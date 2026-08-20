Amazon acaba de ofrecer a los usuarios una mejora muy valiosa: ahora Alexa+ es gratis en los dispositivos Fire TV, así como en los modelos de Hisense y Panasonic, y no es necesario tener Prime

Amazon ha hecho que Alexa+ sea de uso gratuito en los dispositivos Fire TV

Puedes pedirle que te recomiende películas y también integrarla con otros dispositivos inteligentes para el hogar

Lo mejor es que no necesitas una suscripción a Amazon Prime para aprovecharla al máximo

El acceso al asistente de voz con IA de Amazon, Alexa+, siempre ha requerido una suscripción a Prime; sin embargo, ahora la empresa lo está actualizando para que sea una herramienta de uso gratuito en los dispositivos Fire TV que cumplan con los requisitos.

La actualización ya está llegando a los propietarios de Fire TV en EE. UU., y los usuarios podrán usar Alexa+ en la pantalla grande sin costo adicional. Esto incluye los Fire TV Sticks de la generación actual, el Fire TV Cube y los televisores inteligentes Amazon Ember, así como televisores inteligentes de otras marcas con Alexa integrada, como Hisense y Panasonic.

Aunque por ahora la actualización se limita a los usuarios de EE. UU., Amazon informó que considerará expandirse a otras regiones con el tiempo, por lo que hay luz al final del túnel, al menos para los usuarios fuera de EE. UU. También es una gran noticia para quienes tienen un dispositivo Fire TV, pero no son miembros de Amazon Prime.

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Cuando Amazon lanzó Alexa+ en febrero de 2025, el gigante tecnológico incluyó el acceso a Alexa+ entre los beneficios de la membresía Prime sin costo adicional. Para quienes no cuentan con una membresía Prime, una suscripción independiente a Alexa+ cuesta 19,99 dólares al mes.

Tener un dispositivo Fire TV sin ser miembro de Prime es más que factible, ya que aún puedes ver contenidos de los mejores servicios de streaming siempre y cuando estés suscrito a cada uno de ellos por separado. La única plataforma a la que no podrás acceder es Prime Video, ya que esa es una de las ventajas de ser miembro de Amazon Prime.

Como era de esperarse, Alexa+ en los dispositivos Fire TV está ahí para que disfrutes más de tu experiencia de navegación y para acabar con tus dudas a la hora de elegir una película para el viernes por la noche o una nueva serie para ver de un tirón. No solo puedes buscar títulos, sino que Alexa+ también está diseñada para entender mejor las solicitudes y las preguntas de seguimiento.

(Image credit: Amazon)

Por ejemplo, si te gusta un actor en particular, puedes pedirle a Alexa+ que reúna una selección de sus películas. O, si quieres profundizar en un género específico, puedes pedirle algo como “recomiéndame un thriller con buenas calificaciones”. A partir de ahí, puedes acotar la búsqueda y pedirle una película estrenada recientemente o ser todavía más específico y solicitar una con una protagonista femenina.

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Además de sus funciones de entretenimiento, Alexa+ en Fire TV también ayuda a integrar tu ecosistema de hogar inteligente. Si tienes un Ring Video Doorbell, puedes mostrar la transmisión en vivo de la cámara en tu televisor con un simple comando de voz, y estas funciones también se extienden a otros dispositivos inteligentes para el hogar.

¿Quieres crear el ambiente adecuado en casa para una cena o una noche de películas? Puedes pedirle a Alexa+ en tu Fire TV que atenúe las luces de dispositivos compatibles. ¿Necesitas asegurar tu casa? También puedes pedirle a Alexa+ que cierre las puertas cuando esté vinculada con una cerradura inteligente, convirtiendo así tu Fire TV en el centro de tu configuración.

No todos los días Amazon ofrece una actualización sin algún costo de por medio, ya que el acceso a Alexa+ en dispositivos Echo todavía requiere una suscripción a Prime o una membresía independiente de Alexa+. Pero, bueno, no nos quejamos; si es gratis, es gratis. Dicho esto, es probable que Amazon esté ofreciendo a los usuarios una probadita de las capacidades mejoradas de Alexa con la esperanza de que los potenciales clientes terminen suscribiéndose a Prime.

Desde el lanzamiento de Alexa+, Amazon asegura que su popularidad entre los usuarios ha crecido de manera exponencial. “Los clientes de Alexa+ tienen casi el doble de conversaciones en Fire TV que con la Alexa original porque Alexa+ entiende lo que están preguntando y les ofrece respuestas útiles”, afirma Amazon.

Ante este crecimiento, tiene sentido que Amazon quiera colocar a Alexa+ en el centro de sus dispositivos para el hogar inteligente y permitir que la mayor cantidad posible de usuarios pruebe sus nuevas capacidades. Mantener Alexa+ detrás de un muro de pago limita su alcance entre quienes no cuentan con una membresía de Amazon Prime, por lo que ofrecer algún tipo de acceso gratuito parece una decisión bastante lógica.

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