Roku renueva su pantalla de inicio en México por primera vez en más de una década

¡Atención! Roku anunció una nueva pantalla de inicio en México, lo mejor de todo es que no solamente es "bonita", también es más dinámica, con una experiencia más inteligente y caminos más rápido para disfrutar de tu contenido favorito.

La nueva pantalla de inicio reduce la fricción y mantiene la simplicidad que caracteriza a Roku y ayuda a los espectadores a encontrar su siguiente show favorito con facilidad.

Esta es la actualización más importante de la pantalla de inicio de Roku en más de una década. Desarrollada a partir de años de conocimiento sobre los hábitos de los usuarios y de lo que han compartido sobre su experiencia de streaming. Esta actualización asegura que cada cambio esté basado en lo que los usuarios realmente hacen, necesitan y valoran. La nueva pantalla de inicio personalizada aborda los mayores retos del streaming, mientras ofrece una forma personalizada y enfocada en contenido para comenzar a ver.

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“En Roku queremos que encontrar qué ver sea una experiencia cada vez más fácil y relevante para cada persona. Esta nueva pantalla de inicio nos permite acercar el contenido a nuestros usuarios de una forma más personalizada, ayudándolos no solo a encontrar sus programas y aplicaciones favoritas, sino también a descubrir nuevas opciones que puedan disfrutar. Nos entusiasma llevar esta nueva forma de explorar el streaming a los usuarios de Roku en México”, señaló Luis Bahena, Country Manager de Roku en México.

La nueva pantalla de inicio de Roku permite a los usuarios ver los programas que quieren ver tan pronto como encienden su televisión, recomendando contenido basado en sus intereses y ayudándolos a empezar a ver más rápido. Con miles de millones de combinaciones posibles para la pantalla de inicio, los modelos de inteligencia de Roku eligen la mejor para cada espectador. Las nuevas funciones incluyen:

La mejor selección para ti: sección que ofrece una selección personalizada para cada usuario. Incluye recomendaciones basadas en sus intereses, contenido popular en Roku y algunas de las opciones de entretenimiento más relevantes del momento.

sección que ofrece una selección personalizada para cada usuario. Incluye recomendaciones basadas en sus intereses, contenido popular en Roku y algunas de las opciones de entretenimiento más relevantes del momento. Acceso Rápido: coloca las aplicaciones que cada usuario utiliza con mayor frecuencia en un lugar más visible, para acceder a ellas sin necesidad de desplazarse. La sección se adapta a los hábitos de cada persona y también permite agregar o eliminar aplicaciones manualmente.

coloca las aplicaciones que cada usuario utiliza con mayor frecuencia en un lugar más visible, para acceder a ellas sin necesidad de desplazarse. La sección se adapta a los hábitos de cada persona y también permite agregar o eliminar aplicaciones manualmente. Para ti: una fila personalizada, que se siente completamente personal, para cada usuario, con descubrimiento basado en los intereses de cada usuario, con nuevas recomendaciones para explorar más opciones de entretenimiento que sean relevantes y basadas en lo que más le gusta a cada usuario, así como lo que está en tendencia en Roku.

una fila personalizada, que se siente completamente personal, para cada usuario, con descubrimiento basado en los intereses de cada usuario, con nuevas recomendaciones para explorar más opciones de entretenimiento que sean relevantes y basadas en lo que más le gusta a cada usuario, así como lo que está en tendencia en Roku. Destinos: nuevos espacios que organizan y reúnen contenido por géneros y preferencias, como películas, comedia y deportes, facilitando su descubrimiento y acceso. En Deportes, por ejemplo, los usuarios pueden encontrar eventos deportivos destacados y las diferentes opciones disponibles para verlos, tanto gratuitas como de suscripción.

nuevos espacios que organizan y reúnen contenido por géneros y preferencias, como películas, comedia y deportes, facilitando su descubrimiento y acceso. En Deportes, por ejemplo, los usuarios pueden encontrar eventos deportivos destacados y las diferentes opciones disponibles para verlos, tanto gratuitas como de suscripción. Búsqueda: la función de búsqueda estará disponible dentro de los principales Destinos y adaptará las sugerencias y resultados al contenido que se está explorando.

la función de búsqueda estará disponible dentro de los principales Destinos y adaptará las sugerencias y resultados al contenido que se está explorando. Menú simplificado: el menú de la pantalla de inicio permanece oculto hasta que el usuario lo necesita, dejando más espacio para el contenido. Con un clic se puede acceder a Destinos, entradas, búsqueda, configuración y otras funciones.

el menú de la pantalla de inicio permanece oculto hasta que el usuario lo necesita, dejando más espacio para el contenido. Con un clic se puede acceder a Destinos, entradas, búsqueda, configuración y otras funciones. Accesos directos: funciones de uso cotidiano como Continuar viendo, Buscar, Mi Lista, Murales (Backdrops) y Temporizador de apagado están disponibles directamente desde la pantalla de inicio, para que los usuarios puedan acceder rápidamente a las herramientas que más utilizan.

La nueva pantalla de inicio utiliza la inteligencia de Roku para adaptar la experiencia a cada usuario y determinar qué contenido y accesos pueden ser más relevantes en cada momento. Así, la experiencia se convierte en un espacio de descubrimiento donde es posible encontrar algo nuevo para ver, continuar con un contenido ya iniciado o acceder rápidamente a las aplicaciones favoritas, sin tener que navegar entre diferentes servicios.

El despliegue de esta actualización ya comenzó en México y llegará a todas las televisiones con Roku integrado y reproductores de streaming Roku en las próximas semanas. La actualización se realizará automáticamente conforme esté disponible en cada dispositivo, para que los usuarios puedan comenzar a explorar las nuevas funciones una vez que las reciban.