El compositor de Control Resonant se inspiró en la historia de Dylan como “héroe involuntario” y su relación “disfuncional” con Hedron para crear la banda sonora

Petri Alanko, compositor de "Control Resonant", le cuenta a TechRadar Gaming cómo abordó la estética musical del juego.

Afirma que las «voces humanas» y la relación "significativa" entre Dylan y Hedron le sirvieron de inspiración para su composición.

Alanko señala que el hecho de que Dylan fuera un "héroe involuntario" le proporcionó "mucho material para componer".

El compositor de Control Resonant, Petri Alanko, compartió cómo el nuevo escenario del juego y la relación entre el protagonista, Dylan, y la antagonista, Hedron, influyeron en la banda sonora.

«Por lo general, lo que mejor funciona es el entorno y la relación del personaje principal con él, ya sea de conexión o desconexión», explicó Alanko a TechRadar Gaming en una entrevista, cuando le preguntaron sobre su proceso creativo. «Es interesante, porque tampoco hay reglas de ningún tipo; de nuevo, es un caso clásico de “Oye, creo que ESO te haría pensar en esto…”».

«En realidad, es algo psicológico hasta cierto punto. Se trata de jugar primero con tu mente y, más adelante, con la del jugador».

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Alanko comentó que «voces humanas» fue un término que él y Remedy identificaron como parte de la estética musical central de Resonant, algo que «prácticamente aporta toda una dimensión». Además, la relación «significativa» entre Dylan y Hedron, una poderosa entidad Resonant, fue otro de los elementos que «impulsaron esta primera fase".

"La trayectoria del personaje principal [Dylan] y la relación de la antagonista principal [Hedron] con él forman, sin duda, una pareja muy conflictiva", explicó. "Uno podría decir que es disfuncional, pero eso aportó una capa muy humana al escenario original.

"A Dylan se le podría llamar “un héroe involuntario”, o incluso un “antihéroe”, y eso proporcionó mucho material narrativo. Su camino, de ser un ser vacío, sin alma y parcialmente carente de conciencia, a convertirse en alguien dispuesto a sacrificarse con tal de encontrar a su hermana, daría para una docena de historias por sí solo, por no mencionar que la relación entre ambos no ha sido precisamente pacífica".

El compositor añadió que términos como «áspero», «más grande que la vida», «desgarrador», «humano, pero inhumano» y «orgánico» estaban escritos en sus notas adhesivas desde el comienzo del desarrollo, como referencia para abordar musicalmente a Dylan.

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Por otro lado, para Hedron anotó conceptos como «extrañamente familiar, pero aterradora», «estridente», «estructurada y secuenciada», y «matemática y procedimental».

"Y cuando digo “procedimental”, me refiero a su apariencia", añadió Alanko. "Es casi como si Hedron se comunicara mediante formas circulares; de ahí el término".

Alanko también compartió con TechRadar Gaming su enfoque para la composición musical y el paisaje sonoro de todo el universo de Remedy, conocido como Remedy-verse. Según explicó, "siempre hay un mal absoluto acechando en el fondo" de estos juegos.

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