Sony sigue los pasos de Tubi con su nueva plataforma gratuita de transmisión en vivo "Live TV on PS5": estos son los 100 canales en vivo y las películas a la carta que ya puedes ver

Sony está lanzando un nuevo servicio gratuito con publicidad para las consolas PS5

Sus 100 canales en vivo abarcan una amplia variedad de contenidos, desde películas y televisión hasta noticias, deportes y mucho más

La televisión en vivo en PS5 ya está disponible para los usuarios de EE. UU., y pronto lo estará también en Canadá y otras regiones

Sony vuelve a incursionar en el terreno de los canales de streaming gratuitos con su nueva plataforma Live TV on PS5, siguiendo los pasos de servicios como Tubi, Google TV Freeplay y The Roku Channel.

El gigante de los videojuegos y el entretenimiento anunció ayer, 31 de agosto, Live TV on PS5, revelando que los propietarios de una PS5 en Estados Unidos ya pueden acceder a los 100 canales en vivo con publicidad y títulos bajo demanda que ofrece el servicio. Sony también planea expandir Live TV on PS5 a Canadá y otras regiones, además de llevar el servicio gratuito a los televisores Bravia a finales de este año.

Para ser una nueva plataforma de streaming gratuito, Sony ya está apostando fuerte por su oferta de entretenimiento. En cuanto a películas, Live TV on PS5 cuenta con una amplia selección de títulos de acción, terror, ciencia ficción y más, además de incluir populares producciones de anime de Crunchyroll.

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El servicio también cuenta con un amplio catálogo de series de televisión, entre las que se encuentran títulos como Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA y Fear Factor.

Además de películas y series, los usuarios también pueden acceder gratuitamente a contenido de actualidad y noticias, con programación de NBC News Now, Fox Weather y LiveNOW from FOX. Asimismo, hay canales como FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now y UFC, por lo que los aficionados al deporte tampoco quedan fuera de la experiencia.

Al igual que otras plataformas de nuestra selección de los mejores servicios de streaming, Sony mantendrá Live TV on PS5 actualizado con nueva programación, títulos y canales para ofrecer contenido nuevo y mantenerte al día. Esperemos que su catálogo no termine estancándose y quedando desactualizado, aunque no es como si Sony no supiera lo que está haciendo: la compañía ya ha incursionado anteriormente en el terreno de los canales FAST.

PlayStation Vue era un servicio de televisión en vivo que permitía ver contenido sin necesidad de un decodificador de cable, hasta que Sony decidió cerrarlo en 2020. Se puede decir que PlayStation Vue era un servicio muy apreciado, y numerosos propietarios de una PlayStation han recordado con nostalgia la plataforma en Reddit tras el anuncio de Live TV on PS5. Sin embargo, todavía está por verse si la nueva plataforma será realmente una incorporación bienvenida.

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La decisión de Sony de eliminar los juegos físicos y pasar a la propiedad digital sigue siendo objeto de un intenso escrutinio, sin mencionar el revuelo que se generó cuando Sony eliminó 500 películas que los usuarios habían pagado a raíz de un conflicto de licencias. Así que sigue existiendo la pregunta candente sobre la propiedad: si todo es digital, ¿los usuarios realmente son dueños de ello? También está la cuestión de qué tan diferente es el servicio de streaming FAST de Sony respecto a las plataformas existentes.

En la discusión de Reddit mencionada anteriormente, algunos usuarios señalaron que muchos de los canales FAST disponibles en Live TV en la PS5 son sorprendentemente similares a los que ya están disponibles en servicios como Tubi y Pluto TV; como dijo un usuario, "parecen los mismos canales que en [mi] Roku TV". De manera similar, otro comentarista escribió que la plataforma de streaming de Sony parece «una copia de Roku TV, donde solo muestran repeticiones y programas antiguos, o programas menos conocidos».

El denominador común con los mejores servicios gratuitos de streaming son los proveedores, como destaca otro usuario en el hilo, por lo que encontrar el mismo tipo de programación en estas plataformas no es nada inusual. Para los usuarios que utilizan sus consolas PS5 como su centro multimedia principal, es una sólida actualización gratuita y está ahí si quieres usarla. Al mismo tiempo, ya puedes descargar Tubi y Pluto TV en la PS5, así que la competencia es dura.

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