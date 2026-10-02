El compositor de Control Resonant se inspira en el arte conceptual y la sinestesia para crear su música

Petri Alanko, compositor de Control Resonant, dice que suele encontrar su inspiración al observar el "magnífico" arte conceptual de Remedy.

Revela que tiene sinestesia, lo que le permite «escuchar» música al mirar estas imágenes.

Alanko afirma que en Remedy existe una "cultura de transparencia", lo que ayuda a preparar al equipo para un nuevo proyecto.

El compositor de Control Resonant, Petri Alanko, reveló que tiene sinestesia, lo que le permite encontrar gran parte de su inspiración al observar el arte conceptual de Remedy.

En una entrevista con TechRadar Gaming, Alanko, quien también compuso la música del primer Control y de otros títulos de Remedy, compartió su proceso para crear la música que los fans escuchan en la secuela de Remedy.

“No lo creerías, pero muy a menudo todo comienza un poco como ese viejo meme de Los Simpson en el que alguien le grita a una nube, aunque en mi caso se trata más bien de quedarme mirando las nubes”, bromeó Alanko, y añadió que en realidad se trata de pensar e intentar encontrar un enfoque interesante.

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El compositor continuó hablando sobre la “cultura de transparencia” de Remedy y reveló que cada vez que el estudio crea un nuevo concepto para un juego, “tiene la costumbre de contárselo a toda la compañía” mediante una presentación muy bien ensayada, y la de Control Resonant no fue diferente.

“Eso, por cierto, es lo que separa a Remedy de muchos otros; la cantidad de detalles y el nivel de profundidad no tienen comparación”, afirmó Alanko. “Es algo muy único. Uno pensaría que ya tienen todo listo, aunque apenas estamos dando los primeros pasos”.

Al hablar sobre lo que ayuda a su mente de compositor a generar ideas, explicó que normalmente recurre al arte conceptual de Remedy, porque “cuenta una historia y, por lo general, es realmente, realmente hermoso”.

Alanko compartió que tiene sinestesia, un fenómeno neurológico que provoca una combinación de los sentidos, como saborear colores o sentir sonidos, y que, en su caso, le permite escuchar sonidos al mirar imágenes.

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“Esas imágenes tienen un ‘sonido’ en mi cabeza, y seguir esas fuentes intuitivas suele traerme algunas melodías, armonías… una sensación, en realidad”, explicó el compositor. “Para poder escuchar música también se necesita la historia conceptual de fondo, así como una presentación y las imágenes. Dependo mucho de eso. Además, como compositor, siempre he sido alguien externo y he sentido que simplemente observo todo desde la distancia, como un observador, si se quiere.

“Esa sensación, combinada con la capacidad de ‘escuchar’ imágenes —sinestesia, para ser exactos—, son mis herramientas principales cuando parto desde cero”.

Control Resonant ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC.

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