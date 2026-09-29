Dragon Ball llega a LEGO por primera vez con Shenlong y Goku

¡Atención fans de Dragon Ball! Les tenemos noticias increíbles, pues Lego y Toei Animation hacen posible el primer set inspirado en el universo de la icónica franquicia Dragon Ball.

La colaboración comenzará este año con el lanzamiento del set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku (11390), y continuará en 2027 y más adelante con nuevos productos inspirados en la acción y aventura de la franquicia.

Shenlong y Goku llegan a LEGO

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

El primer producto de esta colaboración está compuesto por 1,764 piezas y permite recrear el momento en que Shenron emerge de las siete Esferas del Dragón, con el pequeño Goku sobre su Kintoun en el centro de la escena.

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El equipo de diseño de LEGO se inspiró en la serie original de Dragon Ball. Para desarrollar el set, estudió cuadros de animación y poses clásicas, además de experimentar con diferentes técnicas de construcción y soluciones estructurales para trasladar a las piezas de LEGO la característica silueta y escala de Shenron.

El resultado es una pieza pensada para exhibición que representa la forma alargada y serpenteante de Shenron, junto con sus escamas y detalles esculpidos.

Goku aparece sobre su Kintoun en el centro de la escena y la minifigura puede separarse y reposicionarse para crear diferentes momentos. De esta manera, los fans pueden representar distintas situaciones y destacar el vínculo entre Goku y Shenron.

La escena también incluye un homenaje a la franquicia en su base, formada por siete ladrillos 2x2 que representan las siete Esferas del Dragón, uno de los elementos centrales de la mitología de la serie.

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Para facilitar la construcción, el set es compatible con la aplicación LEGO Builder, que ofrece instrucciones digitales en 3D con funciones para acercar, girar y seguir el progreso durante el armado.

Una colaboración que continuará en 2027

Federico Begher, vicepresidente sénior de Producto, Marketing y Desarrollo de LEGO Group, señaló que esta colaboración busca celebrar los personajes e historias que han convertido a Dragon Ball en una franquicia duradera, además de ofrecer a los fans una nueva manera de experimentar y construir sus historias favoritas.

Por su parte, Masayuki Endo, presidente y CEO de Toei Animation Inc., destacó que esta colaboración permitirá llevar el mundo de Dragon Ball de Akira Toriyama a una nueva forma, comenzando con un lanzamiento inspirado en la serie original.

La colaboración entre LEGO Group y Toei Animation continuará en 2027, con ambas compañías explorando nuevamente la acción y aventura de Dragon Ball a través de elementos LEGO.

Precio y disponibilidad

El set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku (11390) estará disponible mediante acceso anticipado para LEGO Insiders a partir del 1 de noviembre de 2026, mientras que su lanzamiento para todos será el 4 de noviembre de 2026.

Su precio será de £129.99 GBP, €139.99 EUR o $179.99 USD. El set estará disponible a través de LEGO.com/DragonBall y en las tiendas LEGO.

Además, los miembros de LEGO Insiders podrán canjear 20 puntos de fidelidad por un póster digital exclusivo con el set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku.

Esta primera colaboración entre LEGO y Toei Animation marca el inicio de una nueva colección basada en Dragon Ball, con más productos previstos para 2027 y los años siguientes.