada abarcó unos 90 capítulos de la extensa (y aparentemente interminable) serie de manga de Oda, creemos que para la segunda temporada habrá más de 8 episodios, que son los que tuvo la temporada 1, ya que abarca unos 120 capítulos de manga.

Esto significa que podremos ver a la tripulación aterrizar en una isla de gigantes, así como luchar contra una banda de cazarrecompensas que quiere dominar la nación de Arabasta. La llegada de Smoker, además, hará que aparezca en los arcos de Little Garden y Arabasta, así como en el arco de Loguetown que hemos mencionado anteriormente.

Hablando del arco de Arabasta, tal y como apunta IGN, se espera que la segunda temporada lo siga de cerca, en consonancia con el manga original de One Piece. El arco Arabasta es conocido por presentar a Baroque Works, un sindicato criminal empeñado en conquistar el Reino Arabasta, ¿y quién es un oficial de Baroque Works? Nada menos que el mismísimo Mr. 3.

Tampoco es la primera vez que oímos hablar de Baroque Works, ya que Zoro estuvo a punto de ser reclutado por la banda en el episodio piloto de la primera temporada. Además, durante la entrevista de Regan en la Comic-Con de Viena en noviembre de 2024, parece que confirmó la presencia del arco argumental de Arabasta en más de una temporada: "Y supongo que empezarán a rodar la tercera temporada muy pronto, y creo que están haciendo... creo que se llama el arco argumental de Arabasta. Creo que durará dos temporadas. Por lo que he visto de los diseños, dibujos, y cuando estuve allí se estaban rodando cosas muy divertidas".

Además de las nuevas incorporaciones al reparto, hay otros hilos argumentales que podrían tener lugar en la segunda temporada de One Piece. Aunque hemos especulado sobre el lugar que ocupará Smoker en la segunda temporada, también se le unirá su compañero de tripulación Tashigi, quien, a pesar de la rivalidad con Luffy, se alió con él durante el arco Arabasta.

También están Crocus, del arco de la Reverse Mountain, Dorry y Brogy, los dos capitanes de los Piratas Guerreros Gigantes, que se alían con los Sombrero de Paja durante los arcos de Little Garden y Egghead. Y, por último, Dalton y Wapol del arco de la Isla Drum: Dalton es un aliado, Wapol no. En cualquier caso, hay potencial para muchas alianzas y rivalidades. Además, en lo que respecta al reparto de la Dra. Kureha (Katey Sagal), el co-director Matt Owens dijo a Tudum: "Cuando la sala de guionistas de la segunda temporada se reunió, sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y que este personaje, la Dra. Kureha, iba a ser una parte importante de la temporada."

El futuro de One Piece en Netflix

Straw Hats, are you ready for your next adventure? 🏴‍☠️ Coming soon. #LEGOOnePiece pic.twitter.com/kBbGTTWDlTJanuary 23, 2025

Empecemos por lo obvio: dado el éxito de la primera temporada, es muy poco probable que la segunda temporada de One Piece sea el final de la adaptación de acción real. De hecho, ya se habla del rodaje de la tercera temporada. Según informa What's On Netflix, Mackenyu (Zoro) ha revelado en una entrevista con Crunchyroll que es muy posible que se estrene este mismo año: "Tenemos proyectos preparados para este año antes de rodar la temporada 3 de One Piece, pero no puedo contaros nada al respecto, así que no va a ser divertido para vosotros".

No sabemos si eso significa que el rodaje tendrá lugar este año. Pero sin duda sugiere que la temporada 3 está en las cartas, al menos, a pesar de que no hay confirmación oficial de Netflix, todavía. Además, el Gremio de Guionistas de América ha incluido la tercera temporada de One Piece y a su equipo en su página web, lo que no hace sino aumentar las especulaciones.

De hecho, con más de 1.000 capítulos (y contando) en la legendaria serie de manga de Oda, hay mucho más material que extraer.

Además, en conversación con What's On Netflix Vincent Regan, alias Vicealmirante Garp, dijo: "Supongo que empezarán a rodar la tercera temporada muy pronto". Así pues, parece que Regan y Mackenyu se han adelantado un poco en lo que respecta a la temporada 3 de One Piece. Si es que lo que dicen es cierto.

Y no es la primera vez que oímos hablar de la tercera temporada de One Piece. En junio de 2024, los rumores sobre la renovación de la serie se dispararon a raíz de una entrevista de ComicBook.com a Brashaad Mayweather, que interpreta a Patty en la serie.

Preguntado por una tercera temporada, Mayweather dijo: "Ellos [Netflix] están filmando dos temporadas, la segunda y la tercera, una detrás de la otra, empezando pronto". Desde que la entrevista circuló por Internet, Mayweather ha dicho que sólo estaba especulando sobre esa posibilidad. Netflix ha confirmado a What's On Netflix que las informaciones sobre la tercera temporada "no son exactas en este momento". En resumen: la tercera temporada de One Piece no ha sido aprobada en secreto, pero parece inevitable en este momento.

La buena noticia es que One Piece podría alargarse más de una década. En declaraciones a Deadline, Adelstein y Clements revelaron sus esperanzas para el futuro: "Tenemos esperanzas de 12 temporadas, hay mucho material".

Antes de la marcha de Owens, Clements añadió: "En este momento, el manga tiene más de 1.080 capítulos. Tenemos planes con Matt sobre cómo dividir varias temporadas, y creo que incluso si hiciéramos seis temporadas, probablemente sólo utilizaríamos la mitad de los capítulos del manga. Podría seguir y seguir y seguir".

Ya veremos cómo se las apañan con el envejecimiento de los actores cuando en el mundo de One Piece han pasado poco más de dos años.