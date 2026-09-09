LG responde a las acusaciones sobre privacidad en sus Smart TVs

La conversación sobre privacidad en Smart TV volvió a tomar fuerza después de que Gamers Nexus publicara una investigación sobre televisores LG, realizada en colaboración con Level1Techs e investigadores independientes. El video señaló posibles prácticas relacionadas con reconocimiento de voz, Reconocimiento Automático de Contenido, detección de dispositivos dentro de la red local y funcionamiento en modo de espera.

Para el usuario, la duda queda en el centro de la conversación: qué datos puede procesar una Smart TV y bajo qué condiciones. Estos equipos ya no solo reproducen contenido. También se conectan con otros dispositivos, reciben comandos de voz, recomiendan servicios y pueden operar con publicidad personalizada. La respuesta de LG ayuda a ubicar la discusión en hechos, configuración y consentimiento.

LG Electronics respondió a esas acusaciones y niega las afirmaciones publicadas en el video. Esta es la postura oficial compartida por la compañía:

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Postura oficial de LG Electronics

Las afirmaciones realizadas en el video publicado recientemente no son correctas. Los televisores LG procesan datos de voz únicamente cuando el usuario mantiene presionado el botón de voz del control remoto o cuando se reconoce una palabra de activación, como “Hi LG”, después de que el usuario ha habilitado previamente la función de reconocimiento de voz a distancia (Far-Field Voice Recognition).

Fuera de estos casos, los televisores LG no recopilan ni graban conversaciones del entorno.

Cuando no se reconoce la palabra de activación, ningún dato de voz se transmite a los servidores. El procesamiento de audio necesario para detectar la palabra de activación se realiza localmente en el dispositivo y dicho audio se elimina inmediatamente.

Asimismo, para ofrecer las funcionalidades propias de un Smart TV, los televisores LG cuentan con la capacidad de detectar y conectarse con dispositivos cercanos que se encuentren dentro de la misma red. Se trata de una función estándar, comúnmente disponible en televisores inteligentes y dispositivos para el hogar inteligente.

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Por otra parte, la función de Reconocimiento Automático de Contenido (ACR, por sus siglas en inglés) se ofrece únicamente mediante consentimiento expreso del usuario, con el objetivo de proporcionar recomendaciones personalizadas de contenido, servicios y publicidad. Si el usuario no acepta el consentimiento opcional correspondiente, los datos de ACR no se utilizan con fines publicitarios.

Punto por punto

En LG Electronics estamos comprometidos con la transparencia y con brindar una experiencia segura a nuestros usuarios. Con el objetivo de aclarar las inquietudes planteadas recientemente y reiterar este compromiso, queremos destacar los siguientes puntos:

Protección de la privacidad de las conversaciones

Los televisores LG no recopilan, graban ni transmiten conversaciones del entorno dentro del hogar, salvo cuando una función de voz ha sido activada intencionalmente por el usuario.

Reconocimiento de voz a distancia – “Hi LG”

La función de reconocimiento de voz a distancia (Far-Field Voice Recognition) debe ser habilitada manualmente por el usuario antes de que el televisor pueda detectar una palabra específica de activación.

El procesamiento de audio asociado a las funciones de voz ocurre únicamente cuando el usuario ha habilitado esta funcionalidad y se detecta una palabra de activación, como “Hi LG”.

Funcionamiento en modo de espera

Cuando el televisor se encuentra en modo de espera y aparenta estar apagado, únicamente permanece habilitada la detección de la palabra de activación si el usuario activó previamente la función Far-Field.

Si no se detecta la palabra de activación, el audio utilizado para realizar esta detección se procesa localmente en el televisor, se elimina de manera inmediata y no se transmite a los servidores de LG.

Conectividad transparente y funcional

Los televisores LG pueden identificar dispositivos compatibles conectados a la misma red para habilitar funciones como la conexión entre dispositivos, el intercambio de contenido y funcionalidades de hogar inteligente.

Seguridad proactiva y continua

La seguridad de los datos es una prioridad para LG. Monitoreamos continuamente nuestra plataforma y colaboramos con expertos independientes en seguridad para identificar posibles vulnerabilidades y proporcionar actualizaciones de seguridad de manera oportuna.

Control y transparencia sobre los datos y términos de uso

LG Electronics está comprometido con ofrecer transparencia y con evitar prácticas engañosas conocidas como “dark patterns”, asegurando que los usuarios puedan seleccionar directamente desde la configuración de su televisor las opciones de privacidad y consentimiento que prefieran.

Funciones activadas mediante consentimiento

Para ofrecer una experiencia más personalizada y conveniente, los televisores LG cuentan con funciones como el Reconocimiento Automático de Contenido (ACR), destinado a mejorar la experiencia de visualización; el Reconocimiento de Voz, que permite el control mediante comandos de voz; y la Publicidad Basada en Intereses, que permite mostrar anuncios relevantes para el usuario.

Cada una de estas funciones requiere un consentimiento expreso e independiente por parte del usuario y puede deshabilitarse en cualquier momento desde la configuración del televisor.

Reviews mas a profundidad

TechRadar México prepara el review completo del LG OLED G6. La evaluación no se limitará a imagen, brillo, HDR, desempeño en gaming, sonido, diseño o plataforma smart.

El review pondrá más atención en qué entra y qué sale del televisor durante el uso real. La revisión incluirá permisos, funciones de voz, ACR, publicidad personalizada, detección de dispositivos y comportamiento de red, con el objetivo de identificar qué capta el equipo, bajo qué configuración y si existe algún comportamiento que pudiera afectar la privacidad de los consumidores.

La intención es evaluar el G6 como producto de consumo completo. Además de la experiencia audiovisual, el review incorporará una revisión de privacidad basada en configuración, permisos y comportamiento observado durante la prueba.

Ajustes de privacidad en Smart TV

En cualquier Smart TV conviene revisar las opciones de privacidad desde la configuración del televisor. Las funciones clave son reconocimiento de voz, ACR, publicidad basada en intereses y permisos de conexión con otros dispositivos.

También conviene mantener actualizado el software y desactivar las funciones que no se usen. En una Smart TV, la configuración inicial define buena parte de la experiencia de privacidad.