Les pregunté a dos actores de voz de anime de Crunchyroll cuáles eran los secretos detrás de cámaras de un “día en la vida” de grabación, y un detalle me sorprendió muchísimo

Voy a decirlo sin rodeos: el anime es tremendamente adictivo. Y no lo digo en sentido negativo: desde el momento en que el primer episodio de una nueva serie me atrapa por completo, quiero ver todo lo que pueda.

En general, el anime ha dado con una fórmula ganadora que combina la narrativa clásica y arquetípica con acción de vanguardia y una estética visual impresionante, y es por eso que franquicias como One Piece, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling y Demon Slayer siguen teniendo tanto éxito.

Gracias a Crunchyroll, también podemos disfrutar de una impresionante variedad de títulos menos conocidos. "Reborn as a Vending Machine", "I Now Wander the Dungeon", "That Time I Got Reincarnated As A Slime" y, más recientemente, "BLACK TORCH" son solo algunos de los títulos imperdibles (y con esos nombres, ¿cómo podrías pasarlos por alto?).

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Sin embargo, el detalle que más me ha intrigado es cómo es un día típico de grabación para uno de los muchos actores de voz de la industria. Más aún porque cada serie contará con dos elencos distintos: el elenco original japonés y el elenco de doblaje en inglés.

Por suerte, les pedí a AJ Beckles (Jiro) y a Ryan Colt Levy (Ryosuke Shiba) de BLACK TORCH que me ayudaran a completar las piezas que faltaban del rompecabezas. Como parte del elenco de doblaje en inglés, podría decirse que ya van un paso atrás en la creación de la serie, pero un detalle de su día a día aún me sorprendió mucho.

"Estás aprendiendo a medida que sucede"

BLACK TORCH | Official Trailer | Crunchyroll - YouTube Watch On

“Depende de un episodio a otro”, comienza Levy. “La cantidad de escenas o momentos en los que puede aparecer tu personaje puede variar día con día. Por lo general, me aseguro de haber tomado suficiente cafeína y estar bien hidratado, además de tener la voz un poco ronca. A veces estas sesiones son temprano por la mañana, así que me despierto unas horas antes para preparar la voz.

“Hay algo muy interesante en la presencia de Shiba que nunca quise que sonara cansado. Quiero que suene como si estuviera tranquilo... así que hay una línea muy delgada entre ambas cosas”.

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Todo esto es un consejo completamente lógico y razonable, pero lo que más me sorprende es la revelación de Brackles de que los actores no reciben los guiones sino hasta el momento en que entran al estudio de grabación.

“Llegas al estudio, saludas a todos, entras a la cabina y estás listo para trabajar”, agrega. “Recibimos los guiones ese mismo día y vas descubriendo lo que sucede en el episodio conforme avanzas. Hay un intercambio constante entre tú y el director. Como dijo Ryan, debes asegurarte de estar hidratado y de que tu boca no haga demasiados sonidos de chasquidos o golpeteos. No uses una chamarra de piel porque hace demasiado ruido.

“Hay que ser profesional en ese sentido, pero gran parte de esto simplemente consiste en hacer realmente el trabajo dentro de la cabina”.

Si pensamos en los proyectos de Disney y Pixar como punto de comparación, normalmente se necesita al menos algún tipo de guion para conseguir la aprobación del proyecto o para lograr que el talento —especialmente cuando se trata de actores de alto perfil— acepte participar.

Las series de anime suelen contar con el respaldo del manga original para conseguir ambas cosas, pero no solo los actores de voz suelen trabajar de manera diferente (como confirmó Brackles), sino que tampoco necesariamente se puede depender del manga.

Dado que los guiones se reciben tan tarde en el proceso, me gustaría pensar que los animadores y productores tienen mayor libertad creativa para jugar con el material original. Claro, queremos que el anime llegue a los mismos momentos importantes que vemos en el manga, pero todo lo que ocurre entre ellos seguramente está abierto a interpretación.

Quizá sea ingenuo pensar que así es como funcionan las cosas, pero todavía no puedo ocultar mi sorpresa al descubrir que el reparto de voces tiene que conseguir tanto con tan poca anticipación. Si algo demuestra esto, es lo buenos que son realmente.

BLACK TORCH ya está disponible en streaming a través de Crunchyroll, con nuevos episodios cada sábado a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET en Estados Unidos.

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