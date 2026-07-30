Las blind boxes Shokugan llegan a México con figuras de Zelda, Kirby y Tamagotchi

¡Esto es lo más kawaii que verás! Bandai Namco presentó en México su línea de productos kawaii, Shokugan, sí, así como lo lees, el fenómeno de las blind boxes que ha conquistado Asia llega a nuestro país.

Estas figuras de colección incluirán piezas únicas de Tamagotchi, Mocchiri Kororin Dogs, Tenori Friends, Zelda y Kirby. A partir del 30 de julio, se podrán encontrar en la Zona Geek de Liverpool en cinco sucursales de la Ciudad de México y del área metropolitana.

El concepto de Shokugan nació en Japón de la fusión de las palabras shokuhin (alimento) y gangu (juguete). Originalmente, se trataba de pequeños coleccionables que se distribuían en los supermercados asiáticos acompañados de un dulce. Con el tiempo, la minuciosa precisión en los detalles, la nostalgia y la variedad de sus series transformaron esta línea en un verdadero fenómeno de culto a nivel internacional.

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Para su debut en el mercado mexicano, Bandai apuesta por un modelo de alta rotación y accesibilidad, distribuyendo un inventario inicial de 7,104 piezas divididas en 98 líneas diferentes. Las figuras tendrán un costo estimado entre los $119 y los $229 pesos.

(Image credit: Bandai Namco)

Licencias icónicas para todas las generaciones

El catálogo de lanzamiento en México abarca algunas de las propiedades más queridas de la cultura pop y los videojuegos:

Tamagotchi (especial de aniversario): Con motivo de la conmemoración de sus 30 años en el mercado, se introducen variantes de llaveros y sets de imanes texturizados que apuestan fuertemente a la nostalgia de la generación millennial.

Con motivo de la conmemoración de sus 30 años en el mercado, se introducen variantes de llaveros y sets de imanes texturizados que apuestan fuertemente a la nostalgia de la generación millennial. Kirby y The Legend of Zelda: Figuras detalladas basadas en el universo de Kirby (con variaciones de color) y réplicas a escala de la legendaria colección de armas de la saga de Zelda, dirigidas a la comunidad gamer.

Figuras detalladas basadas en el universo de Kirby (con variaciones de color) y réplicas a escala de la legendaria colección de armas de la saga de Zelda, dirigidas a la comunidad gamer. Líneas de animales (Tenori Friends y Mocchiri Kororin Dogs): Colecciones enfocadas en figuras de aves, cachorros y animales en etapas tempranas que capturan a la perfección la esencia del tierno diseño de estilo japonés.

La distribución y venta física de la línea Shokugan se concentrará de forma exclusiva en cinco de las sucursales más importantes de Liverpool: Satélite, Polanco, Mitikah, Perisur y Coapa, donde los fans del anime, los videojuegos y la cultura kawaii podrán adquirir estas piezas de edición limitada hasta agotar existencias.