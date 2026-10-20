Cyberpunk Edgerunners, temporada 2: Studio Trigger nos ofrece otra obra maestra de la animación

Cuando creas un éxito rotundo como la temporada 1 de "Cyberpunk Edgerunners", regresar para una segunda temporada nunca iba a ser fácil. El listón está tan alto que se necesita cibernética de primera categoría para dar ese salto; pero con la temporada 2 de "Edgerunners", Studio Trigger demuestra una vez más por qué se destaca como maestro de la animación de acción de alto octanaje, tan visualmente impresionante como visceral.

La historia en sí resultará familiar en cuanto a temática y escenario para los fans de la primera temporada de Edgerunners, pero la serie es más una antología que una continuación directa de lo anterior. Se hacen referencias a los eventos de la primera temporada —David es una leyenda reconocida de Night City para los personajes de la serie—, pero no esperes ver ninguna continuación sobre Lucy u otras historias.

En cambio, "Edgerunners" nos presenta un elenco completamente nuevo —centrado en el videógrafo en ciernes Roman, la renegada Talia, obsesionada con el cromo, King, sobreviviente de una ciberpsicosis, y D, un netrunner impulsado por la venganza— cuyas historias individuales se entrecruzan y divergen a medida que se desarrollan los acontecimientos de la temporada 2.

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(Image credit: Netflix / CDPR)

No te preocupes, es fácil seguir la trama y esta se desarrolla a un ritmo excelente, lo que te mantiene enganchado y, al mismo tiempo, garantiza que los personajes no queden en el olvido por más tiempo del que te gustaría.

Hasta cierto punto, *podrías* empezar por aquí, dada la desconexión con la Temporada 1, pero (1) te perderías una temporada fenomenal de televisión animada, y (2) aunque los personajes no regresan, sí lo hacen el mundo de Cyberpunk, Night City y sus facciones.

En términos más generales, la Temporada 2 se nutre de los mismos temas que su predecesora, y hay similitudes entre el nuevo elenco y el grupo de Maine. Hay ingenuidad y sueños de un mundo diferente al que existe, veteranos curtidos y rencores de larga data entre facciones, y una sensación inminente de tragedia inevitable que parece acabar alcanzando a todos en Night City.

El contexto de la temporada 1 te ayudará a apreciar mejor la temporada 2, aunque no sea necesariamente una lectura obligatoria (aunque sea obligatoria o no, te estarás privando de algo si te la saltas).

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(Image credit: Netflix / CDPR)

Mi intención es que este avance contenga pocos spoilers, así que voy a detenerme aquí antes de entrar en detalles más específicos de la trama y pasar a hablar de la animación.

En pocas palabras: es sublime.

Studio Trigger es muy conocido por su acción deslumbrante: ofrece escenas de violencia artísticamente hermosas, pero también escenas de pelea gráficamente sangrientas que dejan claro que nunca querrías estar del lado equivocado en un tiroteo.

Cada enfrentamiento de combate es único también; Studio Trigger encuentra formas de hacer que la acción se sienta constantemente fresca, en lugar de ser solo peleas y tiroteos repetitivos, gracias a secuencias cautivantes y destellos estéticos que hacen que cada ejecución sangrienta sea diferente a la anterior.

Esto quedó demostrado en la temporada 1, y esa misma maestría está presente en la temporada 2. Pero también me encantan los enfoques artísticos adoptados en los momentos más tranquilos de la serie. El efecto de película granulada de las grabaciones de Roman le da a los eventos tecnofuturistas una calidad vintage muy apropiada; los flashbacks traumáticos y borrosos de D se representan con colores y siluetas minimalistas y pixeladas.

(Image credit: Netflix / CDPR)

También hay «momentos de anime» divertidos. La reacción visual exagerada de Roman al enterarse de la existencia de una cámara de 35 mm poco común casi no encaja con la cruda realidad que lo rodea, pero ayuda a consolidar su actitud de asombro infantil —una actitud que aún no ha sido corrompida por la dura realidad de Night City.

En todos los casos, estas decisiones artísticas no contribuyen a un caos frenético, sino que resaltan momentos tanto dentro como fuera de la acción, brindan una visión más profunda de la psique de los personajes y dan vida al mundo de Cyberpunk Edgerunners en todo su esplendor tecnofuturista.

Si tienes una suscripción a Netflix y aún no has visto Cyberpunk Edgerunners, te estás haciendo un flaco favor: deja de leer y ve a verlo ya. La temporada 1 y ahora la temporada 2 son clases magistrales de excelencia en animación que sin duda deleitarán tanto a los fanáticos del anime como a quienes no lo son.

De hecho, vale la pena suscribirte a Netflix por un mes, si aún no lo has hecho, para verlas todas. Será el mejor maratón de tu vida.

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