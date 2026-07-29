Entrevisté al diseñador de gameplay de Control Resonant para conocer cómo cambia el combate respecto al original y por qué promete una experiencia única durante sus 30 horas de juego

Hay pocos juegos tan esperados como *Control Resonant*, el próximo juego de rol de acción y aventura de Remedy Entertainment. Después de todo, hemos tenido que soportar una larga espera desde que *Control*, de 2019, nos introdujo en el mundo al estilo de David Lynch del Hiss, teñido de rojo, y de la Oficina Federal de Control.

La buena noticia es que la espera está a punto de terminar, ya que *Resonant* llega en menos de dos meses. Y la mejor noticia es que se ve increíble; tan increíble, de hecho, que le otorgamos uno de nuestros premios «Lo mejor del Summer Games Fest».

Entonces, ¿qué aportará la secuela para destacarse de manera notable respecto a su predecesor? Después de jugar recientemente una extensa demostración de dos horas de Control Resonant, tuve la oportunidad de hablar con el diseñador principal de jugabilidad, Sergey Mohov, y plantearle esa pregunta, entre otras.

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Como era de esperarse, el combate es el eje central de Resonant; en el Control original, había un gran énfasis en el combate en el papel de Jesse Faden, equipada con una confiable pistola que cambia de forma y con la misión de encontrar a su hermano, Dylan (quien ahora es el personaje principal en Resonant).

Se podían desbloquear varios tipos de munición que, en esencia, funcionaban como diferentes tipos de armas: escopeta, ametralladora automática, lanzagranadas, lo que se te ocurra. A eso se sumaban numerosos poderes, algunos de los cuales permitían a los jugadores levitar o lanzar objetos contra los enemigos.

En Resonant, Remedy busca reforzar aún más ese enfoque centrado en el combate, pero específicamente en el combate cuerpo a cuerpo, mediante el uso de un arma que cambia de forma, el Aberrant, y otras habilidades sobrenaturales, lo que da como resultado un combate que me recordó a los mejores juegos de hack-and-slash, como Devil May Cry 5 de Capcom.