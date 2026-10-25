Redes sociales: cómo proteger tu privacidad al máximo y qué ajustes debes cambiar ahora mismo

Tus perfiles en redes sociales son una mina de oro para los estafadores que buscan obtener información personal con fines de phishing, ingeniería social o robo de identidad. Entre las publicaciones de cumpleaños y las fotos familiares, básicamente estás creando un expediente detallado que los ciberdelincuentes pueden utilizar en tu contra.

Aquí está la buena noticia: con solo unos pocos ajustes, puedes reducir drásticamente tu superficie de ataque sin perder la comodidad y la diversión de socializar en línea.

Este artículo es el cuarto de una serie de contenidos relacionados con el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad 2026, que se celebra durante todo el mes de octubre. Los artículos anteriores han abordado las alertas de VPN en la dark web y las alternativas gratuitas, la protección mediante VPN al usar inteligencia artificial y las ventajas de los antivirus especializados frente a las soluciones integradas.

Menos es más

El Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino Unido destaca que las configuraciones de privacidad existen por una razón: mantienen tu información personal «inaccesible para todos, excepto para ti». Sus recomendaciones se centran en utilizar las configuraciones de cada plataforma para controlar quién puede ver tus publicaciones, contactarte o encontrar tu perfil.

Los estafadores pueden reunir detalles aparentemente inofensivos para crear ataques de phishing altamente convincentes y dirigidos. Incluso el nombre de una mascota o una ubicación etiquetada —que por sí solos son inofensivos— pueden convertirse en munición para alguien que intente suplantar tu identidad o adivinar tus preguntas de seguridad.

Resumen rápido por plataforma

(Image credit: Getty Images)

Estas son las opciones de privacidad más importantes que debes activar en cada una de las principales plataformas:

Facebook : Configura tu perfil en «Solo amigos» para las publicaciones, limita la visibilidad de las publicaciones anteriores, desactiva la indexación en motores de búsqueda y restringe quién puede buscarte usando tu dirección de correo electrónico o número de teléfono.

: Configura tu perfil en «Solo amigos» para las publicaciones, limita la visibilidad de las publicaciones anteriores, desactiva la indexación en motores de búsqueda y restringe quién puede buscarte usando tu dirección de correo electrónico o número de teléfono. Instagram : Cambia a una cuenta privada en Configuración > Privacidad. Esto evita que personas desconocidas vean tus publicaciones o historias. Desactiva el estado de actividad, restringe la aprobación de etiquetas y desactiva el uso compartido de ubicación en las publicaciones.

: Cambia a una cuenta privada en Configuración > Privacidad. Esto evita que personas desconocidas vean tus publicaciones o historias. Desactiva el estado de actividad, restringe la aprobación de etiquetas y desactiva el uso compartido de ubicación en las publicaciones. Snapchat : Activa el «Modo Fantasma» en la configuración de Snap Map para ocultar tu ubicación. En Control de privacidad, configura quién puede contactarte y ver tu historia en «Solo amigos». Revisa regularmente tu configuración de «Encontrar amigos» para controlar si tu cuenta se sugiere a otros usuarios.

: Activa el «Modo Fantasma» en la configuración de Snap Map para ocultar tu ubicación. En Control de privacidad, configura quién puede contactarte y ver tu historia en «Solo amigos». Revisa regularmente tu configuración de «Encontrar amigos» para controlar si tu cuenta se sugiere a otros usuarios. TikTok : Ve a la configuración de Privacidad y activa la opción «Cuenta privada». Desactiva «Sugerir tu cuenta a otros», restringe los mensajes directos y configura los permisos para duetos y «Stitch» en «Amigos» o «Desactivado».

: Ve a la configuración de Privacidad y activa la opción «Cuenta privada». Desactiva «Sugerir tu cuenta a otros», restringe los mensajes directos y configura los permisos para duetos y «Stitch» en «Amigos» o «Desactivado». YouTube: En Configuración > Privacidad, marca tu canal y tus suscripciones como privados. También puedes desactivar las recomendaciones de videos que muestran tu historial de visualizaciones y desactivar los datos de ubicación en los videos subidos.

Configuración de seguridad universal

Independientemente de las plataformas que uses, hay dos medidas que deben ser tu prioridad:

Primero, habilita la autenticación de dos factores (2FA) en todas partes. Aunque alguien adivine o robe tu contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor —idealmente, una aplicación de autenticación—.

Segundo, revisa tus aplicaciones conectadas. Es posible que haya juegos, cuestionarios y otros servicios en los que estés conectado y que no hayas usado en años. Ve a la configuración de aplicaciones de terceros de cada plataforma y revoca el acceso a cualquier aplicación que no uses o que no te resulte familiar.

En resumen

Dedicar tan solo cinco minutos a ajustar estas configuraciones en todas tus aplicaciones reduce tu exposición ante personas malintencionadas y puede ayudar a mantener tus datos fuera del alcance de los ciberdelincuentes. No es necesario que elimines tus cuentas ni que dejes de usar las redes sociales; simplemente sé consciente de lo que compartes y de quién puede verlo.