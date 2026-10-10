¿Podría una eSIM ser la clave para garantizar la seguridad de tus empleados cuando viajan?

Actualmente, uno de cada dos viajeros de negocios se encarga de gestionar su propia conexión a Internet en el extranjero

Holafly afirma que garantizar una conexión segura debería ser responsabilidad de la empresa

Las políticas actuales establecen lo que no se debe hacer, pero no lo que los trabajadores deberían hacer realmente

Si bien muchas empresas cuentan con políticas estrictas de acceso a Internet cuando se trata de trabajar desde la oficina, e incluso desde casa, muchas pasan por alto la seguridad de las cuentas cuando los trabajadores viajan al extranjero, ya que más de la mitad (53 %) de los viajeros de negocios administran su propio acceso a Internet.

En su nuevo informe «Summer Travel & eSIM Report», Holafly sostiene que proporcionar VPN en el lugar de trabajo no es suficiente. A pesar de proteger los datos que van y vienen de los sistemas de la empresa, estas no determinan cómo los empleados se conectan a Internet en primer lugar.

Dado que muchos viajeros internacionales tienen que conectarse a redes potencialmente riesgosas en aeropuertos, hoteles y otros lugares públicos, Holafly afirma que las empresas más seguras son, en realidad, aquellas que tienen en cuenta la conexión inicial segura.

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¿Deberían las empresas proporcionar eSIM a los viajeros?

En su informe, Holafly sostiene que dar instrucciones como «usa una VPN» y «evita las redes públicas» no es suficiente para los viajeros que ya tienen que lidiar con otros desafíos internacionales, y deja lugar a malinterpretaciones sobre cómo deberían conectarse realmente a Internet.

Al proporcionar una eSIM para viajes, las empresas pueden recuperar el control sobre algo que han dejado en manos de los empleados durante demasiado tiempo. «Ofrece una conexión confiable desde el momento en que el avión aterriza, lo que demuestra que una estrategia sólida de ciberseguridad no comienza cuando se activa la VPN; comienza con ese primer paso crucial de proporcionar de manera segura la conexión en sí», resumió Holafly.

Curiosamente, dado que muchos viajeros de negocios se quedan sin su propia cobertura y tienen que conectarse a redes públicas potencialmente riesgosas, la seguridad es una prioridad máxima para el 42 % de ellos; por eso, Holafly sostiene que ofrecer una eSIM podría ser, en realidad, una medida bien recibida por parte de los empleadores, y no verse como una restricción de TI más.

Holafly ya es una marca conocida para algunos consumidores, pero también cuenta con su propio Centro de Negocios, donde los administradores de TI pueden gestionar y distribuir eSIMs corporativas para viajeros internacionales. Una vez emitidas, los administradores pueden enviar el código QR o los detalles de la eSIM a los empleados para que instalen la conexión en sus dispositivos.

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