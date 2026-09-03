IFA 2026: LG presenta su nueva generación de televisores con IA

LG no podía quedar fuera de IFA 2026, uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo, ¿estás listo para conocer todos los detalles? De ser así, no te pierdas la información completa a continuación.

Los televisores con IA de LG son mucho más que pantallas: son plataformas de entretenimiento personalizadas capaces de reconocer a cada usuario, comprender el contexto y recomendar proactivamente aplicaciones, programas, configuraciones y mucho más.

El galardonado procesador α11 (alpha 11) AI Gen3 eleva la calidad de imagen y sonido

La línea de televisores con IA 2026 de LG tiene como elemento central el procesador α11 AI Gen3, el motor inteligente más potente hecho por LG, que impulsa sus avanzadas tecnologías de optimización de imagen. Utilizado por primera vez en la serie LG OLED evo de este año, este procesador otorga mejoras de imagen significativas en los televisores Micro RGB evo de gran formato de LG.

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El procesador α11 AI Gen3 ofrece un procesamiento de video más rápido y preciso, con una mejora de 5.6 veces* en el rendimiento de la unidad de procesamiento neuronal (NPU), así como capacidades optimizadas de CPU y GPU.

También incorpora AI Dual 4K Upscaling, una tecnología que combina dos métodos de IA para transformar contenidos de menor resolución en imágenes 4K más nítidas y claras. Además, AI Sound Pro eleva el audio a canales virtuales 11.1.2 con calidad cinematográfica.

En reconocimiento a su sobresaliente calidad de imagen, Tom's Guide premió al procesador α11 AI en sus AI Awards 2026 y señaló que el galardón distingue a "los mejores productos de IA que resuelven problemas prácticos, en lugar de centrarse únicamente en generar expectativas".

Al elogiar su capacidad para reducir las bandas de color, Tom's Guide afirmó: "Mientras que la mayoría de los demás televisores con los que lo comparamos mostraron la luz roja en forma de franjas, el televisor LG OLED reprodujo la escena de manera natural".

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Mejorando la vida diaria mediante IA personalizada

Además de optimizar la calidad de imagen, los televisores con IA de LG ofrecen una experiencia visual más amplia mediante funciones personalizadas de inteligencia artificial.

La línea 2026 de LG incorpora diversas funciones de IA centradas en el usuario, diseñadas para hacer que la experiencia cotidiana de entretenimiento sea más cómoda y personalizada:

Voice ID: Reconoce la voz del usuario y cambia automáticamente a su perfil personal, donde ofrece recomendaciones de contenido adaptadas a su historial de visualización y preferencias. Cuando el usuario pregunta: "¿Tienes alguna película que puedas recomendarme?", Voice ID responde con sugerencias personalizadas de acuerdo con sus gustos cinematográficos.

Reconoce la voz del usuario y cambia automáticamente a su perfil personal, donde ofrece recomendaciones de contenido adaptadas a su historial de visualización y preferencias. Cuando el usuario pregunta: "¿Tienes alguna película que puedas recomendarme?", Voice ID responde con sugerencias personalizadas de acuerdo con sus gustos cinematográficos. AI Chatbot: Comprende las descripciones en lenguaje cotidiano que hacen los usuarios sobre problemas relacionados con la visualización y presenta soluciones adecuadas. Cuando un usuario dice: "La pantalla está demasiado oscura", AI Chatbot identifica la configuración específica que está causando el problema y lo guía paso a paso para solucionarlo.

Comprende las descripciones en lenguaje cotidiano que hacen los usuarios sobre problemas relacionados con la visualización y presenta soluciones adecuadas. Cuando un usuario dice: "La pantalla está demasiado oscura", AI Chatbot identifica la configuración específica que está causando el problema y lo guía paso a paso para solucionarlo. AI Concierge: Analiza el historial y los hábitos de visualización para sugerir proactivamente contenidos, términos de búsqueda y funciones relevantes de webOS 26. Se accede a esta función presionando el botón de IA del control remoto. La información aparece en un práctico formato de tarjetas, de manera que el usuario no necesita abandonar el contenido que está viendo.

LG Shield: Seguridad robusta con protección multicapa.

Todas las experiencias disponibles en los televisores con IA de LG están protegidas por LG Shield, el sistema de seguridad propio de LG e integrado en webOS.

Para proteger la información y la privacidad de los usuarios, LG Shield emplea siete tecnologías de seguridad fundamentales: algoritmos seguros, almacenamiento seguro de datos, transmisión segura de datos, autenticación de usuarios, garantía de integridad del software, actualizaciones seguras y detección de incidentes de seguridad.

Esta defensa multicapa está diseñada para proteger los datos de los usuarios y los sistemas del televisor contra amenazas como fugas de información, accesos no autorizados y manipulaciones maliciosas.

Reconocido en la categoría de Ciberseguridad de los CES 2026 Innovation Awards, LG Shield permite que los usuarios disfruten de los servicios personalizados disponibles en los televisores con IA de LG con mayor tranquilidad.

Además, los televisores con IA de LG incluyen hasta cinco años de actualizaciones gratuitas de webOS, lo que permite ofrecer una experiencia en constante evolución mediante el acceso a funciones nuevas y mejoradas lanzadas después de la compra.

Experimenta los televisores con IA de LG en IFA 2026

"Estamos comprometidos con llevar la próxima generación del entretenimiento para el hogar impulsado por IA a todas las personas, asegurándonos de que toda nuestra línea de televisores ofrezca una auténtica experiencia de TV con IA", afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

"Desde la calidad de imagen y la seguridad hasta las experiencias altamente personalizadas, cada función impulsada por IA está diseñada para enriquecer y ampliar todo lo que puede hacerse con un televisor LG, e IFA 2026 será el lugar donde las personas podrán ver estas innovaciones en acción".

Los visitantes del stand de LG, ubicado en el pabellón 18 de Messe Berlin, podrán disfrutar personalmente la experiencia de los televisores con IA de LG durante IFA 2026.