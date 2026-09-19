7 películas y series nuevas para ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, HBO Max y otras plataformas

Ya hemos superado oficialmente la mitad de septiembre de 2026, y tu recompensa por ello es un fin de semana repleto de programas de televisión emocionantes.

De hecho, nuestro último resumen de streaming presenta una cosecha excepcional de series nuevas y que regresan en los mejores servicios de streaming del mundo. Eso es algo bueno, porque esta semana hay muy pocas películas nuevas disponibles para ver en casa.

Aun así, con las tan esperadas nuevas temporadas de las series originales de Apple TV y Paramount+, entre otras, para disfrutar, tendrás mucho de qué elegir sobre qué ver primero este fin de semana. Así que sigue leyendo para ver qué estará en la parte superior de tu lista de series por ver. — Tom Power, reportero senior de entretenimiento.

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MobLand temporada 2 (Paramount+)

MobLand | Season 2 Fire Trailer | Paramount+ - YouTube Watch On

Estén atentos, amigos: los Harrigan han regresado a la ciudad. La segunda temporada de *MobLand* es aún más caótica que la anterior, y eso la convierte en una serie absolutamente excepcional.

La rivalidad entre Conrad y Kevin se intensifica aún más, involucrando al nuevo “solucionador” Frankie en su lío, mientras que Kat, la archirrival de la familia, intenta tomar el control de Londres desde la distancia. Esto deja a Harry con la tarea de resolver aún más líos que antes, sobre todo teniendo en cuenta su inminente divorcio de Jan.

Si crees que lo entiendes, te equivocas: entre los Harrigan y nosotros, es como si un ciego guiara a otro ciego. Pero eso hace que sintonizar Paramount+ esta semana sea aún más enriquecedor, porque todos están dispuestos a arriesgarse. — Jasmine Valentine, reportera de entretenimiento

Slow Horses temporada 6 (Apple TV)

Slow Horses — Season 6 Official Trailer | Apple TV - YouTube Watch On

La última temporada de *Slow Horses* no llegó trotando, sino que galopó de regreso a la plataforma de streaming de Apple a principios de esta semana —y con razón—. En la sexta entrega de este exitoso thriller, agentes actuales y retirados de Slough House se ven acosados por adversarios misteriosos, lo que obliga a personajes como Jackson Lamb (interpretado por Gary Oldman), River Cartwright (interpretado por Jack Lowden) y —alerta de spoiler— a Sid Baker (interpretada por Olivia Cooke, quien regresa a la serie) a darse a la fuga.

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Con dos temporadas más ya en desarrollo, habrá aún más drama de espías y crímenes para disfrutar en algún momento de 2027. Sin embargo, aún está por verse si veremos regresar a todos nuestros personajes excéntricos y atormentados favoritos para ese capítulo. — TP

Neagley (Prime Video)

Neagley S1 - Official Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Si te encantó ver la temporada 4 de Reacher, pero te molestó muchísimo que Neagley, esa leal compañera, no apareciera en ella, tengo la solución perfecta para ti. Neagley, la serie que lleva su nombre, es el spin-off que has estado esperando, y es una continuación perfecta de la popular serie original de Amazon TV.

En el papel protagónico, ella trabaja como investigadora privada en Chicago y se entera de que una querida amiga de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso. Obviamente, Neagley está decidida a vengarse y llevar al asesino ante la justicia, y se adentra en un camino peligroso para descubrir un mal amenazante.

¿A quién te recuerda eso? Es fácil ver por qué Neagley se ha convertido en la favorita de los fans que es ahora… pero no creas que el propio Reacher está muy lejos de este spin-off de Prime Video. — JV

Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)

MONSTER: The Lizzie Borden Story | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

Otra entrega de la polémica serie antológica de Ryan Murphy para Netflix... ya estoy listo para verla. En esta ocasión, aborda la infame historia de Lizzie Borden, quien fue juzgada y absuelta por el asesinato de su padre y su madrastra en 1982.

El tráiler anterior muestra rápidamente cómo se popularizó la oscura canción infantil «Lizzie Borden tomó un hacha, le dio cuarenta golpes a su madre», o por qué Martin Prince la interpreta en el episodio «Cape Feare» de Los Simpson (no podía dejar de mencionarlo). Pero, atrapada en un hogar cruel de la época victoriana, hay más daño psicológico aquí de lo que parece a simple vista.

Protagonizada por Ella Beatty en el papel principal, esta es la primera vez que «Monster» se centra completamente en las mujeres. Y lo que es aún mejor, la incondicional de «American Horror Story», Sarah Paulson, también hace una aparición como la asesina en serie Aileen Wuornos. Quién lo diría. — JV

Youth (HBO Max)

Youth | Official Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

Sharon Horgan ha dado el salto a HBO Max con su más reciente proyecto de comedia, *Youth*, cuyos dos primeros episodios se estrenan este domingo (20 de septiembre).

En la serie, la escritora, actriz y productora irlandesa interpreta a Alex, una mujer de unos 50 años, divorciada, que lucha por adaptarse a su nueva vida tras el matrimonio. Si a eso le sumamos que tiene que hacer malabares entre su carrera, su familia y su búsqueda por volver a encontrar el amor, sin duda Alex tiene mucho entre manos.

Los proyectos televisivos de acción real más recientes de Horgan han tenido buena acogida tanto entre la crítica como entre el público en general, por lo que Warner Bros. espera que vuelva a hacer magia con esta nueva aventura. — TP

Best of the Best (Netflix)

Best of the Best | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

La trama del baile escolar de paso a la edad adulta ha necesitado urgentemente una renovación desde hace años, pero *Best of the Best* llega para salvar el día.

En ella, seguimos a dos mejores amigas desde la infancia que se unen al competitivo equipo de baile de fusión bollywoodiana de la UCLA, solo para descubrir que el camino hacia el campeonato de EE. UU. es más difícil de lo que imaginaban.

La protagonista, Maitreyi Ramakrishnan, es sin duda la chica del momento en el mundo del entretenimiento, lo que significa que vale la pena ver en streaming cualquier cosa en la que aparezca. Sinceramente, me da gusto tener una excusa para bailar mientras veo algo. — JV

Golden Axe (Paramount+)

Golden Axe | Official Trailer | Paramount+ - YouTube Watch On

Golden Axe, la primera de muchas franquicias de SEGA que se convertirán en películas o series de televisión en los próximos años, se presenta como un «divertidísimo homenaje al icónico videojuego de SEGA de 1989» y cuenta con un sólido elenco de voces que incluye a Matthew Rhys, reciente ganador de dos premios Emmy.

En esta serie animada, tres guerreros legendarios —Ax, Tyris y Gilius— se reúnen y se embarcan en una misión para derrotar al malvado gigante conocido como Death Adder. Desafortunadamente para el trío, su misión se ve obstaculizada por Hampton Squid, un aventurero sin experiencia que se autoinvita a la aventura.

Los 10 episodios ya están disponibles en Paramount+, así que quienes disfruten de ver series de un tirón o quieran revivir la nostalgia del clásico juego de arcade ya pueden hacerlo. — TP

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