Dragon Ball Super: Beerus regresa con animación y efectos visuales mejorados

¡La espera está a punto de terminar! Toei Animation y Crunchyroll anunciaron la fecha de estreno de la serie "Dragon Ball Super: Beerus.

La "nueva" serie retoma la llegada de Beerus, el Dios de la Destrucción, y su encuentro con Goku, pero contará con animación y efectos visuales mejorados y completamente nuevos. La producción corre a cargo de Toei Animation, el estudio detrás de la franquicia Dragon Ball, y se basa en la historia original, los diseños de personajes y la visión creativa de su creador, Akira Toriyama.

¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus?

Han pasado varios años desde la feroz batalla contra Majin Buu, y la Tierra finalmente ha recuperado un breve momento de paz. Al mismo tiempo, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo y profundo sueño.

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Incluso Kai y el Kai Supremo, conscientes del abrumador poder de Beerus para destruir planetas enteros, observan su despertar con gran temor. Mientras tanto, Beerus escucha rumores sobre un Saiyan que derrotó a Freezer y, de repente, aparece ante Goku.

Con la Tierra en la mira de Beerus, el ser más poderoso del universo, el planeta se encuentra en grave peligro. Así comienza una batalla cósmica entre el Dios de la Destrucción y Goku y sus aliados, un conflicto que sacudirá a todo el universo.

Fecha de estreno

Dragon Ball Super: Beerus se transmitirá con subtítulos en español y estará disponible en Crunchyroll en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Sudeste Asiático y Europa.

Créditos

Obra original, historia y diseño de personajes: Akira Toriyama

Composición, dirección y arreglos: Matsuto Seya

Diseño de personajes de animación y director general de animación: Tadayoshi Yamamuro

Edición: Eiichi Nishimura

Director de composición: Yōsuke Motoki

Música: Norihito Sumitomo

Compañía productora: Toei Animation

Elenco de voces

Son Goku: Masako Nozawa

Beerus: Kōichi Yamadera