One Piece T2: todo lo que sabemos del exitoso live action de Netflix

One Piece T2: Información clave - Anunciado en septiembre de 2023

- Se revela un nuevo showrunner

- Se informa que el rodaje ha terminado

- Fecha de lanzamiento potencialmente filtrada por una de las estrellas del programa

- No se revela ningún tráiler ni sinopsis oficial de la trama

- La fotografía principal comenzó en julio

- Se espera que regresen miembros clave del elenco

- Se hicieron múltiples revelaciones del nuevo elenco en junio, agosto, septiembre de 2024 y enero del año pasado

- Los personajes favoritos de los fanáticos se presentarán en la adaptación de acción en vivo

- La estrella principal adelanta detalles de la trama

- Es probable que haya temporadas futuras

Si bien la temporada 2 de One Piece aún no está lista para zarpar, se está acercando mucho. Puede que no tengamos una fecha de lanzamiento oficial para compartir, pero una pista enorme dejada por uno de los actores del programa potencialmente revela una ventana de lanzamiento. Además, se informa que el rodaje finalizó en diciembre de 2024. La serie de acción real de Netflix es muy esperada y depende de uno de los mejores servicios de transmisión regresar con más acción, aventuras y darles a los espectadores su próxima ración de frutas del diablo. El manga más vendido de Eiichiro Oda ayuda a los fanáticos a navegar por la trama en alta mar, pero hay mucha información que hemos recopilado de los rincones más remotos de Internet para revelar todo sobre qué esperar de la temporada 2 de One Piece .

Mientras esperamos el regreso de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja, hay una impresionante lista de actores que no deja de crecer. A continuación, tenemos todo lo que necesitas saber, incluida la predicción de la fecha de lanzamiento, todos los anuncios del elenco, rumores de la historia y más sobre la temporada 2 de One Piece . Es uno de los mejores programas de Netflix y hay mucho más para disfrutar en el servicio de transmisión mientras esperas el regreso de One Piece . Por ahora, exploremos lo que la temporada 2 tiene reservado.

One Piece T2 predicción sobre fecha de estreno

It’s happening, Nakama! 🏴‍☠️ Our Straw Hats have reunited to begin filming their epic ONE PIECE Season 2 adventure! Our journey begins from the deck of the Going Merry with Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson and Taz Skylar! ⛵ 🌊 pic.twitter.com/V956ezFkAqJuly 1, 2024

Si bien la temporada 2 de One Piece aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, una de las estrellas del programa podría haber filtrado una ventana de lanzamiento. Según What's On Netflix, Vincent Regan, quien interpreta a Monkey D. Garp, dejó caer una gran pista que sugiere que la temporada 2 aparentemente terminará de filmarse en diciembre de 2024, antes de debutar alrededor de Navidad de 2025. Y, gracias a Collider, se informa que están justo a tiempo, ya que el rodaje terminó en diciembre pasado.

Netflix anunció oficialmente la temporada 2 de One Piece en septiembre de 2023 , pero una semana antes de su renovación, el productor Marty Adelstein sugirió que la temporada 2 de One Piece estaba lista para salir, pero dos grandes obstáculos de Netflix bloquearon su camino. Claramente, esos problemas no han demostrado ser perjudiciales para la causa de su segunda temporada. Teniendo en cuenta que la temporada 1 de One Piece fue la reina de los programas de televisión en alta mar semanas después de su lanzamiento, era solo cuestión de tiempo antes de que Netflix encargara una segunda temporada.

Y Netflix adelantó la próxima aventura en alta mar de la segunda temporada de One Piece al confirmar el 1 de julio que el rodaje estaba oficialmente en marcha. Al compartir la noticia en X (antes Twitter), el servicio de streaming reveló un avance con algunas imágenes detrás de escena del elenco principal dirigiéndose a Ciudad del Cabo. ¡Está sucediendo, Nakama!

