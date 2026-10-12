Opera ofrece a los usuarios de Android 3 GB de datos de eSIM para viajes de forma gratuita — Lo probé y no podría ser más fácil de configurar

Las eSIM ofrecen mucha comodidad y flexibilidad, y es por eso que los fabricantes de teléfonos y los consumidores las están adoptando cada vez más: se configuran en segundos, puedes cambiar de una a otra rápidamente y no tienes que cambiar ninguna tarjeta física (ni esperar a que te llegue una por correo).

Por lo general, las eSIM se almacenan y administran a través del sistema operativo de tu celular, pero también se pueden configurar con aplicaciones de terceros. El fabricante de navegadores Opera acaba de agregar funciones de eSIM a su aplicación para Android e incluso ofrece 3 GB de datos gratis durante los primeros tres días.

Es perfecto si vas a viajar al extranjero en un futuro cercano. Las eSIM son aún más útiles cuando viajas, ya que te permiten conectarte a redes locales con muy pocas complicaciones —y gracias a la nueva oferta de Opera, podrás conectarte a Internet sin pagar nada ni siquiera tener que ingresar una dirección de correo electrónico o datos de pago.

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¿Demasiado bueno para ser verdad? Lo probé para averiguarlo, pero primero, la letra pequeña.

Así están las cosas

Opera para Android ahora viene con una eSIM (Image credit: Opera)

Puedes aprovechar esta oferta de una eSIM con 3 GB de datos gratis de Opera si tienes un teléfono desbloqueado para cualquier operador, compatible con eSIM y que ejecute Android 10 o una versión posterior. Esto significa que la gran mayoría de los smartphones actuales cumplen con los requisitos. Sin embargo, Opera no se ha convertido de repente en una compañía de eSIM: para ofrecer este servicio, se está asociando con Holiday.com.

Los 3 GB de datos gratis están disponibles para quienes viven en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Países Bajos, Noruega, Suecia o Polonia. Como mencionamos antes, no tendrás que proporcionar ningún dato personal, como tu dirección de correo electrónico o la información de tu tarjeta de crédito, para aprovechar los 3 GB. El paquete de datos se activa en cuanto estás en el extranjero.

Puedes utilizar tus 3 GB gratis en 47 destinos: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

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Si después decides comprar una eSIM, puedes adquirirla y utilizarla en cualquier lugar donde Holiday.com tenga cobertura, es decir, en más de 150 países. Hay planes de 3 GB, 5 GB y 10 GB de datos, con una vigencia de 30 días a partir de la primera activación. Opera afirma que sus precios suelen ser un 33% más bajos que los de "otros proveedores importantes de eSIM", aunque, por supuesto, conviene comparar precios antes de comprar.

Como sucede con la mayoría de las eSIM para viajes, esta oferta solo incluye datos. La nueva eSIM no sustituirá tu número telefónico y funcionará junto con tu eSIM actual o tu tarjeta SIM física para que puedas conectarte a Internet en el extranjero y acceder a la web, WhatsApp, Google Maps y cualquier otro servicio que funcione con datos móviles. La conexión será mediante 5G si está disponible; de lo contrario, el teléfono utilizará la mejor alternativa disponible.

Así es como funciona

La configuración solo toma unos minutos (Image credit: Future)

Mientras que las eSIM convencionales se almacenan en la memoria del teléfono, las eSIM para viajes, que se enfocan en ofrecer datos móviles en el extranjero, normalmente requieren descargar e instalar otra aplicación del proveedor. Esa aplicación se encarga de todo lo relacionado con el pago y la instalación de las eSIM, así como de conectarte a Internet en el país en el que te encuentres.

Opera se encarga de todo este proceso por ti y recomienda configurar la eSIM en casa, mientras estás conectado a una red Wi-Fi estable. En la aplicación para Android, debes tocar tu foto de perfil (en la esquina inferior derecha), seleccionar eSIM y seguir las instrucciones. Toca Claim now y elige tu país de destino en la lista. Tu paquete de datos es válido durante tres días a partir de la primera conexión en el extranjero y no necesitas registrar ningún dato personal.

Después de elegir tu destino, la aplicación te guiará por el proceso de configuración de la eSIM en tu dispositivo, que variará según el fabricante de tu teléfono Android. En un Pixel, basta con un par de toques sencillos. Después, tu nueva eSIM de Opera con 3 GB de datos, proporcionada por Holiday.com, aparecerá en Configuración > Red e Internet > SIM.

Además, se trata de una eSIM convencional, no de una que solo sirve para navegar con Opera: puedes utilizarla con Google Chrome, WhatsApp, Instagram, Google Maps o cualquier otra aplicación. Solo tienes que activarla desde el menú de tarjetas SIM de tu teléfono y desde el menú de eSIM de Opera. Una vez que cruces la frontera, podrás conectarte a Internet.

Por desgracia, no tengo ningún viaje de vacaciones previsto para el futuro cercano, pero sí probé la eSIM en Reino Unido. Las velocidades fueron incluso superiores a las de mi tarjeta SIM habitual de O2, posiblemente debido a la ubicación de las antenas, y pude conectarme desde todas mis aplicaciones sin ningún problema.

Por supuesto, los resultados pueden variar según el país y la cobertura de la red móvil, pero no tuve ningún inconveniente al configurar la eSIM ni al conectarme con mi plan gratuito de 3 GB de datos.

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