Crunchyroll llegará a los vehículos BMW y Mini, y le seguirán otras 40 marcas — y no veo la hora de ver anime en mi auto

Crunchyroll llegará a los vehículos BMW y Mini compatibles

Esto forma parte de una nueva alianza con Appning, una plataforma de distribución de aplicaciones para automóviles

Se espera que más de 40 marcas de autos se sumen a la iniciativa

El popular servicio de streaming de anime Crunchyroll llegará a una amplia gama de vehículos gracias a una nueva colaboración con Appning, una plataforma de distribución de aplicaciones de automatización.

Próximamente, los propietarios de vehículos compatibles de BMW y Mini en Estados Unidos, Reino Unido y Australia podrán acceder directamente a Crunchyroll desde el sistema de infoentretenimiento de sus autos, lo que ofrecerá a los suscriptores una nueva forma de ponerse al día con series exitosas como Frieren: Más allá del final del viaje, My Hero Academia, Haikyu!! y muchas más.

Como propietario de un Mini y suscriptor de Crunchyroll, no puedo esperar, y ya puedo imaginarme viendo la temporada más reciente de Oshi no Ko mientras espero estacionado en el autolavado.

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Sin embargo, los vehículos del Grupo BMW son apenas el comienzo, ya que se espera que la aplicación llegue gradualmente a más de 40 marcas automotrices. Mercedes-Benz, Volkswagen, Leapmotor y Lotus son algunas de las marcas que cuentan con vehículos compatibles con Appning.

Forvia, propietaria de Appning, estima que la plataforma alcanza más del 20 % de la cuota de mercado accesible, por lo que si recientemente compraste un auto nuevo, existe una buena posibilidad de que sea compatible.

Sobre el anuncio, el vicepresidente sénior de distribución global y desarrollo de negocios de Crunchyroll señaló:

“Los consumidores de hoy esperan tener acceso a su entretenimiento sin importar dónde se encuentren, incluso dentro de su vehículo.

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“Con la próxima llegada de Crunchyroll a socios automotrices de todo el mundo, la experiencia del anime será aún más accesible durante cada viaje. A través de esta colaboración con Appning, nos complace ofrecer otra forma de que esta apasionada comunidad global de fans disfrute de sus series de anime favoritas”.

Crunchyroll ya está disponible en una amplia variedad de plataformas. Puedes descargar la aplicación en tu teléfono iOS o Android, visitar el sitio web desde una laptop o PC, o acceder al servicio desde diversas consolas de videojuegos y dispositivos de Smart TV.

El servicio ofrece más de 1,000 títulos a nivel mundial y está enfocado exclusivamente en la animación japonesa, conocida como anime. Los precios comienzan en $9.99 dólares / £5.99 / AU$11.99 al mes para el nivel de suscripción más básico.

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