Jeff Ward is pulling back the curtain to this circus! 🤡🎪 The clown prince himself is here to give you a sneak peek behind the scenes of One Piece Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/EnW5PF0srZSeptember 18, 2024

Si echamos un vistazo a cuánto tiempo tardó la primera temporada de One Piece en pasar del rodaje a Netflix, el reparto y el equipo rodaron durante seis meses y terminaron en agosto de 2022. Luego pasó un año entero antes de que los espectadores pudieran verla en streaming en agosto de 2023. Si mezclamos esa información con lo que el actor de Buggy the Clown, Jeff Ward, parece insinuar en la publicación de X/Twitter anterior, una fecha de 2025 parece más probable que 2026. Para nuestra predicción de la fecha de estreno de la temporada 2, con el rodaje aparentemente terminado, diríamos que la temporada 2 de One Piece llegará a finales de 2025.

One Piece T2 elenco: confirmado y rumores

Se espera que Monkey D. Luffy (centro) y su alegre tripulación regresen en la temporada 2. (Image credit: Netflix)

A continuación se muestran spoilers completos de la temporada 1 de One Piece.

Es justo asumir que veremos a toda la tripulación de los Sombrero de Paja de regreso para la temporada 2 de One Piece:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Es probable que Monkey D. Garp (Vincent Regan), quien resultó ser el abuelo de Luffy y estaba probando a Luffy para ver si estaba dedicado a su sueño, también regrese, al igual que Buggy el Payaso (Jeff Ward), quien juró matar a Luffy, y su rival, el Capitán Alvida (Isorelýs Paulino).

En cuanto a los posibles recién llegados, la querida actriz Jamie Lee Curtis, una gran fanática de One Piece , recurrió a Instagram a fines de 2023 para lanzarse al ruedo para interpretar el papel de la Doctora Kureha, quien se une a la pandilla pirata como su médico oficial (una necesidad, dada la gran cantidad de escaramuzas violentas en las que se ven envueltos). Sin embargo, a partir de una revelación del elenco en agosto (que se analiza a continuación), sabemos que ese papel ya no está disponible.

ONE PIECE NEWS. Joe Manganiello and Lera Abova will make up Baroque Works' most dangerous duo -- Mr. 0 and Miss All-Sunday! #GeekedWeek pic.twitter.com/EhoHwy8M5KSeptember 20, 2024

Pero todavía quedan muchos otros papeles por interpretar en One Piece . En respuesta a la publicación de Curtis, el ex showrunner Matthew Owens escribió: "Espero hablar contigo pronto", antes de decirle más tarde a Deadline: "En este momento estamos escribiendo para ella; realmente queremos que venga y juegue con nosotros". El video del anuncio de la temporada 2 también pareció adelantar esta posible incorporación de estrellas, y Oda agregó: "De ahora en adelante, me parece que los Sombrero de Paja necesitarán un gran médico... ya veremos".

En lo que respecta a los nuevos miembros del elenco que se unirán a la temporada 2 de One Piece , Netflix hizo una emocionante revelación a fines de junio con una lista de actores y a quiénes interpretarán en los próximos episodios. En X/Twitter, se anunciaron los primeros cuatro recién llegados el 25 de junio, seguido de otra publicación de X/Twitter que reveló a tres miembros más del elenco un día después, antes de que un lanzamiento final en X/Twitter anunciara otras cuatro incorporaciones al elenco el 27 de junio.

A fines de agosto se revelaron tres partes más del elenco de la segunda temporada de One Piece: esta publicación de X/Twitter confirmó a Katey Sagal ( Futurama, (Des)encanto ) como la Dra. Kureha, otra publicación de X/Twitter confirmó a Sendhil Ramamurthy ( Never Have I Ever) como Nefertari Cobra, y otra última publicación de X/Twitter confirmó a Charithra Chandran ( Bridgerton) como Miss Wednesday.

Y hay más. Durante la Geeked Week Live 2024 a mediados de septiembre, One Piece recibió algunas mejoras importantes en el elenco de la temporada 2, agregando a Joe Manganiello como Mr. O/Crocodile y Lera Abova como Miss All Sunday a la impresionante lista.

Además, aunque esperábamos que apareciera, basándonos en que la trama de la temporada 2 está basada en la saga Arabasta (lee más abajo), el debut de Tony Tony Chopper también se adelantó en una lectura detrás de escena/de mesa durante Geeked Week Live, pero todavía no se ha anunciado ningún actor de doblaje. Puedes ver su característico sombrero rojo y astas de reno en esta publicación de X/Twitter .

Finalmente, en enero, se hicieron aún más incorporaciones al elenco de la segunda temporada con esta publicación de X/Twitter que reveló a Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek, Anton David Jeftha como KM y Mark Penwill como Chess. Y otra publicación de X/Twitter que confirmó a Rigo Sanchez como Dragon, Yonda Thomas como Igaram y James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu.

Los anuncios del nuevo elenco de One Piece son los siguientes:

David Dastmalchian como el Sr. 3

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Camrus Johnson como el Sr. 5

Daniel Lasker como el Sr. 9

Clive Russell como Crocus

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

Callum Kerr como fumador

Julia Rehwald como Tashigi

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como Dalton

Katey Sagal como la Dra. Kureha

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Charithra Chandran como Miss Miércoles

Joe Manganiello como el Sr. O/Cocodrilo

Lera Abova como Miss All Sunday

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Anton David Jeftha como KM

Mark Penwill como Ajedrez

Rigo Sánchez como Dragón

Yonda Thomas como Igaram

James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu

One Piece T2 Especulación sobre la historia

Look what we found, Straw Hats 👀 pic.twitter.com/ElcvF9vWcpJuly 2, 2024

A continuación se incluyen importantes spoilers de la temporada 1 de One Piece. También se comentan posibles spoilers de la temporada 2.

La sinopsis de la trama de la segunda temporada aún no se ha revelado, pero tenemos una idea más clara de lo que implicará, gracias a las nuevas incorporaciones al reparto, la serie manga y la adaptación al anime de One Piece . También nos han adelantado una publicación en X (vista arriba) que revela el título del primer episodio, "El principio y el fin", que insinúa un posible arco argumental del episodio 48 del manga original, "La ciudad del principio y el fin - Llegada a Loguetown". La nueva incorporación al reparto, Smoker (Callum Kerr), es considerado el principal antagonista del arco de Loguetown, por lo que esto podría dar una pista de hacia dónde se dirige la historia de One Piece a continuación.

La temporada 1 concluyó con Luffy, con sus extremidades elásticas, dándole la espalda a los marines antes de tener un poderoso enfrentamiento con Arlong (liberando a la gente de Nami en el proceso) y su abuelo. Sin embargo, cuando Garp cede y revela que había estado poniendo a prueba a Luffy todo este tiempo, parece que todo está bien en la tierra de los Sombrero de Paja. Con Nami uniéndose oficialmente a la tripulación de los Sombrero de Paja, el grupo se une para dirigirse a Grand Line para encontrar el One Piece titular, que Luffy espera que cumpla su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas.

Pero no todo va bien. Tras la humillación que sufrió a manos de Luffy, el capitán Nezumi puso una recompensa de 30 millones de bayas por la cabeza de nuestro protagonista, y varios de los personajes de pesadilla que parecen decididos a capturarlo, vivo o muerto, no van a rechazar un premio de esa magnitud. Es de esperar que esta cacería humana sea un hilo argumental principal en la segunda temporada de One Piece .

A post shared by One Piece (ワンピース) (@onepiecenetflix) A photo posted by on

Teniendo en cuenta que la temporada 1 cubrió alrededor de 90 capítulos de la extensa (y aparentemente interminable) serie de manga de Oda, es probable que haya una amplitud similar en la continuación. Esto significa que podríamos ver a la tripulación aterrizar en una isla de gigantes, así como la lucha contra una banda de cazarrecompensas que quieren dominar la nación de Arabasta. La llegada de Smoker también lo verá aparecer en los arcos de Little Garden y Arabasta, así como en el arco de Loguetown que mencionamos anteriormente.

Hablando del arco de Arabasta, como insinuó IGN, se espera que la temporada 2 de One Piece lo siga de cerca, en consonancia con el manga original de One Piece . El arco de Arabasta es conocido por presentar a Baroque Works, un sindicato criminal empeñado en conquistar el Reino de Arabasta, y ¿quién es un oficial de Baroque Works? Nadie menos que el propio Mr. 3. Tampoco es la primera vez que escuchamos sobre Baroque Works, con Zoro casi siendo reclutado por la pandilla sospechosa en el episodio piloto de la temporada 1. Además, durante la entrevista de Regan en la Comic-Con de Viena en noviembre de 2024, aparentemente confirmó la presencia del arco de Arabasta, en más de una temporada: "Y supongo que comenzarán a filmar la temporada 3 muy pronto, y creo que lo están haciendo... Creo que se llama el arco argumental de Arabasta. Creo que tomará dos temporadas. Lo que he visto de los diseños, los dibujos y cuando estuve allí, había algunas cosas realmente divertidas que se estaban filmando allí en este momento".

De las nuevas incorporaciones al reparto, hay otros hilos argumentales que podrían ocurrir en la segunda temporada de One Piece . Aunque hemos especulado sobre el lugar de Smoker en la segunda temporada, también se le unirá su compañero de tripulación Tashigi, quien, a pesar de la rivalidad con Luffy, se alía con él durante el arco de Arabasta. También está Crocus del arco de Reverse Mountain, Dorry y Brogy, los dos capitanes de los Piratas Guerreros Gigantes, que se alían con los Sombrero de Paja durante los arcos de Little Garden y Egghead. Y, por último, Dalton y Wapol del arco de Drum Island: Dalton es un aliado, Wapol no. De cualquier manera, hay potencial para muchos equipos y rivalidades en juego.

One Piece T2 tráiler: ¿ya hay alguno?

These ONE PIECE bloopers with all your favorite Straw Hats will have you laughing your heart out. #GeekedWeek pic.twitter.com/OZ0HvTc9OKNovember 11, 2023

Aún no hay tráiler de la segunda temporada de One Piece . En cuanto eso cambie, te lo haremos saber.

El futuro de One Piece en Netflix

Esperemos haya muchas más temporadas de One Piece en Netflix (Image credit: Netflix)

Empecemos por lo obvio: dado el nivel de éxito que tuvo la primera temporada, es muy poco probable que la segunda temporada de One Piece sea el final de la adaptación en imagen real. De hecho, con más de 1000 capítulos (y contando) en la legendaria serie de manga de Oda, hay mucho más material de referencia para extraer.

Además, en el mismo artículo de What's On Netflix que mencionamos anteriormente, Regan dijo: "Supongo que comenzarán a filmar la temporada 3 muy pronto". Una gran noticia considerando que Netflix aún no ha anunciado una tercera temporada. Entonces, parece que Regan se adelantó un poco en lo que respecta a la temporada 3 de One Piece. Si es cierto, claro.

La buena noticia es que podríamos ver a One Piece extenderse por más de una década. En declaraciones a Deadline , Adelstein y Clements revelaron sus esperanzas para el futuro, y Adelstein dijo: "Tenemos esperanzas de 12 temporadas, hay mucho material". Hablando antes de la partida de Owens, Clements agregó: "Tenemos más de 1.080 capítulos en este punto en el manga. Tenemos planes con Matt sobre cómo dividiríamos varias temporadas, y creo que incluso si hiciéramos seis temporadas, probablemente solo usaríamos la mitad de los capítulos del manga. Realmente podría continuar y continuar y continuar".

En junio, los rumores se dispararon con especulaciones sobre una renovación de la tercera temporada, que surgieron a partir de una entrevista de ComicBook.com con Brashaad Mayweather, quien interpreta a Patty en el programa. Cuando se le preguntó sobre una tercera temporada, Mayweather dijo: "Ellos [Netflix] están filmando dos temporadas, la segunda y la tercera, consecutivas, comenzando pronto". Sin embargo, desde que circuló la entrevista en línea, Mayweather dijo que solo estaba especulando sobre esa posibilidad. Netflix confirmó que los informes sobre la temporada 3 "no eran precisos en este momento", y What's On Netflix también. En resumen: la temporada 3 de One Piece no ha recibido luz verde en secreto, pero parece inevitable en este momento.